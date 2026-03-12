春の先取りキャンペーンを3月31日まで延長、注目は4月6日出発「にっぽん丸」神戸発着「春の九州・浅茅湾周遊クルーズ」 緊急再発売！
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、現在実施中の3月～6月出発コースを対象とした「春の先取りキャンペーン」について、ご好評につきキャンペーン期間を当初の2026年3月10日までから3月31日まで延長いたしました。対象コースをお得にご予約いただける機会となります。
特におすすめなのは、今年5月に引退予定の「にっぽん丸」です。全コース満室でしたが、このたび急きょ空室が出たことを受け、2026年4月6日出発「にっぽん丸でいく 神戸発着 春の九州・浅茅湾（あそうわん）周遊クルーズ7日間」の一部客室を、本日より緊急再発売いたしました。
本コースは多くの客室が満室となっており、現在ご予約できる客室はグランドスイート、ビスタスイート、スーペリアツインの3カテゴリーのみとなります。
■にっぽん丸で巡る春の九州・対馬クルーズ
本クルーズは神戸港を発着港とし、宮崎県油津、熊本県八代、韓国済州島、長崎県対馬の浅茅湾、愛媛県松山などを巡る7日間のクルーズです。九州・瀬戸内・韓国を巡る多彩な寄港地を楽しめる航路です。長崎県対馬の浅茅湾では、リアス式海岸が織りなす美しい景観を船上から楽しめるクルージングも予定されており、日本近海の自然の魅力を満喫できる内容です。
■日本船ならではの上質な船旅
にっぽん丸は、日本船ならではのきめ細やかなサービスと落ち着いた船内空間で人気の客船です。船内では旬の食材を使った料理やショー、イベントを楽しみながら、ゆったりとした船旅をご体験できます。
また現在、にっぽん丸はこれまでの航海への感謝を込めた「グランド・フィナーレ」シリーズが展開されており、本クルーズもその貴重な航海の一つとなります。
■コース詳細
2026年4月6日出発 にっぽん丸でいく 神戸発着 春の九州・浅茅湾周遊クルーズ 7日間
https://www.best1cruise.com/B/NIP/NI__NIP_NIPMA_7D_UKB_100444.html
■ご予約はお早めに
現在、ベストワンクルーズ限定特典として1室最大5万円分のギフト券還元キャンペーンも実施しております。引退前のにっぽん丸に乗船できる貴重な機会となりますので、ご検討中のお客様はお早めのご予約をおすすめいたします。
■現在予約可能な客室カテゴリー （2名1室利用時／お一人様）
スーペリアツイン 500,000円
ビスタスイート 1,236,000円
グランドスイート 1,728,000円
※上記カテゴリー以外は満室となっております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343996/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門WEBサイトを展開しています。2年連続で実施した金沢発着チャータークルーズでは、日本外航客船協会が主催する「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」において昨年優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績を有しております。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
