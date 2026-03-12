【そごう大宮店】大佛師 松本明慶工房 佛像彫刻展

株式会社そごう・西武

そごう大宮店では、「大佛師 松本明慶工房 佛像彫刻展」を開催いたします。

千年以上受け継がれる運慶・快慶の流れを継ぐ大佛師・松本明慶。17 歳で佛師を志し、京都・大原野の工房で御仏のお姿を彫り続けてきた名匠の作品が、そごう大宮店に集います。

東日本大震災をきっかけに、鎮魂の祈りと希望を未来へつなぐ象徴として制作を続ける「復興観音菩薩」は十五年の歳月を経て、無事に完成いたしました。3 月11 日に増上寺にて開眼法要が厳修されたのち、増上寺以外では、そごう大宮店が初めての特別展示となります。

また会期中、二代明観先生と三代宗観先生も来場予定です。

■概要：大佛師 松本明慶工房 佛像彫刻展 〈入場無料〉

■会期： 2026 年3 月19 日（木）～3 月24 日（火）

※各日午前10 時～午後7 時。※入場は各日閉場の30 分前まで。※最終日は午後4 時閉場。

■会場：７階＝催事場

【特別展示】東日本大震災から15 年。復興観音菩薩

復興観音菩薩は、3月11日に増上寺にて開眼法要が厳修された後、増上寺以外では初めての特別展示となります。

東日本大震災が起こった十五年前、初代・松本明慶がノミを入れたことから始まった本作は、その志を受け継いだ二代目・明観、三代目・宗観へと、親子三代にわたり彫り継がれてきました。

鎮魂と未来への希望を込め、時を越えて受け継がれた想いが結実した、特別な一体をぜひご覧ください。

その他の展示 一例

佛像展示以外にも、工房オリジナルグッズの販売コーナー

《復興観音菩薩》を彫り起こす様子。《合掌童子像群》を掘り起こす様子。地蔵菩薩（身丈1 尺1 寸 桜・截金）聖観音菩薩（身丈8 寸 楠・淡彩色）大黒天（身丈3 寸2 分 楠）勢至菩薩（身丈5寸 楠）香合佛

工房オリジナルのTシャツやポストカードなど、

気軽に楽しめるアイテムを販売します。

佛像キーホルダーなどがランダムに入ったカプセルトイも登場。松本明慶先生の世界観に触れられる体験型コンテンツで佛像の魅力を気軽にお楽しみください。

