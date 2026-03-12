こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
【壱百満天原サロメさん・周央サンゴさんコラボ】特許庁コラボ動画、３月１３日（金）２１時～生配信！！
にじさんじ所属の「壱百満天原サロメ」さんと「周央サンゴ」さんと一緒に、特許などの知的財産権、特許庁のお仕事について楽しく学べる１時間。
お見逃しなく！
「特許」って身近で大事なもの。
「特許」があることで、みんなの生活が楽しくて便利になる！
「サロメンゴ」のメロディーで商標出願もするかも？！
■配信日時 ２０２６年３月１３日（金）２１時～
■配信サイト 壱百満天原サロメチャンネル
https://youtube.com/live/n31Yo3i1oDE
壱百満天原サロメ（にじさんじ）
本当のお嬢様に憧れる一般女性。髪や口調は生まれつき。
周央サンゴ（にじさんじ）
今年度から学院中等部に通い始めた１年生。持ち前のおっとりした雰囲気で、場の空気を和ませる存在。
特許庁
特許庁は産業財産権制度（特許、実用新案、意匠、商標制度）を所管しており、発明、デザイン、商標などの知的創造の成果を保護・活用し、産業の発達に寄与することを目的としています。
特許庁では、一般の方に向けて、知財の魅力・重要性を発信しています。
X（旧Twitter）https://x.com/jpo_NIPPON/
YouTube https://www.youtube.com/@JPOtube
