【東京ミルクチーズ工場】そごう横浜店がリニューアル！3月17日（火）にリブランドの世界観を体現した空間にリニューアルオープンいたします。

株式会社シュクレイ※（店舗パース）東京ミルクチーズ工場 そごう横浜店

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）は、厳選したミルクと良 質なチーズで美味しいお菓子をお届けするブランド【東京ミルクチーズ工場】そごう横浜店が、 2026年3月17日（火）にリニューアルオープンすることをお知らせいたします。

港町・横浜に展開する東京ミルクチーズ工場がリニューアルオープン！

昨年6月に誕生15年目を迎えた当ブランドは、定番クッキーのパッケージやロゴデザインを一新するリブランドを実施いたしました。今回のそごう横浜店リニューアルでは、新しくなったブランドの世界観を店舗空間に落とし込んでいます。お客様にこれまで以上にミルクとチーズが生み出すお菓子の美味しさと感動をお届けいたします。

リニューアルオープンを記念して、税込6,480円以上をご購入いただいたお客様に、東京ミルクチーズ工場オリジナルトートバックをプレゼントいたします。数に限りがございます。なくなり次第終了となりますのでご了承ください。さらに、3月31日（火）までスタンプカードのダブルポイントキャンペーンも実施いたします。 そごう横浜店にお越しの際は、ぜひ、東京ミルクチーズ工場にお立ち寄りください。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

◆店舗情報

店舗名称：東京ミルクチーズ工場 そごう横浜店

住 所：神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店 地下２F

お問合せ：045-465-5072

営業時間：10:00~20:00

※営業時間につきましては、館の営業時間に準じます

■リニューアルオープンキャンペーン

開催期間 ： 2026年3月17日（火）～なくなり次第終了

対象店舗 ： 東京ミルクチーズ工場 そごう横浜店のみ

適用条件 ： 税込6,480円以上お買い上げの方

特典内容 ： オリジナルトートバッグ（非売品） ※期間限定・数量限定につき、無くなり次第終了となります。

さらに、3月31日（火）までスタンプカードのダブルポイントキャンペーンも実施いたします。この機会に是非、 リニューアルした東京ミルクチーズ工場にお立ち寄りください。

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はお気軽にご相談ください。

企画段階のご相談もお気軽に下記フォームよりお問い合わせください。

■東京ミルクチーズ工場 定番商品のご紹介

お問い合わせはこちら > :https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr

ソルト＆カマンベールクッキー

北海道産牛乳とフランス産ゲランドの塩を使った生地に、カマンベールチーズのチョコ(※)をサンドしたクッキーです。

※チョコレートコーチングを使用(チーズ中カマンベール73％使用)

9 枚入 1,296 円 (税込）

蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー

スペイン産ローズマリー蜂蜜を練り込んだ生地に、 濃厚なゴルゴンゾーラのチョコレートプレートをサンドしました。

※チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%以上使用

9 枚入 1,296 円 (税込）

ミルクチーズケーキ ≪冷凍商品≫

フランス産クリームチーズ＆北海道産クリームチー ズと北海道産生クリームと厳選したミルクをブレンドし、ミルクとチーズの美味しさにとことんこだわったケーキは、東京ミルクチーズ工場の原点の味。

紙缶箱：2,160円（税込）

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■東京ミルクチーズ工場 ブランド概要

厳選した「ミルク」と、良質な「チーズ」。

この組み合わせが生み出す味わいにこだわり、ひとくちごとに幸せが広がるような、心ときめくお菓子づくりに取り組んでおります。

国内でのご支持を礎に、世界各地へと広がる東京ミルクチーズ工場のスイーツ。 これからも、美味しさと感動をお届けできるよう、 多くのお客様に愛されるブランドを目指し、歩みを進めて参ります。

◆店舗情報

・アトレ吉祥寺店

・東京ソラマチ店

・ルミネ新宿店

・ルミネエスト新宿店

・ルミネ立川店

・渋谷 東急フードショー店

・羽田空港第1ターミナル特選洋菓子館店

・羽田空港第1ターミナルHANEDA-YA 7番ゲート店

・羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店

・羽田空港第2ターミナル PIER63番ゲート前店

・EQUiA北千住店

・アトレ秋葉原1店

・ルミネ大宮店

・ラゾーナ川崎店

・そごう横浜店

・ニュウマン高輪店

◆公式サイト

ホームページ ：https://sucreyshopping.jp/tokyomilkcheese

Instagram ：https://www.instagram.com/tokyomilkcheese.jp/

X ：https://x.com/tokyomilkcheese

Facebook ：https://www.facebook.com/tokyomilkcheese

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、 オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスターby バターバトラー、 GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、 ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

Webメディア様のレビュー記事、ラジオ番組でのご紹介、リスナープレゼント企画など、幅広い媒体様からのご連絡をお待ちしております。

企画段階のご相談もお気軽に下記フォームよりお問い合わせください。

お問い合わせはこちら > :https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr