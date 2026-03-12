【壱百満天原サロメさん・周央サンゴさんコラボ】特許庁コラボ動画、３月１３日（金）２１時～生配信！！

にじさんじ所属の「壱百満天原サロメ」さんと「周央サンゴ」さんと一緒に、特許などの知的財産権、特許庁のお仕事について楽しく学べる１時間。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　©ANYCOLOR, Inc .

 

「特許」って身近で大事なもの。

「特許」があることで、みんなの生活が楽しくて便利になる！

「サロメンゴ」のメロディーで商標出願もするかも？！

 

■配信日時　２０２６年３月１３日（金）２１時～

 

■配信サイト　壱百満天原サロメチャンネル

https://youtube.com/live/n31Yo3i1oDE

 

 

 

壱百満天原サロメ（にじさんじ）

本当のお嬢様に憧れる一般女性。髪や口調は生まれつき。

 


 

 

 

周央サンゴ（にじさんじ）

今年度から学院中等部に通い始めた１年生。持ち前のおっとりした雰囲気で、場の空気を和ませる存在。

 


 

 

 

特許庁

特許庁は産業財産権制度（特許、実用新案、意匠、商標制度）を所管しており、発明、デザイン、商標などの知的創造の成果を保護・活用し、産業の発達に寄与することを目的としています。

　　　　

 

 

 

特許庁では、一般の方に向けて、知財の魅力・重要性を発信しています。

X（旧Twitter）https://x.com/jpo_NIPPON/

YouTube https://www.youtube.com/@JPOtube

 

 

このプレスリリースを配信した企業・団体

名称　経済産業省特許庁

所在地　東京都

業種　政府・官公庁

URL　https://www.jpo.go.jp/