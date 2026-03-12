『MOMOテラス(モモテラス)』(京都市伏見区桃山町／運営：住商アーバン開発株式会社)では、2026年3月13日(金)から3月31日(火)までの期間「も、もっと！たのしも！春のわくわくDAYS」を開催します。3月28日(土)には、「つくってあそぼ」でおなじみのわくわくさん「くぼた まさと」によるスペシャルステージ「わくわく工作ショー＆親子工作教室」を開催！さらに、29日(日)には親子で参加できる各種ワークショップを実施し、2日間にわたって楽しい企画をたっぷりとお届けします。

さらに、期間中は「春のわくわくプレゼント応募抽選会」を実施。春の新生活にぴったりな豪華賞品が当たります。





MOMOテラス_も、もっと！たのしも！春のわくわくDAYS





【3月28日(土) 「くぼた まさとスペシャルステージ」開催！】

■くぼた まさと「わくわく工作ショー＆親子わくわく工作教室」

●わくわく工作ショー(観覧無料)

「つくってあそぼ」でお馴染みのわくわくさんによるスペシャルステージ。

ステージは観覧無料で、親子で気軽に参加できます。工作のデモンストレーションやパフォーマンスを通じて子どもの創造力を刺激します。

開催場所：1Fアトリウム

開催時間：(1)11:00～ (2)15:00～





●親子わくわく工作教室

テレビで見ていたあの“わくわくさん”が講師として登場！牛乳パックなど身近な素材を使い、作る過程のワクワクや、完成した作品で遊ぶ楽しさまで、親子で体感していただけます。子どもの「やった！」という笑顔が生まれる教室です。

開催場所：1Fアトリウム

開催時間：13:30～

対象 ：小学生以下のお子様・保護者様

定員 ：先着48名様

参加条件：当日お買上げレシート2,000円(税込・合算可)ごとにお子様1名ご参加





MOMOテラス_も、もっと！たのしも！春のわくわくDAYS_久保田雅人さん(わくわくさん)





【3月29日(日) 親子で参加できるワークショップを多数開催】

そのほかにも、魅力的なワークショップが多数そろい、親子で楽しめる体験が目白押しです。





■わくわくワークショップ／1Fアトリウム

●アーティフィシャルフラワーを使ったリース作り(協力：ちきりやガーデン)

花材を用いた工作により季節感あるインテリアを親子で制作できます。

開催時間：(1)11:00～ (2)13:00～ (3)15:00～

定員 ：各回先着6名

参加費 ：1,320円(税込)

事前予約：3月12日(木)10:00より店舗直通(075-601-1087)で受付開始





●チョコクロキッズ手作り体験教室(協力：サンマルクカフェ)

人気の定番商品「チョコクロ」を作れるワークショップ

開催時間：(1)11:00～ (2)13:00～ (3)15:00～

定員 ：各回先着15名

対象年齢：2～7歳

参加費 ：800円(税込)

事前予約：専用サイトにて受付





●いっしょにあーと(協力：アカチャンホンポ)

フィンガーペイントを中心としたアート体験で、作品には手形・足形のオプションもつけられます。

開催時間：(1)11:00～ (2)12:00～ (3)14:00～ (4)15:00～

定員 ：各回先着5組

参加方法：事前予約制

参加条件：アカチャンホンポアプリ会員限定

料金 ：フィンガーペイント2,200円(税込)／手形足形入り2,750円(税込)





●小学館NEOクラフト＆知育玩具LaQ体験イベント(協力：くまざわ書店)

出版社・玩具メーカーの協力による体験コーナーで、知育玩具による遊びを通じた学びの機会を提供します。

開催時間：11:00～16:00

定員 ：先着120名

参加方法：当日先着順受付

対象 ：小学6年生まで

参加費 ：無料









【3月13日(金)～31日(火) 春のわくわくプレゼント応募抽選会】

春の新生活にぴったりな商品が当たる抽選会を実施。おひとり様何回でも応募可能となっており、期間中のレシートを対象に応募いただけます。

応募期間 ： 3月13日(金)～3月31日(火)

応募条件 ： 期間中のお買上レシート3,000円(税込・合算可)

2枚(合計6,000円分)で1口応募OK

応募方法 ： 下記専用サイトからレシート写真とともに応募

専用サイト： https://form.run/@momo-haruwakuwaku2026-oubo





春のわくわくプレゼント応募抽選会_賞品一覧





＜本企画主催＞

住商アーバン開発株式会社『MOMOテラス』施設概要( https://www.momo-t.jp/ )

『MOMOテラス』は約120店舗が集まる伏見桃山の大型ショッピングモール。館内のフードコートには無料のキッズプレイルームがあり、お子さまが遊ぶ姿を見守りながら、お食事を召し上がることができます。





所在地 ：〒612-8002 京都市伏見区桃山町山ノ下32

アクセス：市営地下鉄 東西線 六地蔵駅3番出口より徒歩 約5分

JR奈良線 六地蔵駅より徒歩 約8分

京阪 宇治線 六地蔵駅より徒歩 約8分

営業時間：ショップ 10:00～20:00

レストラン 11:00～ラストオーダー21:00(22:00営業終了)

フレンドマート／マツモトキヨシ 10:00～21:00





※諸般の事情により、記載の営業時間・駐車場利用時間・営業内容につきましては急遽変更させていただく可能性がございます。









【住商アーバン開発のサステナビリティについて】

■サステナビリティ スローガン

「この街と、未来につなぐ取組みを。」

住商アーバン開発は「この街を、また来たくなる空間に。」を合言葉に、地域との連携を基軸とした商業施設運営を行っています。

「この街を」また来たくなる空間にするために、「この街と」取組んでいく。街全体のサステナブルな発展を目指して、社会課題・地域課題に向き合う。

私たちの手がける商業施設が地域コミュニケーションの拠点として、この街の『未来につなぐ』取組みを行ってまいります。





■サステナビリティ コンセプト

「地域と紡ぐ5つの共創アクション」

住商アーバン開発は、以下の5つの重要なパートナーとの共創を通じて、地域の持つ力を最大限に活用し、地域社会の未来を支える取組みを推進しています。





■活動事例： https://sumisho-ud.com/sustainability/





住商アーバン開発のサステナビリティ





＜本企画運営／WEBマガジン「モモっと ( https://momotto.jp/ )」編集・企画制作＞

株式会社アド・ウォーク 会社概要( https://adwalk.co.jp/ )

1988年設立。『MOMOテラス』ほか、トータル300以上の商業施設におけるコミュニケーション活動を支援。

事業内容：商業施設における販売促進を中心としたコミュニケーション事業・マーケティング支援