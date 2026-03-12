沖縄に特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ沖縄」、3月9日に登録会員数5万人を突破
インタラクティブ株式会社（本社：沖縄県宜野湾市、代表取締役社長：臼井 隆秀）が運営する沖縄に特化した双方向な求人マッチングサービス「ジョブアンテナ沖縄」は、2026年3月9日（月）に登録会員数が5万人を突破したことをお知らせします。
ジョブアンテナ沖縄：https://www.jobantenna.jp/
■ジョブアンテナについて
ジョブアンテナは、豊富な求人数と双方向なマッチング機能を併せ持つ「地域に特化した求人マッチングサービス」です。掲載求人も登録会員も地域に特化されていることから、採用のミスマッチが起こりにくいのが特徴です。マッチングには、気になる企業や求職者にサインを送り合う「いいかも！」機能を取り入れており、「攻めの採用」により費用対効果の高い採用活動を可能にします。
2016年より沖縄でサービスを開始したジョブアンテナは、2021年に初の地域展開として北海道へ進出し、北海道新聞社とともに道内企業に特化してサービスを開始しました。2022年からは「地方の企業と人を結ぶプラットフォーム」をコンセプトに全国展開を進め、福岡を皮切りに熊本・京都・鹿児島・愛媛・富山において各エリアの求人・転職メディア市場に参入しており、自社でジョブアンテナを立ち上げ提供を行っています。
■登録会員数5万人突破の背景
「ジョブアンテナ沖縄」の登録会員数は当初より順調に伸長し、2017年7月には1,000人を達成。その後もオリジナル求人やハイレベル求人といった魅力的な求人を獲得することで、2019年8月には5,000人を、2021年2月には1万人を超えました。そして、コロナ禍でも会員数を着実に伸ばすことで2024年3月には3万人を超え、その後は好調な観光需要や個人消費の拡大などといった沖縄経済の活況により、この度5万人を突破しました。
なお、最初の1万人が登録するのには4年4ヶ月かかったのに対し、直近の1万人はその約2割となる11ヶ月で登録しており、「沖縄の人々が働きたい会社と出会える求人・転職メディア」として成長スピードを加速しています。
■代表取締役社長 臼井 隆秀のコメント
「ジョブアンテナ沖縄」は、2016年11月に沖縄でサービスを開始しました。このたび、その登録会員数が5万人を突破したことを大変嬉しく思うとともに、ユーザー様ならびに導入企業の皆様に心より感謝申し上げます。
現在、企業のキャリア採用数は全国的に増えている一方で、転職希望者数はほぼ横ばいの状態が続いており、沖縄においても企業は戦略的な採用活動が求められています。今後も、「ジョブアンテナ沖縄」を通じて、より多くの沖縄の企業が優秀な人材の採用とコストの削減を実現できるよう支援し、沖縄における事業の発展に寄与してまいります。
■「ジョブアンテナ沖縄」の登録属性（2026年3月9日現在）
3月9日時点における登録会員の属性と会員数の推移は、以下の通りとなっています。
会員数 ：50,0460人
平均年齢 ：36.2歳
男女比 ：男性43.2%、女性44.1%、無回答12.7%
転職希望時期：すぐにでも42.7%、半年以内23.4%、1年以内6.3%、翌年以降3.3%、
いい会社があれば16.8%、考えていない7.6%
※「ジョブアンテナ沖縄」の登録会員の66%が『半年以内の転職』を希望しています
■「攻めの採用」を可能にする双方向なマッチング機能
マッチングには従来の「待ちの採用」だけでなく、求職者や掲載企業に対して積極的にアプローチができる「攻めの採用」を取り入れています。流れはシンプルで、気になる企業や求職者がいたら、まずは「いいかも！」というサインを送り合い、双方でマッチングをしたら「お互いにいいかも！」が成立し、その後はチャット形式でやり取りが可能になります。「いいかも！」によるカジュアルかつ迅速な接触が、求職者のエンゲージメントを高めて採用を成功に導きます。なお、沖縄版オリジナルの「でーじいいかも！」を送ることで、受け取った企業や求職者に対して、より強く興味を持っているとアピールすることもできます。
■インタラクティブについて
インタラクティブは、地域のイノベーションを加速する企業です。「地域の可能性を解放する」をパーパスに掲げ、デジタルマーケティング事業と人材事業を中核に、地域に最適化した事業モデルを創り広げています。2022年からは全国展開を進めており、北海道や福岡をはじめ全国8地域へとエリアを広げ、地域の課題を解決しその未来を創造しています。
代表取締役社長 臼井 隆秀
所在地 沖縄県宜野湾市大山3丁目11-32
設立年月日 2009年2月5日
URL https://www.inta.co.jp/
配信元企業：インタラクティブ株式会社
