【トランスコスモスオンラインセミナー】米国CCWカンファレンス参加レポートを4月13日（月）、22日（水）、28日（火）に開催

トランスコスモスは、オンラインセミナー米国CCWカンファレンス参加レポート3年後を行くアメリカのコンタクトセンター事情から日本のCC担当者が学ぶべきことを4月13日（月）、22日（水）、28日（火）に開催します。

米国最大級カンファレンス「CCW」で体感した“3年後の日本”が、ついに現実味を帯び始めています。

チャットボットや要約AIはすでに「過去の話」。今アメリカでは、Voice AI・AIエージェント・エージェント支援AIが主役となり、CXを劇的に変えはじめています。現地で見たリアルと、日本企業が今すぐ取り組むべき一歩を、対談形式で分かりやすくお届けする特別なセミナーです。

セミナーハイライト

●なぜ日本は“3年遅れ”なのか？現地で見えた日米ギャップの核心

●チャットボットの次に来る「Voice AI／AIエージェント」のリアル導入事例

●日本企業が“今すぐ”始めるべきAI活用の最短ルートとは

このような方が対象です

●AI活用を検討しているが、どこから始めればよいか悩んでいる方

●コンタクトセンターの生産性・CX向上を強化したい方

●海外トレンドを先取りし、自社の次の一手を明確にしたい方

●セミナー概要

日時： 2026年4月13日（月）14:00～14:40、4月22日（水）14:00～14:40、

4月28日（火）12:00～12:40

会場： オンライン開催（zoom）

※本セミナーはオンライン配信のみ（会場開催なし）で実施いたします。

※お申込みいただいた後、開催1時間前までに視聴用URLとパスワードをお送りします。

参加費： 無料(事前登録制)

主催： トランスコスモス株式会社

お申し込みURL： https://www.trans-cosmos.co.jp/seminar/260413_0422_0428.html

※本セミナーは法人のお客様対象のセミナーとなっております。個人のお客様からのお申し込みは受け付けておりません。

※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

※ご登壇企業様および弊社と同様のサービスを提供されている企業の関係者からのお申し込みは、ご遠慮いただいております。

●プログラム

現地で見えた「日米3年差」──AI活用の本質的な違い

Voice AI・AIエージェント最前線──日本に確実に来る“次の波”

AI時代の“人の役割”はどう変わる？

日本企業への実践アドバイス｜明日から動ける“最初の一歩”

Q&A セッション

※セミナー内容は予告なしに一部変更する場合がございますので予めご了承ください。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

（トランスコスモス株式会社について）

