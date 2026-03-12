ホワイトエッセンス、「オリックス・バファローズ」のゲームスポンサーを務め小学生のお子様を対象に「スタメンキッズ」の募集を開始

ホワイトエッセンス株式会社

歯のホワイトニングや歯のクリーニングなどのサービス※1を全国337の加盟歯科医院※2で展開するホワイトエッセンス株式会社（代表取締役社長：入山 裕左 所在地：東京都渋谷区 以下「ホワイトエッセンス」）は、2026年4月16日（木）に京セラドーム大阪で開催されるオリックス・バファローズ対埼玉西武ライオンズ戦のゲームスポンサーを務めることをお知らせいたします。

これに伴い、小学生のお子様を対象に、本試合の「スタメンキッズ」の募集を開始いたします。また当選されたお子様お一人につき、ご家族やご友人など最大4名様（当選のお子様1名を含む）までをご招待いたします。

ぜひホワイトエッセンス 公式X（＠whiteessence_we）をフォローし、対象のポストをリポストした後、応募ください。

2026年で誕生25周年を迎えるホワイトエッセンスは、2025年9月末時点で、ホワイトニングおよびクリーニングの症例実績435万件※3を突破し、当該症例件数は、国内のホワイトニング市場においてトップクラスであると自負しております。

ホワイトエッセンスは、オリックスグループの一員としてオリックス・バファローズを支援しており、このたび、オリックス・バファローズ対埼玉西武ライオンズ戦のゲームスポンサーを務めることとなりました。同時に、小学生のお子様を対象に、本試合の「スタメンキッズ」の募集を開始いたします。スタメンキッズとは、試合開始前、各守備位置でオリックス・バファローズの選手をお出迎えする重要な役割です。

お子様の素敵な笑顔を通じて、選手、観客の皆様、会場を明るく輝かせ、オリックス・バファローズを皆様と一緒に応援し、盛り上げてまいります。

■開催試合について

日程：2026年4月16日（木）18:00～

会場：京セラドーム大阪

対戦：オリックス・バファローズvs埼玉西武ライオンズ戦

■スタメンキッズの募集概要について

対象：2026年4月16日当日、保護者同伴かつ17：00に会場入りが可能な方。

応募期間：2026年３月12日（木）～2026年3月23日（月）

募集人数：9組36名

応募方法：ホワイトエッセンス 公式X（＠whiteessence_we）をフォローし、対象のポストをリポストした後、応募フォームから必要事項を入力ください。

公式X：https://x.com/whiteessence_we

詳細はこちら：https://www.whiteessence.com/lp/stamen-kids/

特典：

- スタメンキッズに当選されたお子様お一人を含む最大4名様の試合観戦チケット- オリックス・バファローズのイベントユニフォームとタオルをプレゼント- 先発選手の直筆サインボールをプレゼント！（※選手、ポジションは選べません）

本件に関する注意事項

・当選連絡は、2026年3月25日（水）以降順次となります。

・当選発表は当選された方にのみ当選メールにて詳細をご連絡いたします。

・お電話・ご郵送などでの応募受付・当選確認はご容赦ください。

・当日の試合開催の有無はオリックス・バファローズホームぺージなどでご確認ください。

・詳細は、応募フォームをご確認ください。

※1：

＜クリーニングについて＞

内容：歯石取り（スケーリング）、フロッシング、PMTC、舌クリーニングなど / 費用（自費）：9,900円～48,800円(税込) / 期間、回数：通常1日、1回（内容により異なります） 副作用・リスク：知覚過敏の方は、刺激を感じる場合があります。

＜ホワイトニングについて＞

内容：ホワイトニング材とホワイトニング専用照射器を併用して歯を白くします。 / 費用（自費）：19,900円～118,800円(税込) / 期間、回数：(オフィス)3～6か月・2～5回 (ホーム)1～2ヶ月・期間中1回/日 / 副作用・リスク：個人差がありますが、施術中や施術後に歯がしみる場合があります。

※2：2025年9月末時点

※3：ホワイトニングに関する症例件数： 2,360,930件、クリーニングに関する症例件数：1,997,187件 / 症例件数の計測を正確に開始した2005年4月1日から2025年9月30日までの合計実績

ホワイトエッセンス株式会社 概要

本社所在地：東京都渋谷区渋谷 3-12-18 渋谷南東急ビル 11階

会社設立：2003年10月7日

代表取締役社長：入山 裕左

URL：https://www.whiteessence.com/

ホワイトエッセンス株式会社は、医療機関の技術力にエステの心地よさを取り入れて、2003年に誕生しました。医療機関の技術力と435万件※1と多くの症例実績数の元、全国に337医院をフランチャイズ展開し※2、どこの医院であってもクオリティにこだわった施術を受けることができます。ホワイトエッセンス株式会社の加盟院が提供するサービスの主な特徴は、笑顔を魅力的にする充実したメニュー数、五感を癒す個室空間での施術、施術クオリティの高さ、お客様に信頼と満足感を持って施術を受けていただくための返金保証制度※3と中途解約制度の完備などがあります。歯と口元の美と健康については私たちにお任せください。

