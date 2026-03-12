津山まなびの鉄道館　開館10周年を迎えるにあたってのイベントのおしらせ

西日本旅客鉄道株式会社

●春のアート散歩 in 津山

～森の芸術祭アフターイベント×津山まなびの鉄道館10周年プレイベント

春の津山で、まち歩きとアートを同時に楽しめる特別なイベントを開催します！

津山まなびの鉄道館でもトリック３Dアートの設置や、路面ペイントの実演見学、レトロ駅舎アートの前で駅長との記念撮影等が楽しめます。

当日はモリゲーライナー（SAKU美SAKU楽）を用いたまなびの転車台実演も実施！是非、津山まなびの鉄道館へおこしください！

（開催日）３月21日（土）

（会場）津山まなびの鉄道館（イベントは城下スクエアでも行われます）

イベント当日は便利な無料シャトルバスを運行します！

🚌【運行ルート】津山駅⇒津山まなびの鉄道館⇒津山観光センター前

（イベント内容）路面ペイント実演見学・・・見学時間９時00分～16時00分

トリック３Dアート・・・・撮影時間９時00分～16時00分

駅長と一緒に記念撮影・・・開催時間11時30分～12時00分/14時30分～15時00分

転車台回転実演・・・・・・開催時間13時00分頃～13時30分頃

※天候等、事情により急遽イベントを変更・中止する場合があります。

※イベントの詳細は（公社）津山市観光協会のホームページをご確認ください。

（公社）津山市観光協会HP

https://www.tsuyamakan.jp

●津山まなびの鉄道館 開館10周年記念式典について

津山まなびの鉄道館では、2026年４月２日（木）に開館10周年を迎えるにあたり、これを記念して４月４日（土）に開館10周年記念式典を執り行います。当日はマスコットキャラクターの登場に加え、レプリカヘッドマークのお披露目や、ご来館された皆様へ9時から記念品の配布を予定しています。（数量限定）

（開催日時）2026年４月４日（土）11時30分～12時10分頃

※４月２日から、入館時に10周年記念入館券をお買い求めいただけます。（限定10,000枚） また、10周年記念入館券をお求めいただいたご来館者様、先着300名様に記念入館券入れを無料配布します。

●ミニエキスプレス運行！

まなびの鉄道館をゆっくりと駆け抜ける！10周年の春、ミニ列車に乗車して旅に出よう！

（開催日）４月４日（土）・５日（日）

（運行時間）10時00分～15時00分の間

（参加料）無料🚂

※記念式典開催時は運転を行いません

画像はイメージです

●まなびの転車台実演！

DF50形ディーゼル機関車を転車台へ載線して転車します！日本で初めて量産された幹線用電気式ディーゼル機関車です。

（開催日）４月11日（土）・12日（日）

（開催時間）12時00分頃～ 13時00分頃～

●ゴールデンウィークは 開館10周年記念 扇形こどもまつりSPを開催！

転車台回転実演やスカイビューイング、しゃぼん玉ショー、こども縁日など、楽しいイベントが盛りだくさん！キハ28・キハ58の屋外展示や、収蔵車両の車内見学もお楽しみいただけます。

※事情によりイベントの内容は急遽変更となる場合があります。

※イベントに使用する車両は未定です。詳細は津山まなびの鉄道館HP、公式Instagramをご確認ください。（４月中旬～下旬にお知らせ予定）

画像はイメージです

10周年の今年は楽しいイベントをたくさん計画中！お楽しみに！