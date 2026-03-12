はちのす制作 「はちのす式 広告運用代行サービス」を提供開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343990/images/bodyimage1】
週次PDCAとリアルタイム可視化で、広告成果の最大化を支援
SEO記事作成やオウンドメディア運営全般のサービスを中心としたWebコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、広告運用の透明性と改善スピードを高める「はちのす式 広告運用代行サービス（https://hachinosu-seisaku.co.jp/service/koukoku-unyou-daikou/）」の提供を開始しました。
本サービスは、広告運用における「PDCAが遅い」「成果が見えにくい」「何が改善されているのか分からない」といった課題を解決するために設計された広告運用支援サービスです。広告データをリアルタイムで可視化し、週次で改善施策を実行することで、広告成果の最大化を支援します。
■サービス開発の背景
多くの企業では広告代理店に広告運用を依頼しているものの、
レポートが月1回のみで改善スピードが遅い
施策の内容が見えにくい
何を改善しているのか分からない
といった課題を抱えているケースも少なくありません。
広告運用は市場環境やクリエイティブの変化によって成果が大きく変動するため、継続的な分析と改善が重要です。
株式会社はちのす制作では、こうした課題を解決するため、
週次改善とリアルタイムデータ共有を軸にした広告運用体制を構築し、「はちのす式 広告運用代行サービス」として提供を開始しました。
■はちのす式 広告運用代行サービスの特徴
1. リアルタイムで広告成果を可視化
Looker Studioなどを活用し、広告費・CV数・CPA・CVRなど主要KPIをリアルタイムで共有します。管理画面にログインしなくても最新の広告成果を確認できるため、透明性の高い広告運用を実現します。
2. 週次PDCAによる高速改善
週次レポートを基に、
成果の振り返り
課題分析
改善施策
次週の目標設定
を実施し、広告クリエイティブの差し替えやターゲティング調整などの改善施策を迅速に実行します。これにより、広告施策の改善スピードを高め、継続的な成果向上を目指します。
3. データに基づいた広告最適化
広告クリック率、コンバージョン率、CPAなどの指標をもとに広告配信を分析し、ターゲティングやクリエイティブの改善を継続的に実施します。
データに基づいた改善サイクルを回すことで、広告パフォーマンスの最適化を支援します。
なお、クリエイティブ制作費用はご提案費用に含まれている(*1)ため、追加予算不要でPDCAを回すことができるのがポイントです。
*1：上限はありますが、CR作成まで当社内で制作前提での運用サービスになります。
■導入効果
あるBtoB企業の事例では、広告クリエイティブの改善や配信戦略の見直しにより、広告CPAを
約85％削減
することに成功しました。
また、資料ダウンロード型のリード獲得施策により、コンバージョンの質の改善にもつながっています。
■料金体系（概要）
●Meta広告などCPM型広告
初期費用：100,000円
月額費用：100,000円～ または広告費の20％
●Google広告などCPC型広告
初期費用：100,000円
月額費用：75,000円～ または広告費の15％
契約期間は3ヶ月～となります。
【運営サービス】
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
・プレスリリース運用支援サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/
【会社概要】
・会社名：株式会社はちのす制作
・URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/
・本社所在地：〒140-0015
東京都品川区西大井１丁目１－２
Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
・電話番号：050-5050-3124
・事業内容：
- コンテンツ制作のためのアンケート調査 / マーケティングリサーチ
- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
- インスタグラムPRサービス #Chiba Booster / インスタ顧問
・設立：2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
配信元企業：株式会社はちのす制作
週次PDCAとリアルタイム可視化で、広告成果の最大化を支援
SEO記事作成やオウンドメディア運営全般のサービスを中心としたWebコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、広告運用の透明性と改善スピードを高める「はちのす式 広告運用代行サービス（https://hachinosu-seisaku.co.jp/service/koukoku-unyou-daikou/）」の提供を開始しました。
本サービスは、広告運用における「PDCAが遅い」「成果が見えにくい」「何が改善されているのか分からない」といった課題を解決するために設計された広告運用支援サービスです。広告データをリアルタイムで可視化し、週次で改善施策を実行することで、広告成果の最大化を支援します。
■サービス開発の背景
多くの企業では広告代理店に広告運用を依頼しているものの、
レポートが月1回のみで改善スピードが遅い
施策の内容が見えにくい
何を改善しているのか分からない
といった課題を抱えているケースも少なくありません。
広告運用は市場環境やクリエイティブの変化によって成果が大きく変動するため、継続的な分析と改善が重要です。
株式会社はちのす制作では、こうした課題を解決するため、
週次改善とリアルタイムデータ共有を軸にした広告運用体制を構築し、「はちのす式 広告運用代行サービス」として提供を開始しました。
■はちのす式 広告運用代行サービスの特徴
1. リアルタイムで広告成果を可視化
Looker Studioなどを活用し、広告費・CV数・CPA・CVRなど主要KPIをリアルタイムで共有します。管理画面にログインしなくても最新の広告成果を確認できるため、透明性の高い広告運用を実現します。
2. 週次PDCAによる高速改善
週次レポートを基に、
成果の振り返り
課題分析
改善施策
次週の目標設定
を実施し、広告クリエイティブの差し替えやターゲティング調整などの改善施策を迅速に実行します。これにより、広告施策の改善スピードを高め、継続的な成果向上を目指します。
3. データに基づいた広告最適化
広告クリック率、コンバージョン率、CPAなどの指標をもとに広告配信を分析し、ターゲティングやクリエイティブの改善を継続的に実施します。
データに基づいた改善サイクルを回すことで、広告パフォーマンスの最適化を支援します。
なお、クリエイティブ制作費用はご提案費用に含まれている(*1)ため、追加予算不要でPDCAを回すことができるのがポイントです。
*1：上限はありますが、CR作成まで当社内で制作前提での運用サービスになります。
■導入効果
あるBtoB企業の事例では、広告クリエイティブの改善や配信戦略の見直しにより、広告CPAを
約85％削減
することに成功しました。
また、資料ダウンロード型のリード獲得施策により、コンバージョンの質の改善にもつながっています。
■料金体系（概要）
●Meta広告などCPM型広告
初期費用：100,000円
月額費用：100,000円～ または広告費の20％
●Google広告などCPC型広告
初期費用：100,000円
月額費用：75,000円～ または広告費の15％
契約期間は3ヶ月～となります。
【運営サービス】
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
・プレスリリース運用支援サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/
【会社概要】
・会社名：株式会社はちのす制作
・URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/
・本社所在地：〒140-0015
東京都品川区西大井１丁目１－２
Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
・電話番号：050-5050-3124
・事業内容：
- コンテンツ制作のためのアンケート調査 / マーケティングリサーチ
- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
- インスタグラムPRサービス #Chiba Booster / インスタ顧問
・設立：2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
配信元企業：株式会社はちのす制作
プレスリリース詳細へ