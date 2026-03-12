3月27日（金）「インクルーシブスタートアップと多様なパートナーの事業連携推進交流会」を開催します
株式会社キャンパスクリエイトでは、東京都「多様な主体によるスタートアップ支援展開事業（TOKYO SUTEAM）」の令和6年度採択者として、スタートアップと大学の産学連携の促進に向けてさまざまな取り組みを行っています。
この度、本事業の一環としてインクルーシブを共通テーマに、スタートアップ・大学・事業会社・自治体等が集い、連携の可能性を探る「インクルーシブスタートアップと多様なパートナーの事業連携推進交流会」を中央大学研究開発機構の後援のもと、下記の通り開催いたします。
▶ 参加登録URL：https://inclusive-2026.peatix.com/
～インクルーシブとは？～
インクルーシブとは、年齢、障がい、性別、国籍、社会的背景などの違いにかかわらず、
誰もが社会の一員として参加し、活躍できる環境や仕組みをつくる考え方です。
近年では福祉の枠を超え、都市づくり、教育、移動、就労、医療など幅広い分野で重要性が高まっています。
多様な当事者の視点から生まれるニーズは、新たなサービスやビジネスの創出にもつながる可能性を秘めています。
■イベント趣旨
インクルーシブ領域は、福祉・教育・移動・就労・医療・まちづくりなど裾野が広く、
多様なプレイヤーが存在する一方で、
領域横断のネットワーク基盤はまだ十分とは言えない状況にあります。
そこで本イベントでは、インクルーシブを共通テーマに、
・大学研究者による基調講演
・マイノリティ基点の共創デザイン研究紹介
・インクルーシブ領域スタートアップによるピッチ
・ポスター展示・ネットワーキング交流会
を通じて、異なる分野のプレイヤー同士が出会い、相互理解を深めることで、
新たな事業連携や共創の可能性を探る場を創出します。
■このような方におすすめ
- インクルーシブな社会づくり・地域づくりに関心がある方
- インクルーシブ領域での事業展開を検討している企業
- 大学研究シーズの活用を検討している方
- 自治体との実証連携を模索しているスタートアップ
- 当事者視点を起点としたサービス開発に関心のある方
■開催概要
日 時：2026年3月27日（金）14:00～17:00
会 場：中央大学 後楽園キャンパス 3号館14階 産学官連携・社会共創フロア
（〒112-8551 東京都文京区春日1-13-27）
参加費：無料
主 催：株式会社キャンパスクリエイト
後 援：中央大学研究開発機構
■プログラム（予定）
14:00-14:05｜開会挨拶
株式会社キャンパスクリエイト
本イベントの趣旨・ゴール共有
14:05-14:25｜基調講演
中央大学研究開発機構 機構准教授 丹羽菜生
インクルーシブな都市づくりに関する研究
14:25-14:45｜ゲスト講演
九州大学芸術工学研究院 准教授 羽野暁
マイノリティを基点にしたインクルーシブなインフラデザイン
14:45-14:55｜中央大学の産学連携活動の紹介
中央大学 研究支援室 工藤 謙一
14:55-16:00｜インクルーシブな社会の実現に取り組むスタートアップ複数社によるピッチ
16:00-17:00｜ネットワーキング交流会
＜登壇予定スタートアップ＞
- 株式会社STYZ(https://styz.io/)
- 株式会社フォーステック(https://forcetec.jp/)
- RYDE株式会社(https://ryde-inc.jp/)
- MUSVI株式会社(https://musvi.jp/)
- サイナーズ株式会社(https://signers.jp/)
- 株式会社menopeer(https://www.menopeer.com/)
- 株式会社pono(https://moms-app.com/member/)
をはじめとするスタートアップ各社が参加予定。
■参加登録方法
以下Peatixイベントページより必要事項をご記入の上、お申込みください。
→ https://inclusive-2026.peatix.com/
★Univ×SU Innovation Boost
▶ 事業サイトはこちら：https://www.campuscreate.com/univ_su/
皆さまのご参加をお待ちしております。