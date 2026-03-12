高速道路の発注者支援業務を担う株式会社メインライン・エンジニアリング（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：坂田光秋、以下当社）は、このたび、高速道路発注者支援業務に従事する社員2名が「1級土木施工管理技士」を取得いたしました。同資格は国土交通省が認定する土木施工分野の最高峰の国家資格であり、今回の取得により当社の技術力・品質管理体制をさらに強化してまいります。発注者支援とは：https://mainline.co.jp/service/client-support-services

概要

1級土木施工管理技士は、国土交通省が認定する土木施工分野の最高峰の国家資格です。施工計画の策定から品質管理・安全管理・工程管理まで、大規模な土木工事全体を統括できる技術者の証として位置づけられ、建設業界で広く重視されています。今回資格を取得した2名は当社の高速道路発注者支援業務の最前線で従事する社員であり、監理技術者など責任のあるポジションへの配置転換が可能となります。

代表取締役コメント

「このたびの1級土木施工管理技士の資格取得を、心よりお祝い申し上げます。この資格は、土木施工管理の分野において権威ある国家資格のひとつであり、取得には高い専門知識と豊富な実務経験が求められます。弊社は高速道路の発注者支援業務を中核事業として、安全で高品質なインフラの整備・維持に貢献してまいりました。今回の資格取得は、そうした業務への真摯な取り組みの証であり、当社の技術力の底上げに大きく寄与するものと確信しております。今後も社員一人ひとりの成長を積極的に支援し、お客様・社会から信頼される企業として、日本のインフラを支え続けてまいります。」代表取締役 坂田 光秋

株式会社メインライン・エンジニアリングについて

メインライン・エンジニアリングは、高速道路の発注者支援業務を担う企業です。高速道路は、私たちが生きる社会を豊かにするためには必要不可欠です。メインライン・エンジニアリングは創業から発注者の方々と共に歩み続け積算補助・工程管理・品質管理などを通じて信頼を積み重ねてきました。お客様にとって、社員にとって、そして社会の人々にとっての信頼とはなんだろうか？信頼に応えるとはどういうことだろうか？その答えを考え抜き、国の交通網を支える眼として、挑戦し続けてきました。これからもメインライン・エンジニアリングは信頼に応え続けます。100年先の未来を共に育む企業でありたい。その想いを胸に、一つひとつのプロジェクトに向き合い、課題解決に貢献します、そして未来を生きる人々のために、豊かな社会を切り拓いていきます。

会社概要

https://mainline.co.jp/service/client-support-services

会社名 ：株式会社メインライン・エンジニアリング代表者 ：代表取締役 坂田 光秋所在地 ：神奈川県横浜市港南区港南6丁目2番23号創業年 ：1998年5月（株式移行2005年12月）資本金 ：1000万円従業員 ：40名以上事業内容：NEXCO各社の発注者支援業務