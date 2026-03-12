観光列車「etSETOra（エトセトラ）」は、2025年3月に運転区間を福山駅まで延伸しました。このたび、福山駅延伸１周年を記念し、期間中、エトセトラにご乗車いただいたお客様に、ばらをモチーフとしたノベルティをプレゼントいたします。本取組は、福山駅延伸１周年を記念するとともに、観光列車を通じて福山の魅力に触れる機会を創出し、さらなる誘客促進および福山の認知向上を図るものです。

配布期間

3月14日（土曜日）～3月30日（月曜日）まで※月・金・土日曜日、祝日に実施

ノベルティ内容

ローズブルームギフトタオル※外箱に etSETOra オリジナルシールを貼付

配布方法

乗車当日、車内アテンダントより配布いたします

対象者及び対象区間

【往路（広島～福山）】期間中、福山までご乗車いただいたお客様【復路（福山～広島）】期間中、福山からご乗車いただいたお客様

福山市について

福山市（市長：枝広 直幹）は、瀬戸内海沿岸のほぼ中央、広島県の東南部に位置し、高速道路網のアクセスが良く新幹線「のぞみ」も停まる、人口約45万人の拠点都市です。福山市には四季折々の美しさを見せる自然、温暖な気候、海・山・川から得られる恵みがあります。100万本のばらが咲き誇る「ばらのまち」としても知られ、2025年には世界バラ会議福山大会が開催されました。また、潮待ちの港として栄え日本遺産に認定された景勝地「鞆の浦」や、JR福山駅の新幹線ホームから見え、2022年に築城400年を迎えた「福山城」、2つの国宝をもつ寺院「明王院」などの名所があります。産業としては、鉄鋼業や繊維産業など多様な製造業が集積し、ものづくりのまちとして発展してきました。デニム生地は、世界のハイブランドにも活用されるなど高い品質が評価されています。

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/