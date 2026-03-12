家庭用生地こね機の世界市場2026年、グローバル市場規模（非真空式、真空式）・分析レポートを発表
2026年3月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「家庭用生地こね機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、家庭用生地こね機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界の家庭用こね機市場規模は2024年に578百万ドルと評価されています。市場は拡大基調にあり、2031年には874百万ドルへ再調整された規模に到達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は6.2%とされており、家庭内での調理・製パン需要の広がりを背景に、比較的堅調な成長が見込まれる市場です。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応を評価し、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。小型家電は部材の国際調達比率が高く、通商政策や物流環境の変化が製造コストや供給安定性に影響しやすいため、政策要因が重要な論点として扱われています。
________________________________________
家庭用こね機は、家庭のキッチンで使用される電動機器であり、生地を自動でこねることを目的に設計されています。手作業の代替として、生地作りの工程を簡素化し、機械アームや混合ブレードによって手ごねの動きを再現しながら、小麦粉と水などを均一に混ぜて理想的な生地を作ります。多段階の速度調整機能を備えることが多く、パン、ビスケット、ピザ、餃子の皮など、さまざまな粉もの作りに適しています。時間と労力を節約できるだけでなく、生地の均一性と弾力性を安定させやすい点が特徴です。
家庭用こね機の普及は、家庭での製パンや調理の利便性を高め、多くの人が粉もの作りに取り組みやすくする効果があるとされています。均一で弾力のある生地を作れることで、食感や品質の安定にもつながります。また、多用途性によりキッチンの作業を支える存在となり、健康志向や手作り志向の高まりとともに、家庭内での調理参加や手作りの楽しさ、達成感を後押しすると考えられます。
________________________________________
市場分析と調査内容
本レポートは、世界の家庭用こね機市場について詳細かつ包括的に分析した市場調査資料です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の観点から、定量分析と定性分析の両面で市場を整理しています。市場が継続的に変化することを踏まえ、競争状況、需給動向、需要変化に影響する主要因についても検討しています。
分析対象期間は2020年から2031年であり、消費金額、販売数量、平均販売価格を指標として市場規模の推移と将来予測が提示されています。地域別および国別でも同様の指標で予測が示され、地域ごとの市場特性や成長機会を把握できる構成です。さらに、製品タイプ別と用途別の予測も掲載され、セグメントごとの成長性の違いを比較できる内容になっています。
また、選定企業の企業情報や製品事例が掲載され、2025年時点の主要企業の市場シェア推計も示されています。加えて、市場の成長要因、制約要因、事業機会、新製品投入または承認に関する示唆が提供されており、製品戦略や販路戦略の検討に活用しやすい内容です。
________________________________________
主要企業の動向
本レポートでは、世界の家庭用こね機市場における主要企業を対象に、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業動向などの観点でプロファイル化しています。これにより、各社の競争力や市場内での位置付けを比較できるようにしています。
