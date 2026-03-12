Hakuhodo DY ONE、静止画広告のPSDファイルから動画広告を自動生成できる新サービスを提供開始

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中雄三 代表取締役社長：小坂洋人、以下 Hakuhodo DY ONE）は、静止画広告のPSDファイルから動画広告を自動生成できるサービスの提供を開始いたします。本サービスは、アドビ株式会社が提供するAdobe Firefly ServicesのAdobe Photoshop API （レイヤーレンダリング機能）を活用し、既存のPSDファイル（静止画資産）のレイヤー構造を最大限に活かした動画変換を実現します。動画編集の専門知識がなくても、PSDファイルをもとに狙いに応じた高品質動画を効率的かつ短期間で制作できるため、ABテストや配信最適化が容易になり、広告施策の成果向上につなげることができます。

■背景

近年、配信プラットフォームの多様化や変化により、大量かつ高速にさまざまなサイズの動画を制作し入稿することが求められるようになっています。デジタル広告市場でも、生活者の注目を集める手段として動画クリエイティブへのニーズが一層高まっています。しかし、従来の動画制作は専門スキルや多くの工数を要するため、十分なバリエーションを用意しづらいという状況がありました。また、既存の動画生成AIを利用して静止画広告から動画を生成しようとすると、背景等の目立つ必要のない要素しか動かすことができず、広告の主な訴求ポイントであるコピーやロゴを効果的に演出できない課題もありました。その結果、静止画資産を十分に活用できず、広告効果の最大化が難しくなるというケースも少なくありません。

こうした課題を解決するため、Hakuhodo DY ONEは、静止画広告のPSDファイルを活用し、多様な動画クリエイティブを自動生成できるサービスの提供を開始いたします。本サービスにより、専門的な編集スキルがなくても、コピーやロゴ、商品画像など主要な要素に自在な動きを加えながら、ブランドイメージを損なうことなく、高品質な動画広告を柔軟に制作することができます。これにより、広告主は豊富なバリエーションのクリエイティブを効率的に展開でき、ABテストや配信最適化も容易に実施できるため、広告効果の最大化につなげることが可能です。

本サービスについて

■主な特長

制作工数の大幅削減

PSDファイルをアップロードし、アニメーションパターンを選択するだけで動画を自動生成します。従来必要だった動画編集ソフトでの煩雑な作業が不要となり、従来比で約84%の工数削減を実現します（当社事例ベース）。



専門的な動画編集スキルが不要

専門的な動画編集のスキルがなくても、既存のPSDファイルを活用して簡単に動画化が可能です。デザイナー、モーションデザイナーといった特別なリソースに頼らず、誰でも直感的にクリエイティブ制作をおこなうことができます。



多様な動画クリエイティブによる広告効果の向上

低コストで豊富なバリエーションの動画を制作できるため、ABテストやクリエイティブ検証を効率的に実施することが可能です。また、Hakuhodo DY ONEで作成した実績のある既存の静止画広告をそのまま動画化することで、成果により寄与しやすい動画広告の制作ができます。静止画中心の配信比率から動画比率を高めることで、配信成果の最大化に貢献します。



ブランド素材をそのまま活かせる設計

商品画像やロゴなどブランドにとって重要な素材は、PSDのレイヤー構造を活用して忠実にアニメーション化します。既存のブランド素材をそのまま活かすことで、ブランドイメージや品質を守りながら動画化できます。

■今後の展開

今後は、BGMの自動付与やラスタ画像からのアニメーション生成、配信成果に基づいた最適なアニメーションパターンの生成機能など、さらなる機能拡張を予定しています。Hakuhodo DY ONEは、テクノロジーを活用したクリエイティブ制作の効率化および高度化を推進し、企業が安心してデジタルマーケティングを展開できる環境づくりを支援してまいります。

＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。



博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング事業会社となることを目指します。



クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。



本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代 表 者： 代表取締役会長 田中雄三 代表取締役社長 小坂洋人

株 主： 博報堂ＤＹグループ100％

社 員 数： 3,172名（2025年4月1日時点）

創 立： 2024年4月1日

事 業 内 容： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業



