大手回転寿司チェーン「かっぱ寿司」と世界No.1*北欧発フードロス削減アプリ「Too Good To Go」が初連携

Too Good To Go Japan株式会社

世界No.1*北欧発フードロス削減アプリ「Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）」を運営するToo Good To Go（本社：デンマーク）の日本法人、Too Good To Go Japan 株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大尾嘉宏人）は、コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）と連携し、東京都内の「かっぱ寿司」2店舗において、2026年3月12日（木）より「Too Good To Go」を導入することをお知らせします。

本連携により、人気の寿司メニューやサイドメニュー、スイーツを“おいしいを無駄にしない選択肢”としておトクな価格でユーザーへ届けるとともに、日本国内におけるフードロス削減を両社で推進してまいります。

世界No.1*：フードロス削減アプリにおけるユーザー数の世界No.1調査

・調査期間：2025年10月時点

・調査対象プラットフォーム：最大65か国にまたがるB2C向けフードマーケットプレイス88社

・調査方法：各競合について、ニュースフィード、プレスリリース、公式サイトにて公開されたユーザー数情報を調査（自社調べ）

■寿司業界における「鮮度」と「フードロス削減」の両立へ

Too Good To Go は、日本独自の「もったいない」精神と親和性の高い「三方よし（消費者・地球・企業）」のビジネスモデルを通じ、日本のフードロス削減を推進しています。回転寿司では、お客様に新鮮でおいしい商品を提供することを最優先にしているため、時間帯によっては、まだまだおいしく食べられる商品が残ることがあります。

今回の連携により、そうした商品を価値ある形でユーザーへ届ける新しい仕組みをつくり、お客様・店舗・社会の三者にとって前向きな形で、持続可能な食の未来づくりに取り組んでまいります。

■導入店舗

東京都内の2店舗にて、2026年3月12日（木）より導入を開始します。

＜導入店舗＞ かっぱ寿司 南池袋店 ・ かっぱ寿司 練馬貫井店

■「かっぱ寿司」対象商品

『かっぱのシャリドーナツ きな粉（２個）もしくは（5個）』『かっぱのシャリドーナツ メロンパン味（２個）もしくは（5個）』『香ばし炙りおにぎり』『まぐろ（6貫）』『サーモン（6貫）』『活〆はまち（6貫）』『びん長まぐろ（6貫）』『活〆真鯛（6貫）』『国産炭焼きかつおたたき（6貫）』『中とろ（6貫）』を通常価格の30%～50%OFFにて販売します。（※商品・価格は時期や店舗により変更いたします）

■両社コメント

カッパ・クリエイト株式会社

かっぱ寿司は「お客様の喜びが私たちの喜びです」という社是のもと、日々お客様においしい食事と楽しい時間をお届けすることを大切にしてきました。今回のToo Good To Goとのお取り組みを通じて、“おいしいを無駄にしない”新しい選択肢をお客様に提供しながら、環境負荷の軽減にも貢献してまいります。今後も、お客様とともに持続可能な食の未来づくりに取り組んでまいります。

Too Good To Go Japan 株式会社 代表取締役 大尾嘉宏人

日本を代表する回転寿司チェーンであるかっぱ寿司様とともに取り組みを開始できることを、大変嬉しく思います。日常的に多くの方が利用する回転寿司という身近な食の場で、“まだまだおいしく食べられるもの”を無駄にしない選択肢が広がることは、フードロス削減を社会全体に広げていく大きな一歩だと考えています。私たちは、フードロス削減に取り組むすべての人々に寄り添い、店舗とお客様をつなぐ「架け橋」でありたいと考えています。Too Good To Go を通じて、かっぱ寿司様の食事がより多くの方の食卓へ届くことで、「おいしい選択。」の輪をさらに広げていけることを楽しみにしています

■かっぱ寿司について

かっぱ寿司は、創業の地・長野県で、お客様に喜んでいただきたいという思いを原点に、寿司の「おいしさ」と、寿司桶が水路を流れる独自のスタイルで寿司を運ぶ手法を採用した「楽しさ」にこだわり、歴史を重ねてきたレストランチェーンです。

お客様に支持され続ける「おいしさ」と、積み重なった皿を眺めることで生まれる「楽しさ」を追求しながら、回転寿司の枠を超えた新たな価値の提供を目指しており、この想いは、創業以来変わることなく、今もなお進化し続けています。

かっぱ寿司は、お客様にとっていちばん身近で、いちばん頼れる「みんなのクリエイティブレストラン」 でありたいと考えています。このこだわりを知っていただくことで、日々のお食事がさらに楽しく、彩り豊かな「ワクワク」が積み重なるひとときとなることを願っています。

公式HP：https://www.kappasushi.jp/

■Too Good To Goについて

Too Good To Goは、余った食品に価値を見出し、食品廃棄物のない地球を目指す、デンマーク発のソーシャルグッドカンパニーです。

欧州、北米、アジア太平洋地域など21カ国で、1億2,000万を超える登録ユーザーと18万のパートナーとともに、世界最大のフードロスマーケットプレイスを展開しています。グローサリーストア、ベーカリーカフェ、カジュアルレストラン、ファストフード、食品メーカーや卸業者など、幅広い業態と提携しており、Carrefour、ALDI、ユニリーバ、スターバックス、Whole Foods Market、SPAR、PAUL Groupなどが参加しています。

＜ビジョン・ミッション＞

Too Good To Goは、「フードロスのない社会を目指す（WE DREAM OF A PLANET WITH NO FOOD WASTE）」ことをビジョンとして掲げています。この実現に向け、「フードロス削減に共に立ち向かうすべての人々を支え、力を与える（INSPIRE AND EMPOWER EVERYONE TO FIGHT FOOD WASTE TOGETHER）」ことをミッションに、アプリの提供にとどまらず、消費者、店舗、そして社会全体を巻き込み、誰もが日常の中で簡単にフードロス削減というアクションに参加できる仕組みを作ることで、一人ひとりの小さな選択が大きな変化を生む未来を目指して活動しています。

■加盟店様・パートナー企業の募集について

Too Good To Go Japanでは、共にフードロスの削減に取り組み、ビジネスの持続可能性を高めたいパートナー店舗様を募集しています。

パートナー登録はこちら ： https://store.toogoodtogo.com/onboarding/inbound/create-account

■アプリ概要・ダウンロード

アプリ名： Too Good To Go（トゥー・グッド・トゥ・ゴー）

価格： 無料

対応OS： iOS / Android

App Store： ‎Too Good To Go:おいしい選択をはじめようアプリ - App Store(https://apps.apple.com/jp/app/too-good-to-go-%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%97%E3%81%84%E9%81%B8%E6%8A%9E%E3%82%92%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%82%88%E3%81%86/id1060683933)

Google Play：Too Good To Go:おいしい選択をはじめよう - Google Play のアプリ(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.tgtg&hl=ja)

■Too Good To Go Japan株式会社 会社概要

会社名： Too Good To Go Japan株式会社

代表取締役： 大尾嘉 宏人

事業内容： フードロス削減アプリ「Too Good To Go」の運営

設立： 2015年（デンマーク本社）、2025年（日本法人）

会社HP： https://www.toogoodtogo.com/ja

SNS：

X https://x.com/toogoodtogo_jp

Instagram https://www.instagram.com/toogoodtogo_jp/

TikTok https://www.tiktok.com/@toogoodtogo_jp