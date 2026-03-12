猫といっしょにPC作業できる「猫ハウスデスク」発売。″おひざアクセスゲート″など、4つの【にゃんギミック】を搭載

ビーズ株式会社

弊社趣味グッズブランド「BIBILAB(R)（ビビラボ）」は2026年3月、猫と人が一緒に使える家具シリーズ【ビビにゃお】から、テレワーク中の"ネコハラ"を活力へと変えるパソコンデスク「猫ハウスデスク LCD-1000-GY」を発売いたします。

本リリースのポイント

●キャットハウス一体型パソコンデスク：4つの猫家具要素【にゃんギミック】を搭載したテレワーカー向けデスクが発売。天板下に猫がくつろげるスペースを提供することで作業妨害（ネコハラ）を防ぎつつ、愛猫の気配を感じながら仕事に集中できる環境を構築。

●猫と働く理想の作業環境：ネコハラ対策＆ふれあい機能の他、PC収納や配線整理などPCデスクとしての実用性も備え、猫を遠ざけず作業に没頭できる。

●「猫飼いテレワーカーの理想郷」を構築：手狭な部屋にも置きやすく、作業も広々な幅100cm。別売りのモニターラック型キャットタワーを連結でき、レイアウトの拡張性も◎。

詳細はこちら（公式サイト） :https://www.bibi-lab.jp/products/meow-series/lcd1000/ご購入はこちら（Amazon） :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GRGKW4DM

在宅ワークという働き方が定着してきた昨今、多くの猫飼いテレワーカーが頭を悩ませているのが、愛らしくも困ってしまう"ネコハラ"による作業妨害です。大事な Web 会議中に限ってキーボードの上を占拠されたり、集中したい時に限って抱っこをせがまれ作業が中断したり。かわいい猫の甘えたい気持ちを無下にするのは忍びないけれど、仕事も進めないと…。『猫ハウスデスク』は、そんな飼い主の切実な悩みを、「猫を遠ざける」のではなく「デスク下に魅力的な＜猫専用スペース＞を用意する」という逆転の発想で解決します。

猫の「狭いところに潜り込みたい」「飼い主のそばにいたい」という本能を誘引する、4つの【にゃんギミック】を搭載。天板下に備えた＜2階建て猫ハウス＞＆＜隠れ猫スペース＞へ猫が自ら収まってくれることで、机の上には仕事のための平穏が訪れます。さらに、猫とのコミュニケーションがめっきり減ってしまうことのないよう、「あえてのネコハラ歓迎要素」として＜ひょっこり猫ホール＞＆＜おひざアクセスルート＞も装備。キーボードを叩きながら、覗き穴から顔を出す愛らしい姿に思わずニヤけたり、ふと感じる膝への重さとぬくもりにホッとしたり。わざわざ作業の手をとめることなく、かわいい猫とのふれあいを実現できます。

猫家具要素を取り入れたパソコンデスクで、テレワークやPC作業を快適にこなしながら、合間に猫成分を摂取してやる気をチャージ。猫の「いたい場所」と飼い主の「いてほしい場所」を一致させ、天板一枚を隔ててWin-Winな空間を構築できる一台です。

◆「仕事の邪魔」を「最高の癒やし」に！4つの【にゃんギミック】

ネコハラを適度にいなしつつ、その健気な愛らしさを作業の生産性を高めるエネルギー源へと変換。猫を机からどかして悲しませること無く、むしろゆったり心地よく過ごせる場所を提供して、人間は作業に没頭できる4つの仕掛けを搭載しています。

＜2階建て猫ハウス＞

PCデスクとキャットハウスが一体化。豪華な2階建て仕様で、省スペースながらも十分な"猫専用エリア"を確保しています。十分な耐荷重を確保し、大型猫・多頭飼いにも対応できるのが嬉しいポイントです。

猫好みの「囲われた空間」でくつろぎながら、毎日のテレワークにもきっと付き合ってくれるはず。

＜隠れ猫スペース＞

天板下を覗けば、狭くて暗いところに目がない猫も満足なトンネルが。人間の膝も当たりにくい奥側のデッドスペースを活かした、猫が身を潜めるための小棚を用意しました。

死角になりがちな足元に潜みがちな猫を、足を組み替えたはずみにうっかり蹴飛ばしてしまう「猫踏んじゃった！」リスクをなるべく低減。猫も人も安心して落ち着ける場所を提供します。

＜ひょっこり猫ホール＞

猫がここから顔を出せば、思わず写真を撮りたくなるようなかわいさ！猫飼いならば誰もが一度は憧れる"猫家具"らしさを付与する、のぞき穴を装備。

猫がひょっこり覗いてきたら、休憩の合図。頭を撫でたり、猫じゃらしで遊んだり、おやつをあげたり…。わざわざ立ち上がらずとも、座ったまま猫とのコミュニケーションを楽しみましょう。

＜おひざアクセスゲート＞

猫ハウス＆隠れ猫スペースから、飼い主のひざへ直通できる抜け道を確保。居場所は猫のお気に召すまま、わざわざ作業の手を止めて抱き上げずとも猫サイドから来てくれるありがたい仕様です。

