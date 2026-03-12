阪急阪神不動産株式会社では、千葉県松戸市において物流施設「ロジスタ松戸」の新築工事に着手しましたので、お知らせします。

千葉県松戸市は東京都葛飾区に隣接しており、東京23区内への消費財および生産財の配送拠点として至便で、また外環道を利用した関東広域輸送も可能です。本施設が位置する北松戸工業団地は、公共交通機関による市内アクセスも良好なうえ、周辺には住宅地が広がり安定した雇用の確保が期待できます。

本施設は、先進的物流施設に求められる床耐荷重と天井有効高を備えており、多様な倉庫ニーズに幅広く対応しています。また、多くの方々が働くことを想定し、事務所区画を1フロアに集約させることで従業員間の円滑なコミュニケーションを促進させるなど、働きやすさへの工夫を凝らしています。環境配慮の面では「ZEB Ready」認証を取得し、2027年2月末の竣工を予定しています。

本施設の詳細は、次のとおりです。

■本施設について

【東京23区内や千葉、埼玉をはじめとする首都圏全域への良好なアクセス】

・首都圏各地を結ぶ外環道の「三郷南IC」まで約3.5km、「松戸IC」まで約5.1kmと、高速道路のICへのアクセスも良く、東京23区内や千葉、埼玉エリアをはじめとする、首都圏全域への広域配送に適した立地です。

・松戸市の人口は50.1万人※と県内有数の人口を擁しており、本施設の周辺にも住宅地が広がっています。また本施設は、都心からの鉄道アクセスも良好で、JR常磐線「北松戸駅」、JR常磐線・京成「松戸駅」から徒歩圏内であることに加え、各線「松戸駅」からはバス路線もあり、従業員の通勤利便性が高いため安定した雇用の確保が期待できます。

※「常住人口（2026年2月時点）」松戸市ホームページより出典





【利用用途にあわせた施設計画・商品企画】

・荷物用エレベーター（最大積載量4.1t、かご寸法W4.0m×L4.0m×H3.15m）に加え、垂直搬送機（かご車・パレット兼用）を設置して、施設内の荷物を上下階に効率よく搬送することが可能です。

・倉庫部分は、床荷重1.5t／平方メートル、各階の天井の高さ5.5m、標準柱の間隔10.45m×11.5mを確保して汎用性の高い空間設計を行っています。

・1階に設けた計9台分のトラックバースでは車両の車庫証明が取得でき、駐車場としても利用可能です。

・業務効率の向上、従業員同士のコミュニケーションの円滑化が図れるよう事務所区画を2階のワンフロアに集約。3階には将来事務所に変更対応可能な区画を設け、多様なニーズへの対応が可能です。また、トラックドライバーの休憩室を設けるなど、本施設で働く方々のウェルビーイングの向上を図ります。





【安全・防災・環境への配慮】

・本施設の構内では、車両と人の動線を分けることで事故を防止し、施設利用者の安全性に配慮した計画としています。

・松戸市は一級河川である江戸川下流域に位置するため、万一の水害時のBCP対策の一環として、高圧受電設備（キュービクル）を2階レベルに設置します。

・環境認証基準の一つである「ZEB Ready」を取得する予定です。





【本施設概要】

所在地 松戸市南花島字向町317番1他（地番）

交通

・外環道「三郷南IC」まで約3.5km

・外環道「松戸IC」まで約5.1km

・JR常磐線「北松戸駅」西口より徒歩18分（約1.3km）

・JR常磐線・京成「松戸駅」西口より徒歩19分（約1.4km）

・京成バス「栄町一丁目」バス停より徒歩4分（約300m）

敷地面積 約6,400平方メートル（約1,900坪）

延床面積 約13,600平方メートル（約4,100坪）

構造規模 鉄骨造・地上4階

施設タイプ ボックスタイプ※

※荷物輸送トラックが地上階に設置されたトラックバースに接車し、垂直搬送機等の利用により2階以上のフロアに荷物等を搬送する物流施設のこと。

設計・監理 株式会社塩浜工業東京本社一級建築士事務所

施工 株式会社塩浜工業

竣工 2027年2月末（予定）

URL https://www.hhp.co.jp/logista/facilities/f011/









参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/580164/att_580164_1.pdf









阪急阪神不動産株式会社 https://www.hhp.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/03/642cde94c9884fe8da40598ef8a355d2d7681b47.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1