留学総合コンサルティング事業を手がける、株式会社留学ジャーナル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：横山 健一）は、小学生・中学生・高校生を対象とした「2026年夏休みグループツアー」全29コースの申込受付を開始します。ホームページ上から直接申込みもできます。

2026年 夏のグループツアー

「明確な目的はないが海外生活に興味があるから行きたい／行かせたい」、「勉強も観光もできるような、旅行と本格的な留学の間くらいの体験をしたい／させたい」など、10代のうちに国際感覚や語学力を身に着けようと、中高校生のうちに留学するお子様やお子様を留学体験させたい保護者が増えています。短期留学と一口で言っても、語学の習得だけでなく、その国や地域を象徴するものを見たり、聞いたり、同年代の生徒と交流したり、海外の家庭生活を体験したりと、活動や体験の幅は広がっています。2025年10月に、海外留学協議会(JAOS)の正会員団体を通して留学をさせた保護者に向けて行われた「子どもの留学体験アンケート結果」（有効回答数262名）によると、留学後の変化についての回答の上位には「語学力が上がった、学習意欲が高まった」が51％、「将来について考えるようになった」が42％、「積極的に行動するようになった」が32％となっています。このように、短期の留学体験だったとしても、語学力だけではなく自立心や問題解決能力、コミュニケーション能力など様々なスキルを身に付け、将来の選択肢を広げることができます。

留学ジャーナルのグループツアーのポイントは？

留学ジャーナルでは、若いうちに今のコンフォートゾーンを抜け出して、海外への第一歩を踏み出す経験をしてほしいという想いをもって、このグループツアー企画に取り組んでいます。

■29の豊富なラインアップ

・小学生対象はアメリカ・マレーシアの２ヵ国3ツアー、中学生・高校生対象は9ヵ国26ツアー、合計29ツアーを用意・アメリカ・カナダなど欧米／アジア英語圏に加えて、新しくシンガポールとブルネイ・ダルサラームが追加に・日本全国から参加する同年代の仲間と切磋琢磨しながら、語学研修や観光アクティビティ、海外生活や文化体験、ボランティア活動など、自分の視野や価値観を更新する体験を提供・「名門大学UCLAでキャンパスライフを体験」をはじめ「現地中高生と一緒に授業体験」や「アクティビティを通じて現地学生と交流」、「サマージュニアプログラム」、「ボランティア活動を通して再生型ツーリズム体験」など内容はさまざま。英語力は基本不問だが、初心者から英語中級以上、マンツーマンからグループレッスンまで、幅広い興味・関心に合わせた豊富なラインナップを用意

■安心・安全のサポート体制

・すべてのツアーで日本出発から帰国まで当社引率スタッフや経験豊かな添乗員が同行、いつでも日本語で相談可能・同年代の参加者と一緒にグループで行動するため、プログラム期間中はしっかり安全を確保・出発・帰国時に、同じコースに参加する学生と空港で合流するため、海外が初めての方でも安心・受入れの教育機関スタッフによる学習面・生活面の手厚いサポートも

その他

・航空券やアクティビティなどがパッケージで含まれているのでツアー費用が明瞭・昨夏のグループツアー参加者保護者へ「友人や兄弟にもお勧めできますか？」の設問に対して94％が「勧められる」と回答（有効回答数81件）

グループツアー特設サイトの使い方

特設Webサイトは小学生ツアーと中・高校生ツアーのタブ切り替えで閲覧いただけます。中・高校生ツアーについては、留学先・こだわり条件・発着地から検索でき、自分にぴったりなツアーを探すことができます。

■ツアーチラシや説明動画

各ツアーの「詳細はこちら」ボタンからは、ツアーチラシを直接ダウンロードすることができます。また、実際に引率経験者でもあり、企画に携わった留学ジャーナルの担当者 が、各ツアーの特徴やオススメのポイントなど、ツアーチラシには書かれていない魅力をわかりやすくお話しする動画も視聴いただけます。「ツアーに申し込む」ボタンをクリックすると、直接申込みフォームに遷移しますので、お申込みもできます。

