「『鎧伝サムライトルーパー』画集 桜華絢爛」発売記念！　コミックノーラXにて、「サムライトルーパー×ノーラ」プレゼントキャンペーン実施中！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月12日より「『鎧伝サムライトルーパー』画集 桜華絢爛」刊行を記念して、コミックノーラのX（@nora_comics）にてプレゼントキャンペーンを実施中です。

▲「『鎧伝サムライトルーパー』画集 桜華絢爛」発売キャンペーンバナー

1988年～1989年にテレビ放映され、一大ムーブメントを巻き起こしたアニメ『鎧伝サムライトルーパー』（以下『トルーパー』）。現在、その正統続編となる新作アニメ『鎧真伝サムライトルーパー』が好評放映中。新作は、旧作と世界観もつながっていて、旧作のメインキャラも登場。新旧ファンに注目され、再び話題を集めています。

その新作放送をきっかけに企画されたのが、公式で多くのイラストを発表してきたみずき健さん、橘皆無さんの「合同画集」。お二人の美麗なイラストの魅力をぎゅっと1冊に集約した「『鎧伝サムライトルーパー』画集 桜華絢爛」が、3月12日に発売されました。

■「サムライトルーパー×ノーラ」プレゼントキャンペーン実施中

▲「『鎧伝サムライトルーパー』画集 桜華絢爛」帯つきカバー

発売を記念して、コミックノーラX（旧Twitter）アカウント上にて、新作『鎧真伝サムライトルーパー』の描き下ろしポストカード（非売品）が2種類セットで当たる、プレゼントキャンペーンを実施中です。ポストカード裏面には、画集著者・みずき健さんと橘皆無さんの直筆サイン入りです。

Xのコミックノーラ編集部（ノーラコミックス）（@nora_comics）と、『鎧伝サムライトルーパー』画集 桜華絢爛【公式】（@trooper_kenran）をフォローし、キャンペーン開始投稿をリポスト（RP）してください。

抽選でポストカード2枚セット（みずき健さんはポストカード「TypeA」、橘皆無さんはポストカード

「TypeB」に直筆サイン入り）を20名様にセットでプレゼントします。さらに、当選されなかった方の中から抽選で10名様に非売品の桜華絢爛POPをプレゼントいたします（下記写真参照）。

▲ポストカード「TypeA」：新作『鎧真伝サムライトルーパー』のメインキャラたち。裏面にみずき健さんの直筆サイン入り！▲ポストカード「TypeB」：新作『鎧真伝サムライトルーパー』のメインキャラたち。裏面に橘皆無さんの直筆サイン入り！

2枚のポストカードは、デザインもキャラもとてもよく似ていますが、よくご覧ください、「TypeA」は、凱と武蔵と紫音をみずき健さん、魁人と大和を橘皆無さんが、「TypeB」は、凱と武蔵と紫音を橘皆無さん、魁人と大和をみずき健さんが描き下ろしており、描き手と組み合わせが異なります。つまり、AとBの両方セットで、みずき健さんと橘皆無さんの描く『鎧真伝』の5人ずつがコンプリートできます。また「TypeA」の裏面にはみずき健さん、「TypeB」の裏面には橘皆無さんの直筆サインが入っています（非売品）。ぜひ、この機会にご応募ください。

▲直筆サイン入りポストカードの表と裏／左：「TypeA」、右：「TypeB」

さらに、「ポストカード2枚セット」にはずれても、まだチャンスがあります！

抽選で10名様に、下記写真のPOPを進呈。こちらも書店用に作成した非売品のレアものです。

ぜひ、奮ってご応募ください。

■ポストカードは、みずき健・橘皆無の描き下ろし『鎧真伝』キャラ！

▲「『鎧伝サムライトルーパー』画集 桜華絢爛」POPカード。店頭用の非売品

今回、このポストカードのイラストは、『桜華絢爛』のために新作『鎧真伝サムライトルーパー』のメインキャラ5人を、みずき健さんと橘皆無さんが、初描き下ろしの新作です！

▲みずき健さんが描いた『鎧真伝サムライトルーパー』のメインキャラたち▲橘皆無さんが描いた『鎧真伝サムライトルーパー』のメインキャラたち

「20名では狭き門…」と思われた方もご安心ください。この『鎧真伝サムライトルーパー』のポストカード「TypeA」は、『桜華絢爛』をご購入いただいた読者の皆さまに、本書に封入してお届けします。直筆のサインは入っていませんが、凱たち5人の『鎧真伝サムライトルーパー』のキャラクターイラストをお楽しみいただけます。

ただし、このポストカードの封入は新刊発売当初のみの予定です。終了時期は未定ですが、早めのご購入をおすすめします。

■企画概要

○企画名：サムライトルーパー×ノーラプレゼントキャンペーン

○実施媒体：X（コミックノーラ編集部アカウント／@nora_comics）にて

○期間：2026年3月12日～2026年3月30日予定

○プレゼント内容：

・ポストカード2枚セット（みずき健さん・橘皆無さん直筆サイン入り）20名

・桜華絢爛POP［非売品］ 10名

○応募方法 （以下１.２.で応募完了）

１.コミックノーラ編集部（ノーラコミックス）（@nora_comics）と、『鎧伝サムライトルーパー』画集 桜華絢爛【公式】（@trooper_kenran）をフォロー

２.キャンペーン開始投稿をリポスト（RP）

○応募条件

プレゼント到着後2週間以内に、ご自身のXに「プレゼント画像」と「#PR #サムライトルーパー #コミックノーラ」のハッシュタグを付けて投稿

［商品概要］

■『鎧伝サムライトルーパー』画集 桜華絢爛

画：みずき健、橘皆無

定価：3,960円（税込）

発売日：2026年3月12日

判型：A4変型（縦260×横213mm）／152ページ

ISBN：978-4-05-407082-0

電子版：あり

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1340708200(https://hon.gakken.jp/book/1340708200)

○著者紹介：みずき健

12月11日生まれ。1985年よりイラストレーター、漫画家として活動。1986年1月号～1999年4月号まで「ぱふ」（雑草社）の表紙を担当。主な漫画作品は『シークエンス』『3月4月』（すべて新書館）、『高根平3丁目』（白泉社）、『N.G.Dreams』（Gakken）など。『鎧伝サムライトルーパー』では1988年より音楽アルバムのジャケットや販促ポスターなどを手がけ、2025年のPOP UP SHOPでもグッズの描き下ろしイラストを担当した。

○著者紹介：橘 皆無

2月18日生まれ。1988年、『幻よりうつつな…』で漫画家デビュー。以後、月刊アニメディアやムックで『鎧伝サムライトルーパー』関係のコミックや小説の挿絵を多数描く。1992年からオリジナル作品を連載。主な作品は『特務戦隊シャインズマン』『カ・ビネ・サガ』シリーズや画集『Nothing』（すべてGakken）、『螺旋のかけら』『KOMISCH』『Data』や画集『螺旋』（すべて新書館）など。近年は小説『真実の愛を見つけたと言われて婚約破棄されたので、復縁を迫られても今さらもう遅いです！』（双葉社）のコミカライズを担当。

