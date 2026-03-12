抜け感までがセンス。花山瑞貴が体現するLAGUNAMOONの“気負わない女性らしさ”

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社（代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区）が運営する、“Renew myself”を掲げるレディースブランド「LAGUNAMOON（ラグナムーン）」は、モデル・タレントとして活躍する花山瑞貴さんを起用した春の最新WEBカタログを、2026年3月12日（木）に公開します。

自身のSNSでも卓越したスタイリングセンスが支持を集める花山さん。本カタログでは、デニム使いやレイヤード、ジャケットの着崩しなど彼女らしいスタイリングを軸に、計算された抜け感と、こびない女っぽさを表現。都会的で洗練されたムードへと昇華しました。

OFFICIAL ONLINE STORE(https://lagunamoon.net/ap/s/v/?sort=salesCD+desc,fsdt+desc&-stnum=0&fq=kw:lm_260312_reco*&pi=p_sp_lm_260312_reco&aid=lm_260312_reco)

LAGUNAMOON meets MIZUKI HANAYAMAEFFORTLESS NEW LIGHT meets MIZUKI HANAYAMA

春の空気をまとうような軽やかさの中に、確かな女性らしさを宿して。

今季のLAGUNAMOONは、抜け感のあるシルエットや軽やかな柄使いを取り入れ、よりリアルに、今の気分に寄り添うコレクションへと進化しました。

ブランドの新たなムードを、時代を捉えた洗練された感性で花山瑞貴さんが体現。今を生きる大人の女性へ向けた、新しいヘルシースタイルを提案します。

■LOOK

Onepiece 19,800円(税込)

Jacket 18,700円(税込)

Jacket 17,600円(税込)

Tops 7,700円(税込)

Skirts 17,600円(税込)

Onepiece 19,800円(税込)

Pants 14,300円(税込)

Cardigan 11,000円(税込)

Tops 12,100(円(税込)

Tops 12,100円(税込)

Pants 16,500円(税込)

Tops 14,300円(税込)

Pants 16,500円(税込)

Tops 11,000円(税込)

Pants 14,300円(税込)

Coat 22,000(円(税込)

Tops 7,700円(税込)

Pants 16,500円(税込)

Jacket 18,150(税込)

■公開スケジュール

2026年3月12日(木)公開

OFFICIAL ONLINE STORE(https://lagunamoon.net/ap/s/v/?sort=salesCD+desc,fsdt+desc&-stnum=0&fq=kw:lm_260312_reco*&pi=p_sp_lm_260312_reco&aid=lm_260312_reco)

公式通販サイト「RUNWAY channel」(https://lagunamoon.net/ap/s/v/?sort=salesCD+desc,fsdt+desc&-stnum=0&fq=kw:lm_260312_reco*&pi=p_sp_lm_260312_reco&aid=lm_260312_reco)

■花山瑞貴（はなやま・みずき）プロフィール

1999年生まれ、北海道出身。モデル・タレントとして活動。元アパレル企業のビジュアルスタッフとしてSNS発信を行い、等身大でありながら洗練されたスタイリングが同世代女性から支持を集める。デニムやジャケットを取り入れた抜け感のある着こなしや、計算されたレイヤードバランスに定評があり、今の気分を体現する存在として注目されている。

Instagram(https://www.instagram.com/mi_smile25/)(mi_smile25)(https://www.instagram.com/mi_smile25/)

Youtube(https://www.youtube.com/@mizuki_hanayama)

■LAGUNAMOON ブランドコンセプト



Renew myself

またひとつ、私の好きな私へ。

自分らしさを知っている人は、魅力的だ。

でも、自分らしさを決めつけない人は、もっと魅力的だと思う。



ラグナムーン。それは、いつもの着こなしや暮らしに

「ほどよい遊び心」と「さりげない個性」をプラスするブランド。

あなたの新しい魅力を、ファッションを通して引き出し、磨き、輝かせます。



凛としなやかに。時代の流れや、繊細な心の動きに合わせて

自らをアップデートするたび、新しい世界は開かれる。

ひとつ先のセンスと自信を身につけた、私の好きな私に近づく。

■LAGUNAMOON シーズンコンセプト

LAGUNAMOON 2026 SPRING

"Modern Romance"

柔らかな光に包まれ 春の訪れと共に広がるポエムティックなムード

レースやシアー素材が描く繊細な透け感は 女性らしい気配をさりげなく漂わせる

編み目の陰影や質感豊かなファブリックが重なり

光と影が織りなす奥行きのある表情を生む

一つひとつのファブリックが放つニュアンスが

日常の装いに立体感と奥ゆきを添える

春の空気を映したやわらかな色合いと 細部まで磨かれたディテールが調和し

スタイルに確かな品格と個性を宿す

軽やかさの中に確かな存在感を秘めた

モダンでロマンティックな春のコレクション

■LAGUNAMOON オフィシャルサイト/SNS

Official online store(http://www.lagunamoon.net/)

Instagram （@lagunamoon_com）(https://www.instagram.com/lagunamoon_com/)

X(https://twitter.com/lagunamoon_com)

TikTok(https://www.tiktok.com/@lagunamoon_offcial)