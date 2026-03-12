ＪＡ全農は、３月２１日（土）に銀座三越で「みのりみのるマルシェ『佐野の実り』」を開催します。 ＪＡ佐野は、豊かな自然に恵まれ、米・麦のほか、イチゴや万葉集にも登場する伝統野菜「かき菜」など多様な農産物が栽培される、栃木県南西部に位置する佐野市を管轄するＪＡです。マルシェでは、いちご王国・栃木が誇る新品種「とちあいか」、栃木県初の白イチゴ「ミルキーベリー」、粒の大きさが特徴的な「スカイベリー」のイチゴ３種類を販売します。 また、佐野市を中心に栽培されている伝統野菜「かき菜」、名水百選にも選ばれた湧水で栽培される「トマト」、ご当地ラーメン「佐野らーめん」やその薬味として市内の飲食店舗で使用されている「さのまる葱」などの旬の野菜や果物、特産品も多数販売します。 また、マルシェで販売するイチゴは、ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウン「とちぎ新鮮倉庫」でも購入できます。（https://www.ja-town.com/shop/c/c3101）

【マルシェ概要】（１）日 時：令和８年３月２１日（土）１０：００～１８：００（２）場 所：銀座三越９階銀座テラス（東京都中央区銀座４-６-１６）（３）来場者特典：マルシェ商品を税込1,000円以上お買い上げの方先着50名様に「ドームイチゴ（とちあいか、スカイベリー、ミルキーベリーの中から1粒）」をプレゼントします。