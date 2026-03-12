【東京ミルクチーズ工場】そごう横浜店がリニューアル！3月17日（火）にリブランドの世界観を体現した空間にリニューアルオープンいたします。
※（店舗パース）東京ミルクチーズ工場 そごう横浜店
株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）は、厳選したミルクと良 質なチーズで美味しいお菓子をお届けするブランド【東京ミルクチーズ工場】そごう横浜店が、 2026年3月17日（火）にリニューアルオープンすることをお知らせいたします。
港町・横浜に展開する東京ミルクチーズ工場がリニューアルオープン！
昨年6月に誕生15年目を迎えた当ブランドは、定番クッキーのパッケージやロゴデザインを一新するリブランドを実施いたしました。今回のそごう横浜店リニューアルでは、新しくなったブランドの世界観を店舗空間に落とし込んでいます。お客様にこれまで以上にミルクとチーズが生み出すお菓子の美味しさと感動をお届けいたします。
リニューアルオープンを記念して、税込6,480円以上をご購入いただいたお客様に、東京ミルクチーズ工場オリジナルトートバックをプレゼントいたします。数に限りがございます。なくなり次第終了となりますのでご了承ください。さらに、3月31日（火）までスタンプカードのダブルポイントキャンペーンも実施いたします。 そごう横浜店にお越しの際は、ぜひ、東京ミルクチーズ工場にお立ち寄りください。皆様のご来店を心よりお待ちしております。
◆店舗情報
店舗名称：東京ミルクチーズ工場 そごう横浜店
住 所：神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店 地下２F
お問合せ：045-465-5072
営業時間：10:00~20:00
※営業時間につきましては、館の営業時間に準じます
■リニューアルオープンキャンペーン
リニューアルオープンを記念して、
税込6,480円以上をご購入いただいたお客様に、東京ミルクチーズ工場オリジナルトートバックをプレゼントいたします。
開催期間 ： 2026年3月17日（火）～なくなり次第終了
対象店舗 ： 東京ミルクチーズ工場 そごう横浜店のみ
適用条件 ： 税込6,480円以上お買い上げの方
特典内容 ： オリジナルトートバッグ（非売品） ※期間限定・数量限定につき、無くなり次第終了となります。
さらに、3月31日（火）までスタンプカードのダブルポイントキャンペーンも実施いたします。この機会に是非、 リニューアルした東京ミルクチーズ工場にお立ち寄りください。
◆メディア関係者様へ
掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。
また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はお気軽にご相談ください。
企画段階のご相談もお気軽に下記フォームよりお問い合わせください。
お問い合わせはこちら > :
https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr
■東京ミルクチーズ工場 定番商品のご紹介
ソルト＆カマンベールクッキー
北海道産牛乳とフランス産ゲランドの塩を使った生地に、カマンベールチーズのチョコ(※)をサンドしたクッキーです。
※チョコレートコーチングを使用(チーズ中カマンベール73％使用)
9 枚入 1,296 円 (税込）
蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー
スペイン産ローズマリー蜂蜜を練り込んだ生地に、 濃厚なゴルゴンゾーラのチョコレートプレートをサンドしました。
※チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%以上使用
9 枚入 1,296 円 (税込）
ミルクチーズケーキ ≪冷凍商品≫
フランス産クリームチーズ＆北海道産クリームチー ズと北海道産生クリームと厳選したミルクをブレンドし、ミルクとチーズの美味しさにとことんこだわったケーキは、東京ミルクチーズ工場の原点の味。
紙缶箱：2,160円（税込）
※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■東京ミルクチーズ工場 ブランド概要
厳選した「ミルク」と、良質な「チーズ」。
この組み合わせが生み出す味わいにこだわり、ひとくちごとに幸せが広がるような、心ときめくお菓子づくりに取り組んでおります。
国内でのご支持を礎に、世界各地へと広がる東京ミルクチーズ工場のスイーツ。 これからも、美味しさと感動をお届けできるよう、 多くのお客様に愛されるブランドを目指し、歩みを進めて参ります。
◆店舗情報
・アトレ吉祥寺店
・東京ソラマチ店
・ルミネ新宿店
・ルミネエスト新宿店
・ルミネ立川店
・渋谷 東急フードショー店
・羽田空港第1ターミナル特選洋菓子館店
・羽田空港第1ターミナルHANEDA-YA 7番ゲート店
・羽田空港第2ターミナル東京食賓館3番時計台前店
・羽田空港第2ターミナル PIER63番ゲート前店
・EQUiA北千住店
・アトレ秋葉原1店
・ルミネ大宮店
・ラゾーナ川崎店
・そごう横浜店
・ニュウマン高輪店
◆公式サイト
ホームページ ：https://sucreyshopping.jp/tokyomilkcheese
Instagram ：https://www.instagram.com/tokyomilkcheese.jp/
X ：https://x.com/tokyomilkcheese
Facebook ：https://www.facebook.com/tokyomilkcheese
◆会社概要
＜株式会社シュクレイ＞
設立 ：2011 年 12 月 15 日
本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7
展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、 オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスターby バターバトラー、 GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、 ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ
