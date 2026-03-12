アーバンスポーツの聖地、広域渋谷圏に国内外からダンサーが集結 渋谷最大級のダンスイベント「CAN WE!!」を開催

東急不動産株式会社

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：星野 浩明、以下「東急不動産」）は、En Dance Studioを運営するエン株式会社（本社：群馬県太田市、代表取締役：小澤 勇介、HP：https://en-company.com/）と協業し、広域渋谷圏※を舞台に国内外へ発信する渋谷最大級のダンスプロジェクト「CAN WE!!（キャンウィ）」を2026年3月に開催いたします。

「CAN WE!!」は渋谷の、ダンスを軸に音楽・ファッション・人・カルチャーが交差する新しい都市型イベントです。En Dance Studio渋谷や代々木公園BE STAGE、渋谷サクラステージで、次世代を象徴するグローバルクリエイターが集うダンスキャンプや、子どもから大人まで楽しめる参加型のダンスフェスなど幅広く開催し、また本イベントにおいてショートフィルムも撮影します。

世界で活躍する個性豊かなダンサーやクリエイター、そして来街者が集まり、広域渋谷圏の都市空間に新たな価値と魅力を創出してまいります。

■広域渋谷圏でのアーバンスポーツの取り組み

広域渋谷圏※は、従来より根付くストリートスポーツのカルチャーと、ファッションや音楽、アート等が融合し、最先端のトレンドやクリエイティブなカルチャーが生まれています。様々なパートナーと協業し、来街目的となるにぎわい創出を行っています。アーバンスポーツにおいても高い親和性を背景に、代々木公園BE STAGEの整備などを通し、体験やイベントの開催など、アーバンスポーツの聖地化をめざしています。また、東急不動産ホールディングスは、「全日本ブレイキン選手権」のオフィシャルパートナーや、「東急不動産ホールディングスBreaking World Match 2025」のタイトルスポンサーなど大会への協賛を行っています。

※広域渋谷圏：東急グループが渋谷まちづくり戦略において定める、渋谷駅から半径約 2.5km のエリア。

■CAN WE!! 概要

広域渋谷圏の施設において、複数のイベントで構成する都市型ダンスプロジェクト「CAN WE!!」は、国内外のダンサーが集まり、ダンス初心者やダンスでの活躍をめざす方、観覧者、来街者などが一体となってダンスのカルチャーを楽しむイベントです。

最大160名によるダンスバトルトーナメントやトークイベントを行うオープンフェス型の「ANYBODY」や、国内外で活躍するトップダンサー・クリエイターが集い、2日にわたるダンスワークショップを経て、ショートフィルムを制作しアウトプットする「THE CASTING CALL」のほか、渋谷サクラステージのイベントスペース「BLOOM GATE（ブルームゲート）」では、2日程でイベントを展開し、国内外のアーティストの振付も行うダンサーRIEHATA氏がディレクターを務めるダンススタジオ「SPACE LOV3」によるフェスなどを開催します。ダンスを入り口に、カルチャーと人がつながり、ダンスを起点にコミュニティが広がることをめざし、また次世代のダンサーを発掘します。

各イベント詳細（Instagram[canwe.shibuya]）：https://www.instagram.com/canwe.shibuya

イベント申込（バーチャル会員登録URL)：https://secure.en-system.net/admission/web_regist.php

※各イベントのお申し込みはEnのマイページにて受付しています。非会員の方は、無料のバーチャル会員登録が必要となります。

UNO（総合プロデューサー）：

抜群のスキルとイマジネーションで見る者を魅了し続けるフィメールダンサーUNO。多くの有名アーティストのライブに振付師、演出家として携わる他、さまざまなカラーのプロジェクトのクリエイティブディレクターとして多岐に活躍するオールラウンダー。現在は日本とアメリカ・ポートランドに活動拠点を持ち幅広く活動中。

■実施イベント詳細

▼ANYBODY （3月20日（金・祝）／代々木公園 BE STAGE）

ダンスを入り口に、カルチャーと人がつながるオープンフェス。経験やジャンルも垣根なく、初めてダンスに触れる人も楽しめるパフォーマンスやトークを展開します。代々木公園BE STAGEのアーバンスポーツパークにて予選、トーナメントはステージでの実施となります。ダンスバトルは18歳未満、18歳以上での2部制で、それぞれ最大80名までエントリーいただけます。また、スケートボードの体験会も実施します。

コレオグラファー／ディレクターとして、日本で最も注目を集める存在であるRuuがプロデュースするステージ「ViVid Stage」や、2016年に世界チャンピオンのタイトルを手にし、日本だけでなく海外でも活躍するフィメールダンサーKYOKA主催の「KYOKA WORKSHOP」など、多様なプログラムを用意しています。

