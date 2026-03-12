Maxtang、デジタルサイネージ向けHDMI 4系統 超薄型高性能ミニPC「SXC-RL30」受注受付開始
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、CoreTM i7-1255UをはじめとするAlder Lake世代のCPUを搭載したデジタルサイネージ向けHDMI 4系統 超薄型高性能ファンレスミニPC Maxtang SXC-RL30を2026年3月10日より、法人向けに受注受付開始いたします。
◆Maxtang SXC-RL30
Maxtang SXC-RL30は、CoreTM i7-1255UをはじめとするAlder Lake世代のCPUを搭載した、高性能ファンレスミニPCです。わずか35 mmの薄型筐体で、-20℃から60℃までの過酷な温度環境にも対応し、屋外や半屋外に設置するデジタルサイネージなどの機器への組み込みにも対応します。HDMI端子4基により最大4台の画面出力が可能で、大画面マルチディスプレイ環境に幅広く対応します。Linux環境向けにOSレスのモデルをラインアップし、オプションとしてWindows 11 ProやIoTのプリインストールが可能なほか、Weekly RTC（リアルタイムクロック）機能で曜日別に起動時間を設定することができるため、平日・土日など稼働時間が異なる施設での運用にも適しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343795/images/bodyimage1】
◆Maxtang SXC-RL30製品特徴
・豊富なインターフェース
有線接続のLANポート2基に加えてUSB 3.2ポート2基やUSB-Cポートを搭載し、さらにCOMポート(RS232)も標準搭載しています。
・案件に合わせたカスタマイズにも対応
Maxtangの製品はメモリ・ストレージ・OSなどのご要望に合わせ、小ロットからのカスタマイズが可能です。
【メモリ】増設可
【ストレージ】増設可
【OS】なし / Windows 11 Pro / Windows 10 IoT / Windows 11 IoT
【Wi-Fi/Bluetooth】あり/なし
【法人向け延長保証】対応可
※カスタマイズのロット、お見積りは個別にお問い合わせください。
・Windows 11、Linuxにも対応
Linux導入に最適なOSレスのモデルをラインアップするほか、デジタルサイネージなどの組み込みを始め、法人用途に最適なWindows 11 Proをプリインストールしたモデルへのカスタマイズに対応します。
※標準モデルはOS非搭載です
【発売詳細】
◆型番
SXC-RL30-8/256(1215U)
SXC-RL30-16/512(1235U)
SXC-RL30-16/512(1255U)
◆受注受付開始
2026年3月10日
※取り寄せ商品につき、納期は約3～4週間程度です
◆推奨価格（税込）
SXC-RL30-8/256(1215U)：148,000円
SXC-RL30-16/512(1235U)：204,500円
SXC-RL30-16/512(1255U)：225,000円
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/maxtang-sxc-rl30/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/Maxtang-SXC-RL30.zip
◆法人お問い合わせ・お見積りはこちら
https://www.links.co.jp/contact/bizorder/
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆Maxtang SXC-RL30
Maxtang SXC-RL30は、CoreTM i7-1255UをはじめとするAlder Lake世代のCPUを搭載した、高性能ファンレスミニPCです。わずか35 mmの薄型筐体で、-20℃から60℃までの過酷な温度環境にも対応し、屋外や半屋外に設置するデジタルサイネージなどの機器への組み込みにも対応します。HDMI端子4基により最大4台の画面出力が可能で、大画面マルチディスプレイ環境に幅広く対応します。Linux環境向けにOSレスのモデルをラインアップし、オプションとしてWindows 11 ProやIoTのプリインストールが可能なほか、Weekly RTC（リアルタイムクロック）機能で曜日別に起動時間を設定することができるため、平日・土日など稼働時間が異なる施設での運用にも適しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343795/images/bodyimage1】
◆Maxtang SXC-RL30製品特徴
・豊富なインターフェース
有線接続のLANポート2基に加えてUSB 3.2ポート2基やUSB-Cポートを搭載し、さらにCOMポート(RS232)も標準搭載しています。
・案件に合わせたカスタマイズにも対応
Maxtangの製品はメモリ・ストレージ・OSなどのご要望に合わせ、小ロットからのカスタマイズが可能です。
【メモリ】増設可
【ストレージ】増設可
【OS】なし / Windows 11 Pro / Windows 10 IoT / Windows 11 IoT
【Wi-Fi/Bluetooth】あり/なし
【法人向け延長保証】対応可
※カスタマイズのロット、お見積りは個別にお問い合わせください。
・Windows 11、Linuxにも対応
Linux導入に最適なOSレスのモデルをラインアップするほか、デジタルサイネージなどの組み込みを始め、法人用途に最適なWindows 11 Proをプリインストールしたモデルへのカスタマイズに対応します。
※標準モデルはOS非搭載です
【発売詳細】
◆型番
SXC-RL30-8/256(1215U)
SXC-RL30-16/512(1235U)
SXC-RL30-16/512(1255U)
◆受注受付開始
2026年3月10日
※取り寄せ商品につき、納期は約3～4週間程度です
◆推奨価格（税込）
SXC-RL30-8/256(1215U)：148,000円
SXC-RL30-16/512(1235U)：204,500円
SXC-RL30-16/512(1255U)：225,000円
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/maxtang-sxc-rl30/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/Maxtang-SXC-RL30.zip
◆法人お問い合わせ・お見積りはこちら
https://www.links.co.jp/contact/bizorder/
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
プレスリリース詳細へ