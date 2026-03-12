企業の社会的インパクトを企業価値に接続する「インパクト戦略研究会」を発足

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ（代表：熊沢拓）は、企業の社会的インパクトを企業価値と結びつける経営戦略を研究する「インパクト戦略研究会」を発足します。

本研究会では、インパクト → 財務 → 企業価値の因果関係を整理し、企業の新しい価値創造モデルを研究します。

また、日本ではまだ発展途上である「インパクトレポート」という新しい情報開示の形を提唱し、

日本初のインパクトレポート市場の創出を目指します。

現在、企業・投資家・研究者などの参加メンバーを募集しています。

▼メンバー登録（無料）はこちら

https://forms.gle/UN87JQfQ11v1xLtN9

インパクト戦略研究会発足の背景

近年、ESG経営の重要性は世界的に高まっています。

しかし多くの企業では

・ESGが開示中心になっている

・非財務と財務の関係が整理されていない

・企業価値との接続が十分に説明できていない

という課題があります。

そのため投資家からは「ESGが企業価値にどうつながるのか」という説明が求められています。

そこで本研究会では社会的インパクトを企業価値に結びつける経営戦略を研究します。

インパクト戦略研究会の目的

本研究会は以下のテーマを研究します。

1. インパクト経営 ：企業活動が社会に与える影響を可視化し、戦略に組み込む方法

2. インパクト評価 ：社会価値を定量化する指標

3. 企業価値接続 ：インパクトと企業価値の関係

4. インパクトレポート ：統合報告書の次の進化と構造研究

インパクト戦略研究会の特徴

本研究会の特徴は社会価値と企業価値の統合です。

インパクト→財務→企業価値

というフレームワークを用いて企業価値創造モデルを研究します。

活動内容

研究会では以下の活動を予定しています。

・研究会

・企業事例研究

・フレームワーク開発

・インパクトレポート研究

・白書作成

想定参加メンバー

本研究会では、市場創造型のコミュニティとして共に議論を深め、案件化や市場化を推進するVIPメンバーを募集しています。

募集対象：上場企業、投資家、コンサルタント、学者

得られる価値：非財務価値を財務（ROIC等）に変換する数式や図解（6色ハット分析、リアルオプションなど）を用いた最新の知見と、投資家目線での実践的なフレームワークの獲得

【3/18(水)12:00～】インパクト企業価値戦略セミナー開催

研究会の取り組みの一環として「インパクト企業価値戦略セミナー 第1回」を開催します。

本セミナーではESGを企業価値に変換する実践フレームワークを解説します。

▼開催概要

インパクト企業価値戦略セミナー

～サステナビリティ投資の効果をROSIで測る～

開催日程：2026年3月18日（水）

時間：12:00～12:45

開催方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

セミナー申込：Peatixより参加登録いただけます。

（Peatixリンク）：https://peatix.com/event/4928031/view

代表コメント

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ

代表パートナー 熊沢拓

ESG経営は世界的に広がっていますが、

企業価値との接続はまだ十分ではありません。

本研究会では社会的インパクトと企業価値を結びつける経営戦略を研究します。

この取り組みを通じて、日本企業の新しい価値創造モデルを提示していきたいと考えています。

問い合わせ ・ご登録フォーム

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ

インパクト戦略研究会事務局

▼セミナーお申込はこちら（どなたでも参加可能です。）

