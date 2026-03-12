駅構内デジタルサイネージ 名古屋市営地下鉄東山線 栄駅・名古屋駅「Chika Vision」MASTRUM販売を開始

株式会社ジェイアール東日本企画

株式会社ジェイアール東日本企画（東京都渋谷区：代表取締役社長 石川 明彦）が提供する「MASTRUM（マストラム）」は、株式会社大広メディアックス（大阪市北区：代表取締役社長 沼田 雄一朗）が販売・管理する駅構内サイネージ栄駅・名古屋駅「Chika Vision」のMASTRU販売を開始いたしました。MASTRUM販売により掲出終了後に広告接触者（imp、リーチ、属性等）のレポートを広告主様へ提出します。今後もMASTRUMは、国内最大級のDOOHメディアネットワーク実現に向けて加速していきます。

東山線 栄駅 ホームEV面東山線 名古屋駅 南改札口

■販売概要

（１）販売開始時期

2026年３月12日（木）より販売開始

（２）販売媒体

駅構内デジタルサイネージ 名古屋市営地下鉄東山線 栄駅 名古屋駅「Chika Vision」計７面

（３）販売方法

インプレッション配信

└配信する期間（1週間単位）

└掲出終了後に広告接触者（imp数等）のレポートを広告主様へご提出

■MASTRUMとは

「MASTRUM（マストラム）」は、先端技術と独自データを基に構築された日本最大級の広告在庫を目指すプラットフォームです。当プラットフォームは、国内OOHメディアをはじめとする様々なメディアのDXを加速させ「広告費用対効果の可視化」「媒体取引のオートメーション化」等、新たな価値を市場に提供します。

