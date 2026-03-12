フランス産A.O.P.認定発酵バター「エシレ」の専門店『エシレ・メゾン デュ ブール』では、フランスでエイプリル フールに食べる伝統菓子「ポワソン・ダヴリル 」を2026年4月1日（水）のみ、数量限定にて発売いたします。

エイプリル フールにおいしいサプライズ！ “1日限定” の贅沢な味わいが今年も登場

今年もエシレ・メゾン デュ ブールから、「ポワソン・ダヴリル」が登場します。フランスで古くから親しまれている「ポワソン・ダヴリル」。ポワソン（Poisson）は「魚」、ダヴリル（d’Avril）は「4月」を意味し、フランスでは、4月1日に魚をモチーフにしたパイやチョコレートを味わいながら、ユーモアとともに春の訪れを祝う、ユニークな風習があります。エシレ・メゾン デュ ブールでは、この伝統をエシレ バターの豊かな風味とともに、魚型のオリジナルパイとして表現。バターをたっぷりと練り込み、香ばしく焼き上げたパイ生地に、“うろこ” を模したバタークリームを配しました。

その下には、バター入りカスタードクリームと苺を贅沢に忍ばせ、味わいに奥行きと華やぎを添えています。ひとつひとつ丁寧に絞って描かれたうろこは、繊細な陰影をまとい、まるでアートピースのような美しさ。さらに、茶目っ気 のある愛らしい目をあしらうことで、思わず笑みがこぼれるような表情豊かな一品に仕上げました。

エシレだからこそ生まれる、洗練された「ポワソン・ダヴリル」。サクッと軽やかな食感、バターの芳醇な香り、苺のみずみずしい甘みが調和した、幸福感あふれる味わいをご堪能ください。※本品はアルコールを使用しています

商品概要

商品名：ポワソン・ダヴリルサイズ：縦15cm×横20cm×高さ7cm価格：税込6,480円賞味期限：当日（要冷蔵）販売日：2026年4月1日（水）※予約不可

ÉCHIRÉ MAISON DU BEURRE（エシレ・メゾン デュ ブール）

【住所】東京都千代田区丸の内２丁目６－１ 丸の内ブリックスクエア １F【営業時間】10:00～19:00 （不定休）

https://www.kataoka.com/echire/maisondubeurre/

ÉCHIRÉの世界観や店舗の最新情報をお知らせするInstagram（＠echire.official.jp）を開設いたしました。季節限定商品などさまざま情報を発信してまいります。