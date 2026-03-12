本格「電動ゲーミングベッド環境」をより身近に。3分割構造で搬入がスムーズになった新型モデルを発売

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響）が展開するゲーミング家具ブランド「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」は2026年2月、搬入しやすさと快適性を高めた「電動ゲーミングベッド2 BGB-100FA2(https://www.bauhutte.jp/product/bgb100fa/)」を発売いたします。

2022年4月に発表し、その衝撃的なビジュアルで大きな話題を呼んだ「電動ゲーミングベッド」。「ベッドでゲームをする」というスタイルは一見ニッチながら、多くのゲーマーに潜む"究極の自堕落"への憧望を刺激し、大きな反響を呼びました。

しかし、導入を検討するユーザーの前に立ちはだかったのが、電動ベッド特有の「搬入の壁」です。大きく重く、自分の部屋には搬入しづらいという懸念があり、あと一歩が踏み出せない、という声が寄せられていました。

本製品は、この「電動ベッド＝大型・特殊配送」という固定観念を打破するために開発されました。最大3分割に分解できるセパレート構造を採用することで、配送サイズのコンパクト化に成功。通常の宅配便での配送や、狭い通路でのスムーズな搬入を実現しました。夢の自堕落生活を、より現実的かつ実用的な選択肢へと変える、待望の新型モデルです。

◆搬入を容易にする「3分割構造」

本製品最大の特長は、フレームを3つのユニットに分解できる新設計にあります。これにより梱包サイズを合計200cm以下に抑制。従来のような高額な大型家具配送を必要とせず、スピーディな通常配送が可能となりました。分割により各パーツが取り回しやすくなったことで、狭い廊下や階段などの搬入経路もスムーズに通過。これまでにない「運びやすさ」を実現しています。

◆理想を叶える「2モーター独立駆動」

背上げ（最大60度）と脚上げ（最大40度）を個別に制御できる2モーター式を採用しました。背中と足が連動するタイプとは異なり、それぞれの角度を独立して細かく調整できるため、プレイ環境に合わせた「自分だけの勝てる姿勢」を追求可能です。ゲーム時の上体起こしから、睡眠や動画視聴のための足上げリラックスまで、一歩も動かずに最適なポジションへ。電動ならではの繊細なカスタマイズ性を提供します。

◆安定感を生む「高剛性フレーム＆固定脚」

通気性に優れた頑丈なスチールフレームを採用しています。荷重が集中する腰部には弾力のあるS字バネを配置し、フレームの隙間をサポートしながら安定した座り心地を強化しました。湿気が溜まりにくいメッシュ構造により、長時間のプレイでも清潔な環境を維持します。

また、脚部は3段階（13.8/20.8/28.5cm）の高さ調節に対応。ベッド下を収納スペースとして活用するなど、部屋に合わせた柔軟な構築が可能です。

◆その他製品特長

○シンプルなデザイン

無駄を省いたシンプルな設計。部屋の雰囲気を壊すことなく、スタイリッシュなレイアウトが可能。

○専用コントローラー＆ポーチ

簡単なボタン操作で、背上げ/脚上げの角度調節が可能。バウヒュッテロゴが入ったオリジナルデザイン。いつでも手が届くところに掛けておける専用ポーチも付属。

○マットレス保持バー

ベッド可動時にマットレスがずれ落ちるのを防ぐ、保持バー（ストッパー）が付属。

【製品名】電動ゲーミングベッド2 BGB-100FA2

【材 質】金属（スチール）

【耐荷重】200kg

【価 格】OP価格（税込参考：70,400円）

【ＵＲＬ】https://www.bauhutte.jp/product/bgb100fa/

※その他製品詳細はバウヒュッテ公式サイトよりご確認ください。

