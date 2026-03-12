プリン専門店姫路城おひざもと「しろプリン」が桜シーズンに合わせてリニューアル

1. 姫路城おひざもと「しろプリン」店舗紹介

「姫路城おひざもと しろプリン」は、姫路城観光の合間に立ち寄れるスイーツ店として2023年にオープンしました。地元兵庫県をはじめ、全国から選りすぐった食材を使用した贅沢プリンの専門店です。

名物商品は、バニラをふんだんに使用したなめらかな口どけのとろとろプリンに、姫路城の真っ白な壁のかけらに見立てたザクザク食感のメレンゲを合わせた「姫路しろかべプリン」。ザクザク×なめらかの新食感が楽しめる、しろプリンの看板商品です。

目の前にそびえ立つ姫路城を眺めながら、プリンを片手に城下町散策を楽しめるスイーツ店として、姫路城観光で訪れる多くの観光客に利用されています。

2. 姫路城観光に合わせ、和テイストのプリンへリニューアル

「しろプリン」は開業から3年を迎え、姫路城観光のお土産としてより多くの方に楽しんでいただける店舗を目指し、このたび商品ラインナップをリニューアルします。姫路城周辺は国内外から多くの観光客が訪れるエリアであり、地域らしさを感じられるスイーツへのニーズも高まっています。そこで今回、姫路や兵庫の食材を取り入れた“和テイスト”のプリンを新たに展開し、姫路城の魅力をスイーツを通じて発信していきます。

3. 6種類の和プリンを新展開

今回のリニューアルでは、地元食材や和の素材を活かした6種類の和プリンを新たに展開します。看板商品である「姫路城しろかべプリン」に加え、抹茶や大納言あずきなど和の素材を取り入れたプリンをラインナップしました。

姫路城の目の前という立地を活かし、城下町らしい和の雰囲気を感じられるスイーツとして、和テイストのプリンを中心とした商品構成に刷新しています。

また、地域の魅力をスイーツとして発信するため、地元の食材も積極的に取り入れました。

「姫路産日本酒プリン」には、姫路の酒蔵の日本酒を使用し、日本酒のやさしい香りを楽しめる大人の味わいに仕上げています。さらに「赤穂の塩バニラプリン」には、兵庫県赤穂市の名産である 赤穂の天塩 を使用し、ミルクの甘みと塩の旨味が引き立つ味わいが特徴です。

新たに展開するプリンは以下の6種類です。

・姫路城しろかべプリン 540円

・抹茶プリン 540円

・姫路産日本酒プリン 540円

NEW・大納言あずきプリン 540円

NEW・赤穂の塩バニラプリン 540円

NEW・千姫のさくらプリン 540円

※価格はいずれも税込み価格です。

軽減税率の関係により店内で飲食される場合は価格が異なります。

4. 姫路城前で楽しむ点てたて抹茶ラテ新発

新たにドリンクメニューとして「点てたて抹茶ラテ」の販売も開始します。注文ごとに店頭で茶筅を使って抹茶を点てることで、抹茶本来の香りと風味を楽しめる一杯に仕上げました。プリンとの相性も良く、姫路城観光の休憩時間に楽しめる和ドリンクとして提供します。

姫路城周辺で広がる食べ歩き観光をより楽しんでいただけるよう、目の前で抹茶を点てる体験も含め、観光地ならではの和スイーツ体験を提案します。

5. 満開の姫路城の桜と楽しむ和スイーツ

姫路城は春になると約1,000本の桜が咲き誇り、日本を代表する桜の名所として国内外から多くの観光客が訪れます。世界遺産・姫路城と満開の桜が織りなす景色は、毎年多くの人が楽しみに訪れる春の風物詩となっています。 「しろプリン」は姫路城の目の前という立地を活かし、桜シーズンの観光とともに楽しめる和スイーツを提案しています。姫路城の桜を眺めながらプリンを片手に城下町を散策するなど、観光地ならではの食べ歩きスイーツとして多くの方に楽しんでいただける商品づくりを目指しています。

6. 店舗情報

■店名：プリン専門店「姫路城おひざもと しろプリン」

■営業時間：10:00～18:00（定休日：不定休）

■住所：兵庫県姫路市本町68番地 糸吉ビル 1階

■アクセス：JR姫路駅より 徒歩11分 車8分（1.4km）

姫路城より 徒歩2分（180m）

観光バス駐車場より 徒歩4分（350m）

7. 会社情報

会社名：株式会社LightHouse

代表者：春日大輝

所在地：兵庫県神戸市北区日の峰3-28-18

株式会社LightHouseは、スイーツ事業やケータリング事業などを展開する企業です。プリン専門店「しろプリン」の運営のほか、ケータリングブランド「Mr.BUFFET」などを通じて、食を通じた新たな価値の提供を目指しています。