おひざ猫を堪能しながらタイピングを続ける、そんな「猫飼いテレワーカーの理想郷」を叶えます。

◆仕事道具として信頼できるパソコンデスク

遊び心あふれる猫家具でありながら、作業机としての実力も本物。大切なデータや機材を守りながら快適に作業でき、仕事用PCデスクとして長く愛用するためのスペックにもこだわっています。

デスクトップPCを格納

＜2階建て猫ハウス＞下段は、CPUスタンド（デスクトップパソコン置き場）としても活用可能。一般的なミドルタワーPCがきれいに収まるサイズ感で、デスク周りスッキリ。猫がPCの上に飛び乗り、天面の電源ボタンを踏んで作業内容が消えてしまう悲劇を予防します。

他にも、かさばる猫砂・エサなどのお世話用品の収納・本棚として使っても◎。

ケーブルスリット

卓上ガジェット類の配線整理に役立つ、ケーブルスリットを採用。天板中央付近に切り欠きをつけることで、デスク右側にある＜2階建て猫ハウス＞付近にケーブルが流れていかないよう配慮しています。

また、天板下の＜隠れ猫スペース＞幕板（背板）の裏側に配線を流す構造で、なるべく猫が過ごす空間にケーブルを近づけず、いたずら噛みのリスクを低減する構造を採用しています。

手頃な幅100cmサイズ

狭いお部屋でも置きやすく、でも作業面積はしっかり確保。自宅用PCデスクとしてちょうどいい、幅100cm×奥行き60cmの天板を採用しています。

同シリーズのモニターラック型キャットタワー「猫タワーラック（LCR-1000）」(https://www.bibi-lab.jp/products/meow-series/lcr1000/)を併用すれば、作業領域をさらに拡張可能です。

クランプ取り付け対応

＜隠れ猫スペース＞の幕板（背板）をあえて手前側にずらすことで、市販のデスクアクセサリ用品のクランプが取り付けられる余裕を確保。

快適なプレイ環境構築の基盤となる一台として、デスクレイアウトの可能性を広げられるよう配慮しています。

※電化製品の設置は、ペットの個性に合わせ飼い主様の責任においてご判断ください。

◆猫と暮らす理想の在宅ワークスペース「猫デスク環境」を構築しよう！

ふと見上げると肉球が！猫ハウスデスク（LCD-1000）猫タワーラック（LCR-1000）

デスク単品での使用はもちろん、【ビビにゃお】のモニターラック型キャットタワー「猫タワーラック（LCR-1000）」(https://www.bibi-lab.jp/products/meow-series/lcr1000/)と連結して、レイアウトを拡張することも可能です。机上の作業領域を広げると同時に、運動不足になりがちな完全室内飼いの猫にとって理想的な「遊び場兼・仕事見守り場」をデスク周りに構築できます。

部屋の中でスペースを取りがちなPCデスクを核に、作業中も常に愛猫の気配を近くで感じられる環境は、まさに猫飼いのユートピア。仕事の合間にふと見上げて肉球に癒やされたり、憧れの「Web会議中に猫が映り込む」シチュエーションを体験したり。たまに受けるからこそ愛おしい"ネコハラ"も楽しみながら、猫も人も自分らしく過ごせるテレワーク環境をデザインしましょう。

◆製品概要

【ビビにゃお】シリーズ一覧 :https://www.bibi-lab.jp/products/meow-series/

【製品名】猫ハウスデスク LCD-1000-GY

【サイズ】幅 100cm × 奥行 60cm × 高さ 70.5cm

【耐荷重】総耐荷重：60kg（2階建て猫ハウス上段：20kg、隠れ猫スペース：20kg）

【価格】オープン価格（参考税込：24,800円）

【ＵＲＬ】https://www.bibi-lab.jp/products/meow-series/lcd1000

※ショップでの展示・販売をご希望の法人様は、弊社お問い合わせフォーム(https://www.be-s.co.jp/contact)よりお気軽にお問い合わせください。

◆あなたの猫ちゃんが御意見番に？「猫モニター」大募集！

【ビビにゃお】では今後、家具だけでなく、同社が別ブランドで展開していた人気製品「にゃんガルーパーカー(R)」のリニューアルなど、より幅広いアイテム展開を予定しています。

それに伴い、製品を実際に使用し、猫ちゃんの反応＆ご感想をSNSで発信してくださるモニター様を募集中です。より良い製品づくりのため、愛猫と一緒に力を貸してくれる飼い主さんをお待ちしています！

詳細は下記専用フォームよりご確認のうえ、ぜひお気軽にエントリーしてください。

【ビビにゃお】猫モニター 専用エントリーフォーム

https://forms.gle/pyfqFwSBwnu13g3B8 （Googleフォーム）

※専用フォームからエントリーいただいた方のうち、製品ごとに適宜選考のうえ依頼させていただきます。

「BIBILAB(R)（ビビラボ）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。

■公式サイト https://www.bibi-lab.jp/

■Amazonストア https://www.amazon.co.jp/BIBILAB

■公式X（＠BIBILAB_JP） https://x.com/BIBILAB_JP

製品のお貸出やコラボキャンペーンなど協業についてのお問い合わせは、弊社お問い合わせフォーム(https://www.be-s.co.jp/contact)よりお気軽にご連絡ください。