測量・ドローン・3Dデータの最新技術が集結。6社合同「第1回 空間情報デジタルツインカンファレンス」を全国9都市で開催

建設・土木分野では、ドローン測量や3Dデータ活用など空間情報技術の進化により、現場のデジタルトランスフォーメーション（DX）が急速に進んでいます。

一方で、最新技術を実際の現場でどのように活用すればよいのか、具体的な事例を知る機会はまだ多くありません。

こうした背景を受け、空間情報分野をリードする6社が共同で「第1回 空間情報デジタルツインカンファレンス」を開催します。

■開催の目的

土木・建設分野では、3Dデータや空間情報を活用したデジタルツインによるDXが進みつつあります。一方で、実際の現場では「どの技術を導入すべきか」「どのように運用すればよいか」といった課題も多く、DXを実務に落とし込むことが重要なテーマとなっています。

「空間情報デジタルツインカンファレンス」は、こうした課題に対し、空間情報を活用したDXの実践方法や最新技術を学べる機会として開催するものです。

■イベントの見どころ

空間情報・デジタルツイン分野をリードする6社が合同で開催する体験型カンファレンスです。ドローンや測量機器などの計測機材（ハードウェア）、取得したデータを処理・活用するソフトウェア、さらに計測やデータ作成を委託できるサービスまで、空間情報DXに関わる技術やソリューションが一堂に集まります。

来場者は、講演や展示を通じて、建設・測量の現場の生産性向上につながる最新技術やデジタルツインの活用事例、実務に役立つデータ活用の方法を一度に知ることができます。

【このイベントで分かること】

・建設・測量分野におけるデジタルツインの最新動向

・ドローン・GNSS・3Dスキャナなど、空間情報取得を支える最新の計測技術

・建設・測量DXを支える、現場の生産性向上につながる技術やソリューション

・3次元データの取得から作成・処理・活用までの具体的な方法

■特別セミナー

空間情報やデジタルツインの最新動向をテーマとした特別セミナーを開催します。

実際の事例をもとに、現場での活用の実態についても紹介します。

●基調講演

全国で進む3次元データ整備とデジタルツイン活用の最新事例

― PLATEAU・インフラ・都市DXの実践事例 ―

●パネルディスカッション

現場で使える3次元データ整備と運用の実態

■イベント概要

イベント名 ： 第1回 空間情報デジタルツインカンファレンス

開催形式 ： 会場開催

参加費 ： 無料

お申込方法 ： 下記の専用サイトよりお申込みください

https://digital-twin.terra-drone.net/(https://digital-twin.terra-drone.net/?from=pr)

プログラム：09:45～ 受付開始

10:00～11:00 基調講演

11:00～12:00 各社展示ブース見学

13:00～14:00 パネルディスカッション

14:00～16:00 各社展示ブース見学

■開催スケジュール

全国9都市で開催

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141348/table/42_1_610336fb4e26de386fe1535643c0f825.jpg?v=202603120651 ]

■参加企業

Atos株式会社

出展内容：小型ハンディスキャナ、Atos Village

土木工事事業を基盤に、3次元計測・ICT施工など建設DXの導入支援を行う企業です。福島県白河市の実証フィールド「Atos Village」を拠点に、技術検証・教育・現場支援を通じて建設業の生産性向上を支援します。

URL：https://www.atos.co.jp/

福井コンピュータ株式会社

出展内容：TREND-POINT、TREND-ONE、FIELD-POCKE

測量・土木向けCADソフトを開発・販売し、全国約40,000社に導入いただいております。TREND-POINTをはじめとする点群処理ソフトや3次元データ作成ソフトなどで建設業のDX促進を支援します。

URL：https://const.fukuicompu.co.jp/

株式会社きもと

出展内容：3DGS「SPLAT TWIN」、点群データから図面作成サービス

点群データの編集・加工、3Dモデリングデータ作成、地理空間情報の構築、360度空間撮影、ソフトウェア開発など、デジタルツイン実現に向けた空間情報データの取得・加工・活用まで一気通貫で支援します。

URL：https://www.kimoto.co.jp/(https://www.kimoto.co.jp/?utm_source=prtimes20260312&utm_medium=top)

株式会社Survey Life

出展内容：3次元計測の基礎となる最新の高精度GNSS受信機の展示及びGNSS技術の利活用について

三次元計測や衛星測位を核とする空間情報技術の専門企業です。コンサルティング、開発・評価支援、教育・サポートを通じ、異分野連携による市場創出と省人化・省力化を推進し、穏やかな日常を支える社会の実現に貢献します。

URL：https://www.surveylife.co.jp/

株式会社システムファイブ

出展内容：産業用ドローン DJI Dock、Zenmuse L3

DJI産業用ドローンの国内正規一次代理店として、Matrice 400 / Zenmuse L3やDJI Dock 3を通じ、土木・建設・測量分野における空間情報取得とデジタルツイン活用を支援します。

URL：https://www.system5.co.jp/

Terra Drone株式会社

出展内容：Terra Lidarシリーズ、Terra SLAM RTK、3DGS、計測サービス

UAVや3次元測量技術を軸に「Terra Lidar」や「Terra SLAM RTK」を展開。現場のニーズを基にハード・ソフトを自社開発し、土木・測量分野のICT施工やDXを最先端技術で支援します。

URL：https://terra-drone.net/

■参加方法

参加費は無料です。

以下の専用サイトより事前にお申し込みください。

URL：https://digital-twin.terra-drone.net/(https://digital-twin.terra-drone.net/?from=pr)

全国9都市で開催しますので、お近くの会場にてぜひご参加ください。

■会社情報

会社名 ： 株式会社きもと

東京証券取引所スタンダード市場上場(証券コード：7908)

所在地 ： 三重県いなべ市北勢町京ヶ野新田450

代表者 ： 代表取締役社長 小林 正一

創業 ： 1949年(昭和24年)4月11日

設立 ： 1952年(昭和27年)7月2日

URL ： https://www.kimoto.co.jp/

事業内容： 各種素材を活かした高機能材料製品の開発・生産・販売

デジタルツイン構築に関わる高精度のデータ作成・販売、働き方改革・製造業DXのコンサルティング

三重県いなべ市の休耕地の再生を目的とした農作物の生産及び販売

KIMOTO WEBサイト :https://www.kimoto.co.jp/?utm_source=prtimes20260312&utm_medium=top