本革ランドセルの黒川鞄工房が、3月15日開催の「小学館＆あんふぁん・ぎゅって　こどもフェスティバル」に出展します。

有限会社黒川鞄

創業130年となる有限会社黒川鞄(本社：富山県富山市、代表取締役社長：黒川由朗)は、2026年3月15日開催の「小学館＆あんふぁん・ぎゅって こどもフェスティバル」に出展します。

毎年たくさんの人で賑わっている、人気キャラクターのステージショーや参加型アトラクションなど盛りだくさんのイベントです。

就学前のお子さまにとってもさまざまなブースを楽しむ中で、ランドセルに対する興味をもつ第一歩となります。

黒川鞄工房のブースでは、実際のランドセルをご覧いただけるほか、好きな絵を描いてランドセルを作ることができる紙製の工作キットを配布します。

小学館＆あんふぁん・ぎゅって こどもフェスティバル2026 開催概要

好きな絵でランドセルを作れる工作キットランドセルの簡易カタログもお渡ししています

開催日：2026年3月15日（日）

会場：神奈川・パシフィコ横浜 展示ホールB

主催：こどもフェスティバル実行委員会（株式会社小学館、株式会社こどもりびんぐ）

※こどもフェスティバルのご来場応募は締め切られています

黒川鞄工房ブース：ランドセルの展示、夢のランドセル工作キットプレゼント

3/14.15 パシフィコ横浜 会議センター2Fでランドセル展示会も開催！

2025年出展の様子

同じく今週末、黒川鞄工房では、パシフィコ横浜 会議センター2Fにて、ランドセル展示会も開催いたします。

展示会では、2027年4月ご入学のお子さま向けのランドセル75種類を展示。

ご自由に試着いただけます。

さらに、何が出るかはお楽しみ！カプセルトイコーナーで遊べます。

実際に触れて、背負って、黒川鞄工房「はばたく(R)ランドセル」の品質をお確かめください。

ご来場は完全予約制となります。定員になり次第受付終了となります。

3/14(土）ご予約はこちら(https://e-ve.event-form.jp/event/124286/pjzCMS7Wve)

3/15(日）ご予約はこちら(https://e-ve.event-form.jp/event/124288/4PkvMPGtCR)

近年の「ラン活」事情

ランドセル専門スタッフが在中しています

年々早期化する「ラン活」は小学校入学1年半前となる年中の秋からカタログ請求の受付が各社スタート。

受注生産体制をとることが多く、各社入学1年前の2月ごろから受注が始まります。

黒川鞄工房のランドセルも去年11月30日に注文受付を開始し、既に注文が終了したモデルが出てまいりました。

黒川鞄工房のランドセルについて

革は、食肉用に加工された牛や馬の皮を再利用した天然素材です。丈夫で長持ちし、自然に還る特性を持つことから、持続可能な社会に貢献する素材として注目されています。

黒川鞄工房では、一つとして同じものがない天然素材を選び抜き、職人が一針一針丁寧に縫い上げることで、素材の魅力を最大限に活かしたランドセルづくりを行っています。

また、お子さまの体への負担を軽減する「はばたく(R)ランドセル」の開発など、伝統と革新を重ねながら、6年間寄り添うランドセルを提供しています。

黒川鞄工房について

黒川鞄工房は1895年（明治28年）創業。「鞄を通じて、子どもの健やかな未来を応援」を企業理念に掲げ、手縫い、手づくり、天然素材にこだわった少量限定制作を続けています。

「売るため、物を運ぶため」の鞄ではなく、「ともに時を重ねる鞄」を目指して、誠実なモノづくりを心がけています。

【会社概要】

- 会社名 ：有限会社 黒川鞄- 代表取締役社長：黒川 由朗- 創業 ：明治28年（西暦1895年）- 事業内容 ：独自固有の長所を持ったオリジナルブランドの皮革製品を中心としたランドセル、鞄・小物などの企画・製作、及び販売。- 所在地 ：〒930-0083 富山県富山市総曲輪（そうがわ）三丁目６番１５-８号- 連絡先 ：https://www.kurokawa-kaban.com/randoseru/contact/- 黒川鞄工房ランドセル館https://www.kurokawa-kaban.com/randoseru/- 黒川鞄工房メンズバッグ館https://www.kurokawa-kaban.com/mens/- 公式Instagramhttps://www.instagram.com/kurokawakaban/- 公式Xhttps://x.com/kurokawakaban/