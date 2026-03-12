世界最強セキュリティー～無数鍵多重時変成立点理論～(総合編)を発表ランサムウェア・サーバー攻撃を含む物理学的構造設計セキュリティ
ポイント還元システム「A-GEL(エージェル)ギフトポイント」を展開する株式会社ポイント機構(本社：東京都渋谷区、代表取締役：竹内祐樹、以下、ポイント機構)は、株式会社Kトラスト(本社：愛知県名古屋市守山区、代表取締役：平川智子・平川和典、以下、Kトラスト)と共に、この構造そのものを見直す新しい理論「無数鍵多重時変成立点理論」の特許を出願中です。一部、特許取得済みです。セキュリティの従来方式の弱点と、新しい設計思想の社会実装・国家応用を解説します。
企業や自治体を狙うサイバー攻撃は、年々高度化しています。その背景には、攻撃が試行と学習を繰り返す構造があります。
従来とゼロトラストと無数鍵多重時変成立点理論との比較
※無数鍵多重時変成立点理論は、上の画像の右側の成立点セキュリティとして構成されます。
■ 従来のセキュリティの根本構造
これまでのセキュリティは、「固定の正解(暗証番号やIDなど)」を守る設計でした。例えば
● ID
● パスワード
● 固定トークン
● 固定セッション
です。この構造では、
● 漏えい
● 再利用
● 横展開
● AI攻撃
が成立しやすくなります。つまり、攻撃が「積み上がる」構造です。
■ 無数鍵多重時変成立点理論の発想転換
本理論は、守る対象を秘密情報 → 成立状態へ転換しました。具体的には、
● 成立は一瞬の例外
● 空間は毎回ランダム生成
● 成立後は空間消滅
● 未成立も証明可能
という構造です。つまり、正解を守るのではなく、成立そのものを制御するセキュリティです。
■ 入口・中継・出口を統一制御
本理論では
1. 入口(ログイン)
2. 中継(操作)
3. 出口(終了)
の3点を同一理論で制御します。従来のセキュリティは、
● 入口のみ強化
という設計でした。しかし実際の攻撃は、
● 横展開
● 内部操作
● 権限悪用
など中継点で起きます。本理論は、入口・中継・出口すべてを成立点で制御します。
■ 暗証番号やIDを暗記する必要がない
本理論では、人が覚える
● ID
● パスワード
● 暗証番号
を前提としません。代わりに、
● 人の自然反応
● 操作リズム
● 環境情報
● 端末情報
● 時刻
などを組み合わせ、成立条件を自動判定します。つまり、人が覚える秘密を前提としない設計です。
■ 一度のログインに対する複数ログイン構造
従来→1ログイン = 1セッション
本理論→1ログインの中で
● 閲覧成立
● 送金成立
● ダウンロード成立
● 特権操作成立
など複数成立点が存在します。さらにそれぞれ、異なる暗号鍵で抽選制御されます。
■ 無数鍵多重時変構造
本理論の名前の由来は
● 無数鍵
● 多重
● 時変
● 成立点
です。特徴は、
● 鍵が固定されない
● 毎回抽選
● 時間ごと変化
● 成立後失効
という構造です。これにより、
● 推測
● 再利用
● 総当たり
● AI学習
が成立しにくくなります。
全体構成図
■ 73攻撃モデル比較
本理論では
● フィッシング
● ディープフェイク
● AI詐欺
● ランサムウェア
● サーバ侵入
● 内部不正
など、73種類の攻撃モデルを想定した比較を行っています。多くの攻撃は、成立前に遮断される設計です。
■ 数値モデル(理論設計)
設計モデルでは
● 防御率 ：99％以上
● 被害発生確率：0.3％以下
● 改善倍率 ：数億倍以上
という設計指標が示されています。※これらは理論設計モデルであり実測値ではありません。
システム内のセキュリティー最強へ
■ 統合特許との連携
本理論は
● バイタルセキュリティ特許
● 音解析緊急通報特許
などと統合することで
● 強要犯罪
● 不正送金
● 車両盗難
● 孤独死対策
● 災害通知
など、社会安全分野への応用も想定されています。
■ 社会実装の可能性
本理論は
● 金融
● 行政
● 医療
● 企業システム
● 重要インフラ
など幅広い分野での活用が期待されます。
■ 最終まとめ
無数鍵多重時変成立点理論は、「固定の正解を守るセキュリティ」から「成立を一瞬の例外として制御するセキュリティ」へという発想転換を提示する物理学的構造設計理論です。
【株式会社ポイント機構について】
株式会社ポイント機構
会社名： 株式会社ポイント機構
代表者： 代表取締役 竹内祐樹
本社 ： 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目7番9号 HOUSE2717 301号室
設立日： 2021年12月24日
決算期： 3月
URL ： https://point-kikou.co.jp/
金融庁監督公開検索の公式サイト(エディネット)URL：
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WEEE0030.aspx?bXVsPeODneOCpOODs+ODiOapn+aniyZjdGY9b24mZmxzPW9uJmxwcj1vbiZycHI9b24mb3RoPW9uJnBmcz03Jnllcj0mbW9uPQ==
【株式会社Kトラストについて】
株式会社Kトラスト
会社名： 株式会社Kトラスト
代表者： 代表取締役 平川智子・平川和典
本社 ： 愛知県名古屋市守山区下志段味1-3313
URL ： https://www.ktrust.info
ポイント機構との関係：A-GELギフトポイント＆A-GELギフトカードの総代理店