【6/21(日)開催】第15回　慶應中等部模試　大学付属校専門塾が慶應志望の受験生に実践の場を提供

株式会社ゼロワン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：野田英夫）が運営する大学付属校専門塾『早慶ゼロワン』『早慶ネクシア』は、2026年6月21日（日）に第15回『慶應中等部模試』を開催します。本模試では、多くの合格者を輩出してきた講師陣が作成したオリジナル問題を使用。慶應中等部の出題傾向を反映した内容で、受験対策の決定版とも言える実践力チェックができるテストとなっています。そして、小6受験生に限らず、小5生の受験ができるのは大きな特長となっています。

慶應中等部模試とは

慶應中等部の入試は、進学校の難関問題とは異なり「基礎力をどのように応用できるか」を重視しているのが特徴です。本模試ではその傾向を反映したオリジナル問題を出題し、志望者が「慶應中等部」の出題傾向に早い段階で気づける貴重な機会となります。

参加者の実績

昨年度は、本模試で上位成績を収めた受験生の多くが実際に慶應中等部に合格しました。受験後には答案返却とともに、プロ講師による個別フィードバックと「合格までの学習ルート」を提示。単なる練習にとどまらず、次の一歩につながる仕組みを整えています。

さらに成績優秀者には、本番さながらの『模擬親子面接』や『入学志願書』指導も本番の直前期に実施。筆記試験だけでなく、総合的に合格をサポートするのが本模試の大きな特長です。

成績フィードバック 個人成績表

オンライン受験を新たに導入

例年定員に達する人気の本模試ですが、県外からも多くの参加希望の声をいただいております。

そうしたご要望にお応えし、第14回からオンラインでの受験にも対応いたしました。

会場実施と同じ時間帯にオンラインで接続し、ご自宅からでも会場と同様の形式で

受験していただくことが可能です。

遠方にお住まいの方や、会場参加が難しい方でも安心してご参加いただけます。

開催概要

・イベント名：第15回 慶應中等部模試

・開催日：2026年6月21日（日） 午前の部 9:20～12:20｜午後の部 13:30～16:30

・対象：慶應中等部を志望する小学5年生・小学6年生

・会場：TKP貸会議室 四谷（東京都新宿区） または オンライン

・参加費：無料

内容

・慶應中等部の出題傾向を反映したオリジナル問題による模試

・答案返却およびプロ講師によるフィードバック

・合格までの学習ルート提案

・受験直前期には模擬親子面接・入学志願書のアドバイス

お申し込み

・申込方法：下記URL「慶應中等部模試」専用フォームよりお申し込みください

・URL：https://x.gd/eGGDd

・定員： 午前の部：50名

午後の部：50名

※定員に達し次第受付終了となります

本模試は、慶應中等部を志望する受験生にとって“本番前に唯一体験できる実践の場”です。

毎回、定員に達してからのお問い合わせが相次ぐ人気模試となっており、今回も早期の満席が予想されます。合格を目指すご家庭にとって、この機会を逃すことはできません。ぜひお早めにお申し込みください。

【本件に関するお問い合わせ先】(報道関係者各位)

株式会社ゼロワン

広報担当：嶋田晴夏（シマダハルカ）

TEL：03-6384-2050

Email：contact@altair-waseda-keio.jp

所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目8 HIRO四谷ビル4階