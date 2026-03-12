阪急電鉄は、駅を利用されるお客様の利便性向上を目的として、PiTaPaやICOCAなどの交通系ICカードで改札内に入場後、20分以内かつ同一駅であれば、改札機へICカードをタッチすることにより、料金不要で出場いただける新しいサービスを2026年3月18日（水）初発より導入します。

本サービスにより、入場直後にお忘れ物などのご事情により改札外へ出られる場合や、駅構内の通り抜け、ホームでの送迎、駅ナカ店舗や構内コインロッカーのご利用など、交通系ICカードで駅をさらに便利にご利用いただけるようになります。

1．実施時期

○2026年3月18日（水）初発より





2．ご利用方法

○対象となる交通系ICカードは以下の通りです。

PiTaPa、ICOCAなどの全国相互利用対象のプリペイド式ICカード（モバイル含む）

※クレジットカードのタッチ決済は本サービスの対象外です。

○対象の交通系ICカードで改札機にタッチして入場され、20分以内に同じ駅の改札機にタッチしていただくことにより、自動的に入場状態をキャンセルし、料金不要で出場していただけます。改札内に20分を超えて滞在された場合は、駅係員へお申し出ください。





3．対象駅

○阪急電鉄の全87駅

※神戸高速線「花隈」駅を含む。Osaka Metro 堺筋線「天神橋筋六丁目」駅を除く。





4．入場券について

○ICカードをお持ちでないお客様、あるいは、改札内での滞在が20分を超えることが見込まれるお客様は、事前に券売機で入場券（大人：170円、小児：90円）をお買い求めください。

○入場券は、券売機で購入した当日の入場時刻から2時間以内に限り有効です。有効時間を超過された場合、2時間を超えるごとに追加料金（大人：170円、小児：90円）が発生します。





