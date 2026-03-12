【春の衣替え・新生活ギフトに】京都発ブランドKIMONOMACHIより、綿麻しじら素材の新デザイン「メンズパジャマ」全8柄を3月12日に新発売！

豊彩株式会社

豊彩株式会社の子会社である京都発の和装ブランドKIMONOMACHI（有限会社京都きもの町、京都府京都市、代表取締役：久保村一文）は、2026年3月12日（木）より、和装通販ショップ「京都きもの町」にて、オリジナルの綿麻素材を使用した「綿麻しじら織パジャマ」を新発売いたします。人気の甚平と同じ涼やかな素材を使用し、気温が上がり始める時期の「衣替え」や、新生活を迎える方への「春のギフト」にも最適なアイテムです。

開発の背景

詳細を見る :https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059172春の衣替えや、新生活を彩るギフトとして新開発

3月は少しずつ暖かくなり、春から初夏に向けた「衣替え」を意識し始める季節です。また、新生活に向けて身の回りのものを新調したり、大切な方へお祝いや感謝のギフトを贈ったりする機会も増えます。 KIMONOMACHIではこれまで、夏の定番として綿麻しじら素材を使用した甚平シリーズを展開し、多くのお客様にご好評をいただいてまいりました。今回は、その涼やかで快適な着心地を活かし、ご自宅でのリラックスタイムや睡眠時により適した新デザイン「パジャマ」を初開発いたしました。

KIMONOMACHIではラッピングを無料で承ります。

本商品は送料無料商品です。

大切な方へのギフトとしてぜひご利用ください。

商品の特徴

大人気アイテム綿麻しじら織り甚平と同じ生地を採用

本商品は、KIMONOMACHIで累計販売数138,718枚（※2026年2月時点）、楽天レビューユーザー満足度96.7%（※楽天レビュー投稿3.0以上の合計より算出）と、大人気の甚平（じんべい）と同じ綿麻素材を採用しています。

袖を通せば涼風が通る、贅沢な綿麻しじら織り

麻は優れた吸水性と速乾性を備え、夏の衣類として長く親しまれてきた天然素材です。 しかし近年は収穫量が減少し、希少性が高まっています。 そんな貴重な麻を含んだ綿麻生地を贅沢に使用しています。

「しじら織り」とは、張った経糸と弛ませた経糸で生地を複雑に波打たせる巧みな技法です。

この繊細な凹凸が肌に密着しにくく、計算された波打ちの表情に、綿のやわらかさと麻の爽やかなシャリ感が夏らしい軽やかさを演出します。

汗ばむ季節のお風呂上がりや就寝時も快適にお過ごしいただけます。

同素材で販売している綿麻しじら織甚平ゆったりとしたライン設計

リラックスウェアとしてお召しいただけるよう、体形をひろわず、ゆったりとしたラインとなっています。

トップスはラウンドネック。前開きで着脱らくちん、袖は動きやすい七分丈です。パンツのウエストはゴムと紐で調整可能。胸ポケット、パンツ両サイド、右後ろにポケットがついています。

豊富な8柄とS～LLの4サイズ展開

年代問わず着ていただきやすい落ち着いた色合いを中心に、全8柄を展開いたします。また、S・M・L・LLの4サイズをご用意しており、幅広い体型の方にご着用いただけます。お好みに合わせてお選びいただけるため、ご家族でお揃いにしたり、父の日を先取りしたギフトとしてもおすすめです。

デザイン紹介

■商品情報

【商品名】綿麻しじら織りパジャマ

【価格】税込み4,620円 送料無料

【デザイン展開】全8柄

【サイズ展開】S、M、L、LLの4サイズ

【素材】綿85％、麻15％ 中国製

【発売日】2026年3月12日（水）

【販売店舗】和装通販ショップ「京都きもの町」オンラインストアにて販売

詳細を見る :https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/059172

綿麻甚平も同柄が新作として登場

商品情報>>(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/007248)

甚平ラインナップ

綿麻ヘンリーネック甚平

すっぽりかぶれて前がはだけないヘンリーネックタイプ

商品情報>>(https://www.kimonomachi.co.jp/c/yukata/yukatamens/yukatamens_jinbei/049894)

綿麻甚平2パンツセット

当店の「甚平」のボトムスは短パンタイプですが、「長ズボンがほしい」というお客様の要望に応え、「短パンと長ズボン」がセットになったアイテムを商品化。

上着・短パン・長ズボンの3点セットとなります。

商品情報>>(https://www.kimonomachi.co.jp/c/yukata/yukatamens/yukatamens_jinbei/052906)

リサイクル糸使用甚平

リサイクル糸を使用した綿ポリエステルのしじら織り甚平です。

綿もポリエステルも、生産工程で出てしまった残糸を利用したリサイクル糸です。

昔であれば焼却処分とされていた残糸を使うことで、資源を有効活用し、CO2の排出減少につなげています。

商品情報>>(https://www.kimonomachi.co.jp/c/yukata/yukatamens/yukatamens_jinbei/058457)

リサイクル糸使用ヘンリーネック甚平

リサイクル糸使用甚平のヘンリーネックタイプ。

商品情報>>(https://www.kimonomachi.co.jp/c/yukata/yukatamens/yukatamens_jinbei/058458)

キッズサイズ甚平

90～140の豊富なサイズ展開。メンズ綿麻甚平を同じ生地を使用しているため、親子/兄弟リンクコーデでセット買いするお客様多数。

商品情報>>(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/033061)

今後の展望

KIMONOMACHIでは、「ワンピース感覚で着る普段着キモノ」をコンセプトに、日常の中で和装を気軽に楽しめるライフスタイルを提案しています。今回の「パジャマ」をはじめ、今後もお客様の生活に寄り添い、おうち時間やお出かけの時間をより豊かにするオリジナル商品開発を継続してまいります。

豊彩株式会社（和装通販ショップ京都きもの町）

代表者： 久保村一文

所在地： 京都府京都市下京区高倉通五条上る亀屋町164番地

事業内容：自社オリジナルブランド「KIMONOMACHI」として、着物や浴衣などオリジナル商品開発、販売



本社URL：https://www.hosai.jp/

きもの町公式オンラインストアURL：https://www.kimonomachi.co.jp/

きもの町衣装協力実績：https://blog.kimonomachi.co.jp/category/information/media_coverage/



本件に関するお問合せは下記よりお問合せ願います。

TEL:075-354-8511

E-mail:info@kimonomachi.com