日時：3月20日（金・祝）開始：12:00（18時終了予定）

場所：代々木公園BE STAGE 東京都渋谷区神南1丁目1-1

費用：観覧は無料ですが、ダンスバトルへのエントリーフィーは2,000円、

その他有料のワークショップもございます。

▼THE CASTING CALL（3月21日（土）・22日（日）／En Dance Studio渋谷)

国内外のトップダンサー・クリエイターが集い、2日間にわたるダンスキャンプを実施します。また、本イベント受講者のみが参加可能なSean Lew 監督による「Film Project」でショートフィルムを制作します。ワークショップでのスキル向上だけでなく、アウトプットまで実施する本格的なイベントです。トレーニング、シューティングを経てひとつの映像作品を完成させ、世界へ発信します。

日時：2026年3月21日（土)・22日（日）

場所：En Dance Studio渋谷

東京都渋谷区渋谷1-11-12諸戸ビルB1階

料金：2 DAY PASS 通常42,000円

※その他の料金など詳細はInstagramをご確認ください。

▼Film Project

広域渋谷圏の各施設を舞台に、Sean Lew氏を中心に、世界で活躍するカメラマン・ビデオグラファーによる映像制作イベントです。

DANCE CAMP参加者のみが挑戦できる特別なプロジェクト。Sean Lew氏が監督を務め、1週間のトレーニングとシューティングを通して、ひとつの作品を創り上げます。その過程で学ぶのは振付だけではありません。 表現への向き合い方、思考の深め方、作品の創り方。ダンサーという枠を超え、“表現者”として成長することを目指します。完成した作品は映像として形に残り、世界へと発信されます。

Sean Lew： LAを拠点にダンサー、振付師、俳優として多方面で活躍。幼少期からダンスを始め、テレビ番組『Glee』や『World of Dance』などで功績を残し、感情豊かなパフォーマンスで国際的に注目を集めている。また、映画『II』では脚本・監督・振付・主演を務めるなど、エンターテイメント業界からの熱い指示を受ける若手ダンサー。

▼LOV3RS SPRING FES（3月22日（日）／渋谷サクラステージ 3階[BLOOM GATE]）

RIEHATA氏がディレクターを務めるSPACE LOV3が実施するマルチイベントです。ショーケース、トークショー、ワークショップなどのほか、コラボカフェも設置します。子どもから大人までダンスを楽しみながら自分の“好き”や情熱に触れる場を展開します。

RIEHATA：ダンサーとして活躍すると同時に、BTS、TWICE、NCT127、aespa、King＆Princeなど世界の第一線で活躍するアーティストの振り付けでも注目されている。

SPACE LOV3公式サイト：https://spacelov3.com/

日時：2026年3月22日（日）

※詳細プログラムはInstagramのイベントアカウントにてお知らせします。

場所：渋谷サクラステージ 3階イベントスペース「BLOOM GATE」

東京都渋谷区桜丘町1-4 JR渋谷駅新南改札すぐ

▼NiD Fes（3月29日（日）／渋谷サクラステージ 3階[BLOOM GATE]）

K-POP・J-POPを軸に、ストリートやサブカルチャー等、今のダンスシーンを楽しめる大型ダンスフェス。参加型企画やワークショップ、ショーケース、ライブと、観るだけでも、参加しても楽しいコンテンツが盛りだくさんです。活躍する振付師たちのK-POPとJ-POPの振付の違いなどを紹介するトークショーも実施します。渋谷サクラステージで開催中の「しぶやさくらまつり」のイベントとして実施します。

日時：2026年3月29日（日）12：00～20：30

場所：渋谷サクラステージ 3階イベントスペース「BLOOM GATE」

東京都渋谷区桜丘町1-4 JR渋谷駅新南改札すぐ

■CAN WE!!概要

開催期間：2026年3月20日～29日 ※イベントによって開催日が異なります。

主催：東急不動産株式会社／株式会社En Dance Studio

開催場所：渋谷サクラステージ／ 代々木公園 BE STAGE／En Dance Studio渋谷

Instagramアカウント(canwe.shibuya)：https://www.instagram.com/canwe.shibuya

■広域渋谷圏における東急不動産の取り組み「LIFE LAND SHIBUYA」

東急グループでは、渋谷駅を中心とした半径約 2.5km のエリアを広域渋谷圏とし注力しています。「LIFE LAND SHIBUYA」は、東急不動産ホールディングスグループによる広域渋谷圏のまちづくりコンセプトです。

渋谷、原宿、表参道、代々木、代官山、恵比寿など、個性豊かな街々が隣り合うエリアで「人」起点のまち づくりを進め、「新しい」が生まれ続けるワクワクを届けます。

LIFE LAND SHIBUYA HP：

https://life-land-shibuya.com

広域渋谷圏のまちづくり HP：

https://www.tokyuland.co.jp/urban/area/shibuya.html(https://www.tokyu-land.co.jp/urban/area/shibuya.html)