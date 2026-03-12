株式会社リードクリエイト

人と組織に「協創力」を。──株式会社リードクリエイトが設立30周年、人的資本経営時代のリーダー選抜を支える人材アセスメントとサクセッションプラン支援を展開

人的資本経営の進展に伴い、ミドルマネジャーの選抜・育成や次世代リーダーの育成、さらには経営層のサクセッションプランといった課題は、企業にとってこれまで以上に喫緊のテーマとなっています。特に「誰をリーダーとして選抜するのか」という意思決定は、企業の持続的成長を左右する重要な経営判断にほかなりません。

これまで500社以上、15万人を超えるリーダー候補者の適性を判定し、人材アセスメント(https://www.jp-leadcreate.com/column/hra)を軸としたリーダー選抜・育成を支援している株式会社リードクリエイト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：赤塚史哉）は、2026年3月12日に設立30周年を迎えました。

昨今、AIやデータ分析を活用した人材評価が広がりを見せています。しかし私たちは、リーダーシップの本質はアルゴリズムだけで完結するものではなく、人間の行動や相互作用の中にこそ現れるものと考えています。

本リリースでは、設立30周年という節目にあたり、人的資本経営時代におけるリーダー輩出の考え方と、これまでの歩みについてご紹介します。

■ 人的資本経営時代に求められるリーダー選抜

人的資本経営が重要な価値基軸となる中、「誰をリーダーに据えるか」という決断は、一段とその重みを増しています。特に、サクセッションプラン、次世代リーダー育成やミドルマネジャーの選抜・育成といった領域は、企業の持続的成長を左右する経営上の課題となっています。しかし、多くの企業ではリーダーを見極め、育成につなげる仕組みが十分に確立されていないのが現状です。

■ リーダー輩出の鍵となる人材アセスメントとは

人材アセスメントとは、リーダー候補者の能力や行動特性を客観的に評価し、経営における人事上の重要な意思決定を支える手法です。リードクリエイトでは、組織が直面するリーダー輩出の課題を解決する鍵が、このアセスメントにあると考えています。

まず、求めるリーダー像を明確に定義して具体的な評価項目に落とし込み、アセスメントを通じて人材の特性や可能性を可視化することで、適切な人選を実現します。さらに、その結果を育成に直結させることで、個人の成長を促しながら、組織としてのリーダー輩出の再現性を高めていきます。

「見極め」「育成」「仕組み化」を一体化させたこのプロセスこそが、持続的なリーダー輩出には不可欠です。

■ リードクリエイトの主な支援領域

リードクリエイトでは、人材アセスメントを基盤としたソリューションを通じて、ミドルマネジャーの選抜・育成や次世代リーダー育成はもちろん、経営層の選任まで、企業の人材戦略を総合的に支援しています。

＜主な支援領域＞

・次世代リーダー育成やサクセッションプランの運用

・経営戦略に基づく人事・人材開発戦略の立案

・人事制度（等級／評価／賃金）の見直し

・教育体系の見直し

・昇進昇格の最適化

・人事評価運用の最適化と評価者育成

＜主なサービス＞- 経営役員アセスメントプログラム『Authentic』

Authenticは、経営人材の資質を見極め、候補者をプロファイルすることに特化したプログラムです。サクセッションプランの最終局面において、当該ポストへの登用を判断する際に、客観的かつ妥当性の高いデータを提供します。

https://www.jp-leadcreate.com/service/authentic/

- 人材アセスメントプログラム『Symphony』

Symphonyは、ミドルマネジャーの能力レベルや傾向を、市場価値や将来価値の観点から精緻に把握します。どこから育成を始めるべきか（診断）を特定する役割と、育成が成功しているか（フィードバック）を客観的に測定する役割を果たします。

https://www.jp-leadcreate.com/service/symphony/

- 360度フィードバック診断『Harmony』

Harmonyは、対象者の日常のリーダーシップ行動について、周囲からの観察・フィードバックを受けることができるツールです。リーダーとして期待される具体的行動への理解を深め、客観的な自己認知を得ることで、成長課題を特定し、成長度合いを定期的に把握できます。

https://www.jp-leadcreate.com/service/harmony

■ 設立30年の歩み

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82445/table/6_1_35b61bd23e5a346ec71d7f0e6eb2ba5f.jpg?v=202603120351 ]

リードクリエイトの主なクライアント(https://www.jp-leadcreate.com/aboutus/client)

■ 設立30周年を迎えて

株式会社リードクリエイトは、1996年3月12日の設立から30年の時を経て、本年、設立30周年という節目の年を迎えることとなりました。設立以来、「人と組織に協創力を。」という理念のもと、多くのクライアント、パートナー、関係者の皆さまと共に歩んでまいりました。これまでお寄せいただいたご支援とご縁に心より御礼申し上げます。

30年という節目を機に、これまでの歩みをあらためて振り返るとともに、人と組織の可能性を信じ、皆さまと共に学び、考え、価値を創り続けてまいります。

今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

株式会社リードクリエイト

代表取締役 赤塚史哉

代表取締役 赤塚史哉

■ 株式会社リードクリエイトについて

リードクリエイトは創業以来、リーダーの選抜・育成を軸としたソリューション・サービスを提供しています。リーダーの適性を見極める最適な手段として、能力測定の分野では最も妥当性が高いアセスメントセンターメソッドを用いた人材アセスメントプログラムを基点に、人事上の重要な意思決定と社員の成長をサポートします。

代表者：代表取締役 赤塚 史哉

所在地：東京都渋谷区渋谷3-5-16 渋谷三丁目スクエアビル

設立：1996年

事業内容：人材アセスメント（アセスメントセンター）をコアとしたリーダー育成・組織開発

コーポレートサイト： https://www.jp-leadcreate.com/

お問い合わせ： https://www.jp-leadcreate.com/contact/