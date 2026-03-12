「シュババババッ！！」連続発射が可能な「電動水鉄砲」で友達と差をつけよう！
総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年3月より順次、トリガーを引いて連続発射が可能な「電動スプラッシュウォーターガン」や「エレクトリックウォーターガン」また、夏のレジャーにピッタリな「IPX7 クリア防水バッグ」を新発売します。
電動式でトリガーを引くだけの簡単操作で勢いよく水を発射でき、夏の水遊びをよりアクティブに！さらにIPX7防水仕様のクリアバッグは、スマホや小物を水濡れから守りながら持ち運び可能。海やプール、アウトドアで大活躍！
・商品詳細
※取扱店にて順次発売
※全てオープン価格（小売参考価格を表記）
商品名：電動スプラッシュウォーターガン
特徴：射程距離は約3～4m！！連続発射可能なスプラッシュウォーターガン！水の残量がが一目でわかるスケルトンタンク。トリガーを引いて水を発射！狙いを定めて撃ちまくろう♪
商品ページ：https://hac72.jp/item/electric_splash_watergun/
小売参考価格：\980(税込)
※4月発売
商品名：エレクトリックウォーターガン
特徴：射程距離は約4～5m！！連続発射可能なエレクトリックウォーターガン！水の残量がが一目でわかるスケルトンボディ。トリガーを引いて水を発射！狙いを定めて撃ちまくろう♪
商品ページ：https://hac72.jp/item/electric_watergun/
小売参考価格：\1,490(税込)
※5月発売
商品名：IPX7 クリア防水バッグ
特徴：水辺レジャーも突然の雨もこれ一つで安心。水場の貴重品の心配不要！IPX7防水規格対応で、大切な荷物をしっかりガード。中身が見えるクリアタイプで使いやすさも抜群です。底マチ付きで厚みのある物もしっかり入ります。
商品ページ：https://hac72.jp/item/ipx7_clearbag/
小売参考価格：\1,080(税込)
※3月発売
・その他直近発売の「夏雑貨」のリリース
通学・外遊び・野外フェスの暑さ対策に！「冷感ポンチョ」や「真空タンブラー」などひんやりグッズが2月新発売
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000356.000083381.html
・会社概要
会社名：株式会社ハック
所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10
代表者：有山 哲也
設立：平成12年7月
URL：https://hac72.jp/
X：https://twitter.com/HacCoLtd
Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys
事業内容：
1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売
2.アウトドア用品の企画・製造・販売
3.OEM商品等の企画、製造
【本リリースに関するお問い合わせ先】
商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/
広報部：立花
e-mail：info_pr@hac72.com