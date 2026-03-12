株式会社音楽之友社（東京都新宿区）は、2026年3月17日（火）に、stereo編 ONTOMO MOOKとして「国産オーディオ黄金時代」を発売します。著者は、「ステレオ時代」誌の編集長でもあり、「ステレオ」誌でもたびたび登場する澤村 信氏。豊富な取材経験をもとに、オーディオ黄金期を支えた技術者たちの証言を通して名機誕生の舞台裏を描き出します。

1970～1990年代、日本のオーディオは世界市場を席巻し、数多くの「名機」と呼ばれる製品を生み出しました。優れた技術者たちの情熱、革新的な技術開発、そして徹底したモノづくりの精神。そのすべてが結実した時代であったといえるでしょう。ONTOMO MOOK『国産オーディオ黄金時代』は、昭和・平成を代表する国産オーディオ機器の開発ストーリーを、開発者本人や関係者への取材をもとにまとめた一冊。名機誕生の舞台裏にあった試行錯誤や設計思想、いまだから語れるエピソードの数々を通して、日本のモノづくりの矜持を浮き彫りにします。本書は、月刊『stereo』2023年6月号からはじまった人気連載「名機の履歴書」をもとに、加筆修正と新規ストーリーを加えて再編集。往年のオーディオファンはもちろん、日本の技術史やモノづくりに関心のある読者にも読み応えのある内容となっています。世界を魅了した日本オーディオの黄金期。その名機誕生のドラマを記録した、後世に語り継ぎたい一冊です。

澤村 信 著／stereo 編ONTOMO MOOK 「国産オーディオ黄金時代 あの名機たちはいかにして誕生したのか」定価：2,860円 (本体2,600円+税)判型・頁数：B5・144頁発行年月：2026年3月ISBNコード：9784276963849商品コード：963840

