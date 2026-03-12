テクミラホールディングスの子会社であるネオス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：池田昌史、以下 ネオス）は、こどもの“好き”が広がる体験アプリ【キノリー】をApp StoreおよびGoogle Playにて本日リリースいたしました。1月14日の事前登録開始時に発表していたラインナップに加え、しまじろうやスヌーピーなどの新たな人気キャラクタータイトルを追加し、1,000以上のコンテンツを揃えサービスを開始いたします。 併せて、リリース記念として通常よりお得にご利用いただける「初月無料キャンペーン」を期間限定で実施いたします。

“増える！こどもの経験値” 1,000以上の体験がひとつのアプリに

【キノリー】(以下、本アプリ)はお子様の好奇心を刺激し、「もっとやりたい」を引き出す遊びや学びを集めたアプリです。従来は分散していた豊富なジャンルのコンテンツを集約し、多様な体験を一つのアプリで提供いたします。パズル、クイズ、ぬりえ、ごっこ遊びなどといった知育コンテンツから、文字・数・英語・地図・プログラミングなどの基礎学習まで、1,000以上の多彩なコンテンツを揃えており、お子様一人ひとりの興味・関心に応じた体験機会を創出します。

リリースにあたり、「しまじろうパーク」や「スヌーピー」などの人気キャラクターIPを活用したタイトルを新たに追加しました。お子様の“今の好き”をきっかけに、これまで出会わなかったジャンルへと自然に興味を広げていく設計を強化しています。お子様の多様な体験と、「できた！」の喜びを家族で分かち合うきっかけを提供し、親子の日常に寄り添うサービスとして展開してまいります。

＜提供タイトルについて＞

事前登録開始時に発表していたタイトルに加え、株式会社サンリオのキャラクターを用いた「サンリオキャラクターズわくわくハウス」や「ぐでたまといっしょ！」などの人気キャラクターIPを活用したタイトルを追加し、ラインアップを拡充した以下21タイトルを提供します。

＜初月無料キャンペーン実施について＞

本アプリは基本プレイ無料（広告表示有り）でお楽しみいただけます。月額プラン（月額380円・税込）にご登録いただくと、広告非表示となりすべてのコンテンツが遊び放題となります。 通常、7日間の無料トライアルをご用意していますが、リリース記念として配信開始日から10日間限定で「初月無料キャンペーン」を実施いたします。キャンペーン期間中に月額プランへご登録いただくと、初月無料で全コンテンツをお楽しみいただけます。

■App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6749285894■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.kinory.app

公式サイトおよびInstagramアカウントでは、本アプリの概要や世界観がわかるキービジュアルやPVを公開していますので、ぜひご覧ください。■公式サイト：https://kinory.jp/■公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/kinory_official/■公式YouTube「ネオスキッズandゲームズ」：https://www.youtube.com/channel/UCDloPPTdWUa53v5fthy7dhg

キノリー（Kinory）について

家族など親しいつながりを意味する英語の「kin（キン）」、自由にのびのびと成長する「のびのび」、そして“場所”を意味する「‐ry」を組み合わせました。「キノリー（Kinory）」は、こどもを中心に家族みんなのあたたかなつながりを生み、広がっていく場所でありたい──そんな想いから生まれた名前です。■「これやりたい！」が見つかる1,000以上のコンテンツ パズル、クイズ、ぬりえ、ごっこ遊びなどの知育コンテンツから、文字・数・英語・地図といった学習から脳トレまで、多彩なコンテンツが満載！■大好きなキャラクターと一緒に取り組める！ 人気のキャラクターと「できた！」の成功体験を重ねて自信を育みます。キャラクターの力でやる気を引き出し、学びの習慣化へと自然につながります。

■対応OS： iOS16.0以上 Android12.0以上価格：基本プレイ無料（アプリ内広告あり） 月額プラン380円（税込）※月額プランに登録いただくと広告が表示されなくなります。また、すべてのコンテンツを遊ぶことができます。 ■権利表記：©UNI-TY INC.©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV© 原ゆたか／ポプラ社,ネオス© GACHAMUKKU © Neos©2026 Gullane (Thomas) Limited.©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫⒸ’26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. G660214© Benesse Corporation 1988-2026 ／しまじろう© 2026 Peanuts Worldwide LLC© ポプラ社,ネオス,2021©ワオ・コーポレーション©Daisuke Shimizu / POPLAR ©Danran© Neos ©Obunsha©DeNA Co., Ltd. All rights reserved.© Neos/NEXTBOOK

＜ネオスについて＞【商 号】ネオス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館【U R L】https://www.neoscorp.jp 【代表者】池田 昌史【事業内容】情報通信サービスおよびソフトウェア、コンテンツ開発＜テクミラホールディングスについて＞【商 号】テクミラホールディングス株式会社【本 社】東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場 （証券コード：3627）【代表者】池田 昌史【U R L】https://www.tecmira.com/【グループ事業内容】◆ライフデザイン事業エンタメやHealthTech、FinTech、HRTech、EdTech等のデジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供◆AI&クラウド事業AIチャットやクラウドアドレス帳などのSaaSや、AWS等を活用したTechソリューションを提供◆IoT&デバイス事業通信デバイスの開発・製造や関連したプラットフォーム・アプリの開発を通じて、モノとインターネットを融合した価値を提供※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。

https://newscast.jp/attachments/S42UtWcX8p1U6VP0WFg1.pdf