地方の人材確保を「SNS採用内製化支援」で解決！AIを実務に最適化し、新たな採用戦略で地域雇用DXを推進

株式会社RIGRACE

■ 概要

地方の中小企業が直面する深刻な採用難に対し、株式会社RIGRACE（本社：茨城県つくば市、代表取締役：本郷理絵）は、AIを実務プロセスに統合することで、SNS運用を完全内製化する「SNS採用内製化支援」の提供を開始しました。 本サービスは、単なるSNS運用ノウハウの提供ではありません。複数のAIツールを組み合わせ、地方中小企業の現場に最適化した独自の運用フローを構築。採用広報の進め方そのものを変えるDXを通じて、持続可能な地域雇用の創出に貢献します。



■ サービス開始の背景：地方企業を直撃する「採用の問題」

地方の中小企業では現在、人口減少や若年層の都市部流出により、慢性的な人材不足が続いています。こうした状況の中、多くの企業が求人媒体に依存した採用を行っていますが、「掲載期間の終了とともに応募が途絶える」「仕事内容や職場の雰囲気が十分に伝わらない」といった課題を抱えています。

さらに、採用広報のノウハウ不足からSNS運用のすべてを外部へ一任せざるを得ず、固定費が発生している一方で、自社にノウハウが蓄積されないという課題を抱えるケースも少なくありません。その結果、本来は魅力のある企業であっても情報発信を自律的に継続できず、若者が地方の優良企業を知る機会そのものが失われています。

この課題を、単なる人手不足ではなく、求人媒体依存と採用DXの遅れによって生まれた問題と捉え、専門知識がなくても明日から現場で使いこなせるデジタルツールとして最適化し企業の自走する採用力を支えるべく本支援の立ち上げに至りました。



■ DXの定義：単なるSNS運用ではなく「採用導線の再設計」

本サービスが提唱するDXとは、求人広告を掲載して応募を待つという従来の受動的なフローを、最新の生成AIを活用することで自ら接点を創出する能動的な仕組みへと再設計することです。 AIを業務フローの右腕として組み込むことで、企業の魅力を日常的に発信する負荷を大幅に軽減。募集時のみならず、潜在的な求職者と継続的につながる「自走型」の採用体制へと転換します。

■ 地域雇用DXを実現する3つの特徴

- 属人性を排除する「AI×内製化モデル」SNS運用代行事業で培ったプロの戦略や投稿ノウハウを、最新のAIの活用フローに反映。広報経験のない現場社員でも、AIを介してプロの視点を再現し、質の高い発信を継続できる仕組みを構築します。特定のスキルを持つ担当者に依存しない、中小企業に適した現実的なDXモデルです。- 外注費を削減し、雇用と人材育成へ還元SNS運用代行にかかっていた月数十万円規模の外注費を、内製化により大幅に削減。同時に限られたリソースで最大の結果を出す採用生産性の向上を実現します。削減したコストを、採用単価の改善や若手人材の待遇改善、社内教育への再投資に充てることで、地域内で人材が活躍し続けられる好循環を生み出します。- 企業と地域の魅力を「自社の言葉」で発信「企業文化」「働く人の想い」「地域に根ざした仕事の価値」を、最新AIと現場社員の視点を掛け合わせて可視化。条件だけでなく共感で選ばれる、地域密着型の採用を実現します。

■ 今後の展望

今後は、地方自治体・商工会議所・金融機関等との連携を視野に入れ、「地域雇用DX」「SNS採用内製化」をテーマとしたセミナーおよび支援を展開いたします。まずはモデル地域での取り組みを通じて企業規模や地域格差に左右されない採用環境の実現に貢献してまいります。

■ 株式会社RIGRACEについて

株式会社RIGRACEはSNSマーケティング支援事業「Reache with」と美容サロン事業を中心に行っています。地域におけるデジタル人材育成や地方創生にも力を入れ、「人とデジタルを融合し、新しい働き方と価値を生み出す」というミッションのもと、場所や環境に左右されずに誰もが自由に挑戦できる社会の実現を目指しています。

会社名： 株式会社RIGRACE

代表者： 代表取締役 本郷理絵

所在地：茨城県つくば市諏訪D7街区17

事業内容：

SNSマーケティングの企画・運用/コンサルティング事業/WEBサイト制作事業/美容サロンの運営およびスタッフ育成/エステティックスクール事業/美容サロンのプロデュース事業

■ お問い合わせ先

資料請求・ご相談はこちら

https://reachewith.com/contact