■質問したい方は「LINE相談」

グループツアーに参加された体験者による生の声も多数掲載されています。不明点や心配な点があり、直接質問をしたい方に向けて、「LINE相談」をご案内していますので、お気軽にご利用ください。各ツアーは定員になり次第締め切りになります。申込み状況やキャンセル待ちツアーに関する情報はニュースページにて更新してまいりますので、随時ご確認ください。https://www.ryugaku.co.jp/rjnews/jrtourstate.html

https://www.ryugaku.co.jp/short/group/

■お申込みの流れ

申込方法は、特設ページから、コースページの「申込みボタン」をクリックして表示される「グループツアーお申込みフォーム」よりお申込みいただけます。グループツアーお申込みフォームを送信していただいた後、ツアー参加者ご本人様のお名前でお申込金50,000円（旅行代金の一部に充当）を所定の口座にお振込みいただく流れとなります。ご入金の確認ができ次第、正式にお申込み枠を確保させていただきます。契約締結後、ツアー催行決定となり次第引き受け確認書をお送りします。

3月～4月無料説明会開催のご案内

3 月～4 月に、小中高校生対象の「夏休みグループツアー説明会」をオンラインで開催します。また、4/19(日）東京、4/26(日)名古屋で開催する【春のワールド留学フェア 2026】内でも相談ブースを設けていますので、直接お話を聞かれたい方にはお勧めです。いずれも参加は無料ですが、事前予約制です。詳細は下記の通り。

●3月14日(土) 11:00～11:50【中高生対象】夏休みグループツアー説明会～アメリカ・カナダ編～（オンライン配信）https://www.ryugaku.co.jp/event/detail.php?id=12804●3月14日(土) 12:00～12:45【中高生対象】夏休みグループツアー説明会～イギリス・オセアニア・アジア編～（オンライン配信）https://www.ryugaku.co.jp/event/detail.php?id=12805●3月18日(水) 18:00～18:35【小学生対象】夏休みグループツアー説明会～ハワイ・シリコンバレー・マレーシア～（オンライン配信）https://www.ryugaku.co.jp/event/detail.php?id=12808●4月19日(日)「ワールド留学フェア」東京・ベルサール渋谷ファースト●4月26日(日)「ワールド留学フェア」名古屋・JPタワー名古屋https://www.ryugaku.co.jp/spot/worldfair/

株式会社留学ジャーナルについて

55年以上の実績で培った情報とノウハウを集積している留学ジャーナルでは、留学相談から出発までの手続き、滞在中のケア、帰国後まで、充実したサポートで一人ひとりの留学を責任をもってサポートいたします。観光庁長官登録旅行業第 1 種はもとより、留学事業者に対する第三者審査機関である、一般社団法人留学サービス審査機構(J-CROSS)により認証されていますので、安心してお任せください。

本社：〒160-0016 東京都新宿区信濃町 34 JR 信濃町ビル 6 階代表者：代表取締役社長 横山 健一設立：2003 年 9 月（創業：1971 年 1 月）事業内容：1. 海外に関する留学情報提供サービス、邦人及び外国人学生に対する国内外での留学先の紹介並びに留学手続きの代行2. 留学情報誌の制作、販売3. 留学セミナー、会議、講演会等の国内外における企画・設営・運営4. 旅行業法に基づく旅行業5. 損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業6. 人材紹介事業（有料職業紹介事業 許可番号：13-ユ-313679）登録：観光庁長官登録旅行業第 1695 号認証：一般社団法人留学サービス審査機構（J-CROSS)認証事業者主な加盟団体：一般社団法人日本旅行業協会（JATA)正会員、一般社団法人海外留学協議会（JAOS)正会員、NAFSA Association of International Educators 会員、特定非営利活動法人国際教育交流協議会（JAFSA)賛助会員