在庫ゼロでブランドを立ち上げる時代へ：プリントオンデマンドアプリ市場、年平均21.2%成長
プリントオンデマンドアプリとは、ECやSNS起点の受注情報をトリガーとして、デザイン入稿、商品生成、印刷指示、在庫非保有の生産、決済、配送手配、追跡、返品対応までを一気通貫で統合するソフトウェア群である。事業者側は在庫リスクと前払資金を最小化しつつ、Tシャツや雑貨などの小ロット個別生産をスケールさせることができる。需要側はパーソナライズ需要を満たし、供給側は分散拠点の生産能力と物流網を動的に束ね、短納期と品質を両立させる。言い換えれば、個別化消費とデジタル製造、越境物流を結節する、次世代の軽量ブランド運用基盤である。
伸びる市場、強くなるエコシステム
LP Information調査チームの最新レポートである「世界プリントオンデマンドアプリ市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/608882/print-on-demand-app）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが21.2%で、2032年までにグローバルプリントオンデマンドアプリ市場規模は95.27億米ドルに達すると予測されている。
図. プリントオンデマンドアプリ世界総市場規模
図. 世界のプリントオンデマンドアプリ市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要プレーヤ：勝ち筋が見える地域別・企業別の成長地図
LP Informationのトップ企業研究センターによると、プリントオンデマンドアプリの世界的な主要製造業者には、Printful、Teespring、Spreadshirt、Printify、TeePublic、Amplifier、Gelato、CustomCat、Apliiq、Teelaunchなどが含まれている。2025年、世界のトップ5企業は売上の観点から約49.0%の市場シェアを持っていた。この並びが示唆するのは、地域特性よりも、どの価値連鎖を強く握るかで企業の性格が分かれる点である。たとえば、統合型は品質と納期の再現性を前面に出しやすく、マーケットプレイス型は生産者ネットワークを拡張して品揃えと価格競争力を取りやすい。欧州系は域内物流と多言語・多通貨の運用設計に強みを持ちやすく、北米系はクリエイター経済と広告運用の文脈で拡散力を得やすい。アジアは製造供給力と商品開発の厚みを背景に、越境対応の速度が差別化要素になりやすい。総じて、各社は同じ「オンデマンド」を掲げながらも、ブランド運用のどの痛点を最短で解消するかという戦略の違いでポジショニングを確立している。
軽量ブランドの標準装備へ
今後の競争軸は、単なる商品数や印刷方式ではなく、運用コストの見える化、顧客体験の一貫性、そして複数チャネルを束ねた販売最適化の完成度に集約される。プリントオンデマンドアプリは、D2Cの立ち上げを容易にするだけでなく、企業側の新規事業検証、限定コレクション、地域別の需要テストといった用途でも有効性が高い。市場が拡大するほど「選ばれる理由」は厳密化し、品質、納期、サポート、データ統合の総合点で勝者が決まる。したがって本産業は、参入が相対的に容易な一方で、継続利用に耐える運用体験を提供できる事業者へ収益が集約される、プラットフォーム型の成熟ステージに向かう可能性が高い。
直近の重要動向
2025年1月8日、PrintfulとPrintifyの統合が確定し、新たな経営チームの下で統合プロセスを開始したと報じられた。両社の技術とリソースを統合し、商品提供力と地理的カバレッジ、フルフィルメント能力の強化を志向する動きである。
