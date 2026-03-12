最大7日間稼働・カメラ遠隔操作にも対応、日常生活をサポートする次世代ウェアラブル

健康意識の高まりとともに、日常生活の中で手軽に健康状態を把握できるウェアラブルデバイスへの関心が急速に拡大しています。スマートウォッチに続く新しいデバイスとして、指に装着するだけで健康データを記録できるスマートリングが注目されています。こうした市場ニーズを背景に、Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社（所在地：東京都）は心拍数や血中酸素、ストレスなどの健康データを自動で測定できる多機能スマートリングを発売しました。日常生活に自然に溶け込むリング型デザインを採用しながら、健康管理とスマート機能を両立し、3,580円（税込）という高いコストパフォーマンスを実現しています。

指先で実現する24時間健康モニタリング

本製品は装着するだけで身体の状態を自動的に測定し、専用アプリと連携することで日々の健康データを確認できます。全天心拍数モニタリング機能では、心拍数を24時間自動記録します。測定間隔は30分・60分・OFFの3種類から選択可能で、デフォルトでは30分ごとに自動測定が行われます。血中酸素モニタリングは約60分間隔で血中酸素データを測定し、日常生活の健康管理の参考データとして活用できます。心拍変動モニタリング機能は、心拍の変動を約60分ごとに記録し、身体のコンディション把握に役立ちます。ストレスモニタリングでは、日常生活におけるストレス状態を約60分間隔で分析し、体調管理の目安として確認できます。これらのデータはスマートフォンの専用アプリに自動記録され、グラフ形式で健康状態の変化を確認することが可能です。

日常を便利にするスマート機能

健康管理機能に加え、日常生活をサポートする便利なスマート機能も搭載しています。リングを軽く振るだけでスマートフォンのカメラを遠隔操作できる機能を搭載しており、自撮りや集合写真の撮影時に便利です。スマートフォンの通知を確認できる情報リマインダー機能、スマートフォンやリングの位置を確認できるデバイス探索機能も搭載しています。さらに、健康データを共有できる家族見守り機能にも対応し、家族の体調管理をサポートします。

最大7日間稼働の長時間バッテリー

コンパクトなリング型デザインでありながら、最大5～7日間の連続使用が可能です。頻繁な充電の手間を軽減し、日常生活の中で継続的な健康モニタリングを実現します。軽量設計のため、仕事中や睡眠時など長時間装着しても違和感が少なく、日常生活に自然に取り入れることができます。

拡大するスマートリング市場への注目

ウェアラブルデバイス市場では、スマートウォッチに加えて、より軽量で装着感の少ないスマートリングへの関心が世界的に高まっています。健康管理機能をコンパクトなリングに集約したデバイスとして、今後さらに普及が進むと期待されています。今回発売されたスマートリングは、心拍数、血中酸素、ストレスなどの健康データを手軽に管理できるだけでなく、スマート機能も充実しながら3,580円という手頃な価格を実現。日常生活の中で無理なく健康管理を続けたい人に向けた、新しいウェアラブルデバイスとして注目されています。

商品仕様

製品名称：スマートリング・重さ：約6.8g・材質：合金・使用時間：5~7日間・防水レベル：IP68商品詳細・販売情報本製品の詳細情報は、以下のオンラインストアにてご確認いただけます。楽天市場およびYahooショッピングの公式ストアでは、商品仕様や機能の詳しい説明、サイズ情報、使用イメージなどをご覧いただけます。

会社概要

会社名：Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社所在地：東京都設立：2015年公式サイト：https://livelylife.jp/Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社は2015年に設立されたライフスタイルテクノロジー企業です。スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア用品など幅広い製品の企画・販売を行っています。楽天市場、Amazon、Yahooショッピング、TIKTOKSHOPなど日本主要ECモールを中心に事業を展開し、高品質で手頃な価格の製品を提供しています。「日常をもっと便利に、もっと楽しく」を理念に、テクノロジーと生活をつなぐ製品開発を通じて、新しいライフスタイル価値の創造を目指しています。