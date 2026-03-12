イオンフィナンシャルサービス株式会社(代表取締役社長：深山 友晴、以下、当社)は、2026年4月6日(月)より、現在ご利用いただいている「イオンウォレット」アプリを全面リニューアルし、新たに「AEON Pay」アプリとして提供を開始いたします。





今回のリニューアルでは、これまでご利用いただいていた機能はそのままに、さらに便利な機能を追加するとともに、決済ブランド「AEON Pay」との一体感を高めるため、アプリ名称およびロゴを統一し、より直感的にご利用いただけるデザインへ刷新しております。









【リニューアル概要】

■アプリ名称・デザイン

イオンウォレットは、総合金融サービスの入口として、ご利用明細の確認やWAON POINT管理、AEON Pay決済、口座情報の確認の他、おトクなクーポン配信などを提供している公式アプリです。このたび名称を「AEON Pay」へ変更し、アプリアイコンもAEON Payが視認しやすいロゴに変わります。





アプリアイコン変更





■アプリ操作性の向上

日常のお買い物をもっと便利にご利用いただけるように、お客さま目線でアプリ全体の操作性を見直しました。特に、キャッシュレス決済の中心となる「AEON Pay」が使いやすくなるよう、画面をより見やすく、簡単に操作できる設計にしています。これにより、決済時に便利な機能へすぐにアクセスでき、毎日のお買い物がこれまで以上にスムーズにご利用いただけます。また、カードのご請求額画面では、ご利用可能額などの知りたい情報や関連サービスを表示し、わかりやすい設計に変更しました。





[AEON Payアプリの特長]

(1) アプリ起動時にAEON Pay決済画面を表示することで、スムーズな決済を実現

(2) AEON Pay決済画面(カード払い/チャージ払い)を横スライドで選択可能

(3) 主要なメニューをホーム画面に配置





AEON Payアプリ画面





■新たなAEON Pay決済音

決済音は、お客さまに決済が完了したことをお知らせするだけでなく、ブランド体験の重要な要素として位置付けています。今回のリニューアルにより、AEON Payをより身近に感じていただけるように、決済音を「イオンペイ♪」に変更いたします。









■プラスチック型WAONカードの取り込み機能

今回、多くのお客さまからご要望をいただいていた、プラスチック型WAONカードの残高、ポイント数、寄付先などの情報をAEON Payへ移行する機能を開始します。お持ちのWAON残高は「AEON Pay(チャージ払い)」に取込み、WAONタッチ決済として、これまでと同じWAON加盟店にてご利用いただくことができます。(※1)また、イオンカードやキャッシュカード、デビットカードなどの一体型WAON券種、G.G WAONなど、より多くのカードでご利用いただけるよう、対象カードを順次拡大してまいります。(※2)





プラスチック型WAONカード取り込み機能





※1 取込み方法などの詳細については、4月上旬を目途にホームページにてお知らせいたします。

※2 一部取り込み不可のカードがございます。





今後も、当社はOur Purpose「金融をもっと近くに。一人ひとりに向き合い、まいにちのくらしを安心とよろこびで彩る。」のもと、イオングループならではの安全・安心、便利でおトクな顧客体験を実現してまいります。