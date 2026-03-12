日本の炭酸カルシウム市場の規模、シェア分析、成長要因および2025年～2035年の予測
KD Market Insightsは、「日本の炭酸カルシウム市場の将来動向と機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者がより的確なビジネス意思決定を行うための参考となります。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合企業のベンチマーキング、およびそれらのGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
日本の炭酸カルシウム市場は、紙、プラスチック、建設、塗料、医薬品など幅広い産業で炭酸カルシウムが利用されていることから、日本の産業および製造分野において重要な役割を果たしています。炭酸カルシウムは天然に存在する鉱物であり、多くの産業プロセスにおいて充填材、コーティング材、添加剤として一般的に使用されています。日本では、炭酸カルシウムの需要は製造業の動向や、高品質な鉱物系材料を必要とする産業の成長と密接に関連しています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/867
市場規模とシェア
日本の炭酸カルシウム市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.9％で成長し、2035年末までに55億1,670万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は28億1,870万米ドルと評価されました。
日本はアジア太平洋地域における高純度炭酸カルシウムの主要消費国の一つです。強固な産業基盤、先進的な製造技術、そして特殊材料に対する需要の拡大が、炭酸カルシウム市場の拡大を支えています。さらに、包装およびプラスチック製造における先進材料の採用拡大も市場成長を後押ししています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343991/images/bodyimage1】
成長要因
日本の炭酸カルシウム市場の成長を支える要因はいくつかあります。その中でも重要なのが、紙・包装産業からの強い需要です。炭酸カルシウムは、紙の白色度、平滑性、印刷適性を向上させるため、紙製造において充填材およびコーティング顔料として広く使用されています。日本の確立された製紙産業は、高品質な紙製品を生産するために炭酸カルシウムに大きく依存しています。
もう一つの重要な要因は、プラスチックおよびポリマー産業の拡大です。炭酸カルシウムは、製品の強度、耐久性、熱安定性を向上させるためのコスト効率の高い充填材としてプラスチック製造に使用されています。包装、自動車部品、消費財におけるプラスチックの使用増加が、炭酸カルシウムの需要拡大に寄与しています。
建設産業も市場需要を押し上げる重要な役割を果たしています。炭酸カルシウムは、セメント、コンクリート、塗料、接着剤、シーラントなどに使用されています。日本ではインフラ開発や改修活動が継続しているため、炭酸カルシウムを含む建設材料の需要は今後も堅調に推移すると予測されています。
さらに、医薬品および食品用途における炭酸カルシウムの利用拡大も、新たな成長機会を生み出しています。この化合物は、医薬品製剤におけるカルシウム補助剤や制酸剤として、また食品添加物としてさまざまな製品に使用されています。
市場セグメンテーション
日本の炭酸カルシウム市場は、タイプ、用途、最終用途産業に基づいて分類することができます。
タイプ別
重質炭酸カルシウム（GCC）
日本の炭酸カルシウム市場は、紙、プラスチック、建設、塗料、医薬品など幅広い産業で炭酸カルシウムが利用されていることから、日本の産業および製造分野において重要な役割を果たしています。炭酸カルシウムは天然に存在する鉱物であり、多くの産業プロセスにおいて充填材、コーティング材、添加剤として一般的に使用されています。日本では、炭酸カルシウムの需要は製造業の動向や、高品質な鉱物系材料を必要とする産業の成長と密接に関連しています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/867
市場規模とシェア
日本の炭酸カルシウム市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.9％で成長し、2035年末までに55億1,670万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は28億1,870万米ドルと評価されました。
日本はアジア太平洋地域における高純度炭酸カルシウムの主要消費国の一つです。強固な産業基盤、先進的な製造技術、そして特殊材料に対する需要の拡大が、炭酸カルシウム市場の拡大を支えています。さらに、包装およびプラスチック製造における先進材料の採用拡大も市場成長を後押ししています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343991/images/bodyimage1】
成長要因
日本の炭酸カルシウム市場の成長を支える要因はいくつかあります。その中でも重要なのが、紙・包装産業からの強い需要です。炭酸カルシウムは、紙の白色度、平滑性、印刷適性を向上させるため、紙製造において充填材およびコーティング顔料として広く使用されています。日本の確立された製紙産業は、高品質な紙製品を生産するために炭酸カルシウムに大きく依存しています。
もう一つの重要な要因は、プラスチックおよびポリマー産業の拡大です。炭酸カルシウムは、製品の強度、耐久性、熱安定性を向上させるためのコスト効率の高い充填材としてプラスチック製造に使用されています。包装、自動車部品、消費財におけるプラスチックの使用増加が、炭酸カルシウムの需要拡大に寄与しています。
建設産業も市場需要を押し上げる重要な役割を果たしています。炭酸カルシウムは、セメント、コンクリート、塗料、接着剤、シーラントなどに使用されています。日本ではインフラ開発や改修活動が継続しているため、炭酸カルシウムを含む建設材料の需要は今後も堅調に推移すると予測されています。
さらに、医薬品および食品用途における炭酸カルシウムの利用拡大も、新たな成長機会を生み出しています。この化合物は、医薬品製剤におけるカルシウム補助剤や制酸剤として、また食品添加物としてさまざまな製品に使用されています。
市場セグメンテーション
日本の炭酸カルシウム市場は、タイプ、用途、最終用途産業に基づいて分類することができます。
タイプ別
重質炭酸カルシウム（GCC）