ポイント還元システム「A-GEL(エージェル)ギフトポイント」を展開する株式会社ポイント機構(本社：東京都渋谷区、代表取締役：竹内祐樹、以下、ポイント機構)は、株式会社Kトラスト(本社：愛知県名古屋市守山区、代表取締役：平川智子・平川和典、以下、Kトラスト)と共に、この構造そのものを見直す新しい理論「無数鍵多重時変成立点理論」の特許を出願中です。一部、特許取得済みです。セキュリティの従来方式の弱点と、新しい設計思想の社会実装・国家応用を解説します。





企業や自治体を狙うサイバー攻撃は、年々高度化しています。その背景には、攻撃が試行と学習を繰り返す構造があります。





従来とゼロトラストと無数鍵多重時変成立点理論との比較





※無数鍵多重時変成立点理論は、上の画像の右側の成立点セキュリティとして構成されます。





▼最初に閲覧する説明動画

https://youtu.be/IkQZSjOUpOQ?si=EqWjExx3hztd6iCJ

▼無数鍵多重時変成立点理論(むすうかぎたじゅうじへんせいりつてんりろん)の凄さ編説明動画

https://youtu.be/7k7DGSXJbiw?si=dpXxBCTYFI6dltap

▼特許取得の一部複数複合特許権について説明動画

https://youtu.be/hxV3rdUfklY?si=cvV4BIYRDmiFwaAT









■ 従来のセキュリティの根本構造

これまでのセキュリティは、「固定の正解(暗証番号やIDなど)」を守る設計でした。例えば

● ID

● パスワード

● 固定トークン

● 固定セッション

です。この構造では、

● 漏えい

● 再利用

● 横展開

● AI攻撃

が成立しやすくなります。つまり、攻撃が「積み上がる」構造です。









■ 無数鍵多重時変成立点理論の発想転換

本理論は、守る対象を秘密情報 → 成立状態へ転換しました。具体的には、

● 成立は一瞬の例外

● 空間は毎回ランダム生成

● 成立後は空間消滅

● 未成立も証明可能

という構造です。つまり、正解を守るのではなく、成立そのものを制御するセキュリティです。









■ 入口・中継・出口を統一制御

本理論では

1. 入口(ログイン)

2. 中継(操作)

3. 出口(終了)

の3点を同一理論で制御します。従来のセキュリティは、

● 入口のみ強化

という設計でした。しかし実際の攻撃は、

● 横展開

● 内部操作

● 権限悪用

など中継点で起きます。本理論は、入口・中継・出口すべてを成立点で制御します。









■ 暗証番号やIDを暗記する必要がない

本理論では、人が覚える

● ID

● パスワード

● 暗証番号

を前提としません。代わりに、

● 人の自然反応

● 操作リズム

● 環境情報

● 端末情報

● 時刻

などを組み合わせ、成立条件を自動判定します。つまり、人が覚える秘密を前提としない設計です。









■ 一度のログインに対する複数ログイン構造

従来→1ログイン = 1セッション

本理論→1ログインの中で

● 閲覧成立

● 送金成立

● ダウンロード成立

● 特権操作成立

など複数成立点が存在します。さらにそれぞれ、異なる暗号鍵で抽選制御されます。









■ 無数鍵多重時変構造

本理論の名前の由来は

● 無数鍵

● 多重

● 時変

● 成立点

です。特徴は、

● 鍵が固定されない

● 毎回抽選

● 時間ごと変化

● 成立後失効

という構造です。これにより、

● 推測

● 再利用

● 総当たり

● AI学習

が成立しにくくなります。





全体構成図





■ 73攻撃モデル比較

本理論では

● フィッシング

● ディープフェイク

● AI詐欺

● ランサムウェア

● サーバ侵入

● 内部不正

など、73種類の攻撃モデルを想定した比較を行っています。多くの攻撃は、成立前に遮断される設計です。









■ 数値モデル(理論設計)

設計モデルでは

● 防御率 ：99％以上

● 被害発生確率：0.3％以下

● 改善倍率 ：数億倍以上

という設計指標が示されています。※これらは理論設計モデルであり実測値ではありません。





システム内のセキュリティー最強へ





■ 統合特許との連携

本理論は

● バイタルセキュリティ特許

● 音解析緊急通報特許

などと統合することで

● 強要犯罪

● 不正送金

● 車両盗難

● 孤独死対策

● 災害通知

など、社会安全分野への応用も想定されています。









■ 社会実装の可能性

本理論は

● 金融

● 行政

● 医療

● 企業システム

● 重要インフラ

など幅広い分野での活用が期待されます。









■ 最終まとめ

無数鍵多重時変成立点理論は、「固定の正解を守るセキュリティ」から「成立を一瞬の例外として制御するセキュリティ」へという発想転換を提示する物理学的構造設計理論です。









【株式会社ポイント機構について】

株式会社ポイント機構

会社名： 株式会社ポイント機構

代表者： 代表取締役 竹内祐樹

本社 ： 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目7番9号 HOUSE2717 301号室

設立日： 2021年12月24日

決算期： 3月

URL ： https://point-kikou.co.jp/





金融庁監督公開検索の公式サイト(エディネット)URL：

https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WEEE0030.aspx?bXVsPeODneOCpOODs+ODiOapn+aniyZjdGY9b24mZmxzPW9uJmxwcj1vbiZycHI9b24mb3RoPW9uJnBmcz03Jnllcj0mbW9uPQ==









【株式会社Kトラストについて】

株式会社Kトラスト

会社名： 株式会社Kトラスト

代表者： 代表取締役 平川智子・平川和典

本社 ： 愛知県名古屋市守山区下志段味1-3313

URL ： https://www.ktrust.info





ポイント機構との関係：A-GELギフトポイント＆A-GELギフトカードの総代理店