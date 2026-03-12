【DRIMAGE JAPAN　プレスリリース】『アーケロン（Arkheron）』開発中の新機能をいち早く体験できる！「フライデーナイト・ファイツ」実施決定！

株式会社DRIMAGE JAPAN

BTSやSEVENTEENなど世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEのゲーム事業を担うDRIMAGE（所在地：韓国・ソウル、代表取締役：チョン・ウヨン）およびDRIMAGE JAPAN（所在地：日本・東京、代表取締役：中西 啓太）は自社でパブリッシングを手がけ、Bonfire Studiosが開発中の次世代チームベースPvPゲーム『アーケロン（Arkheron）』に関して、全世界へ向けた本格的なコミュニケーションを進行しています。

今週末2026年3月13日(金)21時から23時の2時間限定で、開発中の新機能実証テストを兼ねたアーケロンのテストプレイイベント「フライデーナイト・ファイツ」を実施します。

- 「フライデーナイト・ファイツ」とは

「フライデーナイト・ファイツ」は、2026年3月13日（金）から毎週金曜日に21時から23時の2時間限定で「アーケロン」をプレイいただけるイベントです。

このイベントは「アーケロンDemo版」には開発中の環境で実装しなかった、いくつかの新機能をテストする目的を含んだアクションとなっております。

参加をご希望のプレイヤーの皆さまは、下記の参加方法をご確認ください。

■参加方法

「フライデーナイト・ファイツ」に参加するためのクライアントを手に入れるには、下記のボタンリンクにアクセスしてご登録ください。

参加登録はこちら :https://bonfire.firstlook.gg/invite/experimental

※別途メールアドレス、Steamアカウント、Discordアカウントが必要になります。

詳しくはSteamストアページのお知らせ(https://store.steampowered.com/news/app/3333850/view/525369818740689274?l=japanese)をご確認ください。

- 「フライデーナイト・ファイツ」の時間外でも遊べる！？新機能「カスタムゲーム」で自分たちだけのプライベートロビーが制作可能！カスタムゲーム画面

第一夜となる3月13日(金)の「フライデーナイト・ファイツ」では、新機能「カスタムゲーム」のテスト導入を行います。

「カスタムゲーム」の機能を活用することで、「フライデーナイト・ファイツ」の時間外でも、自分たちだけの専用ロビーを作成できるようになります。

※本施策で実装する新機能は開発中の環境となり、コミュニティの反応を受けてゲームをより良く開発していく意思のもと、実施する施策となります。一部英語表記のみのコンテンツも存在する場合があります。

■アーケロン（Arkheron）について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XngYFRvUsg0 ]

「アーケロン」はBonfire Studiosが開発中の次世代チームベースPvPゲームです。

生ける世界の感情的な記憶から構築された、暗くシュールな次元で、プレイヤーは他の仲間と共に3人一組になり、生き残りをかけた戦いに身を投じることになります。

この世界では「記憶」が強力な能力を持つ武器へと変容しています。選択した武器が、戦い方、適応力、そして他チームを出し抜く方法を形成します。

武器にまつわる技を駆使し、仲間たちと、この「アーケロン」の世界を生き抜いてください。

Steamストアページ :https://store.steampowered.com/app/3333850/Arkheron/公式ホームページ :https://arkheron.drimage.com/ja/

■関連URL

「アーケロン（Arkheron）」Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/3333850/Arkheron/(https://store.steampowered.com/app/3333850/Arkheron/)

「アーケロン（Arkheron）」公式ホームページ ： https://arkheron.drimage.com/ja/(https://arkheron.drimage.com/ja/)

「アーケロン（Arkheron）」日本公式X ： https://x.com/ArkheronJP(https://x.com/ArkheronJP)

「アーケロン（Arkheron）」日本公式YouTube ： https://www.youtube.com/@ArkheronJP(https://www.youtube.com/@ArkheronJP)

「アーケロン（Arkheron）」公式Discord ： https://discord.gg/arkheron(https://discord.gg/arkheron)

「アーケロン（Arkheron）」公式note ： https://note.com/arkheronjp(https://note.com/arkheronjp)

■Bonfire Studiosについて

カリフォルニア州オレンジ郡に本社を置くBonfire Studiosは、緊張感あふれる興奮と所属感の温かさを融合させたゲーム開発に特化した独立系ゲーム開発会社です。同社は、才能豊かなクリエイターが大きな夢を抱き、情熱を持って制作する小さなチームから偉大なゲームが生まれるという信念のもと設立されました。

Bonfireの設計哲学は、楽しく、深く、やりがいのあるゲームプレイ、自己表現を刺激する想像の世界、歓迎的で長く続くコミュニティ、そしてプレイヤーの生活の一部となる意味のある体験に焦点を当てています。

同社の最初のゲームは、現在開発のアルファ段階にあるダイナミックなチームベースのPvPゲーム「アーケロン」です。

■株式会社DRIMAGEならびに株式会社DRIMAGE JAPANについて

株式会社DRIMAGEの社名は、「Dream（夢）」と

「Interactive Media（相互作用できるメディア）」と

「Age（時代）」の3つの言葉をかけ合わせた造語です。

「夢見るもの」に出会い、相互作用を通じて新しい感動と物語を経験できる「インタラクティブメディア」を通じて夢を具現化できる「時代」を開いていきたいという想いを社名に込めました。

国内外の競争力のある企業と提携してインタラクティブメディアの派生事業を展開していきます。

この他にも、インタラクティブメディア・テクノロジーを基盤に、日常に疲れた現代人に新たな経験をお届けできる多様なコンテンツとサービスを提供します。

株式会社DRIMAGE JAPANは株式会社DRIMAGEの日本法人です。本タイトル「アーケロン」の日本国内事業を担当しております。

(C)2026 Bonfire Studios, Inc. Licensed to and portions owned by DRIMAGE Co., Ltd. All rights reserved.