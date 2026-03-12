極低遅延IP KVMエクステンダー『Matrox Avio2』を発売

ジャパンマテリアル株式会社

ジャパンマテリアル株式会社（代表取締役社長：田中久男、三重県三重郡、以下「当社」という）は、カナダMatrox社が開発したIP KVMエクステンダー『Matrox Avio2』を2026年3月12日（木）に発売します。

本製品は、IPMXおよびSMPTE ST 2110、NMOSに対応した極低遅延IP KVMエクステンダーです。最大4K解像度の映像をIPネットワーク経由で安全かつリアルタイムに伝送し、遠隔地からのPC操作をスムーズに実現します。コントロールルーム、医療、放送、メディア制作、ライブイベントなど、ミッションクリティカルな現場に最適なソリューションを提供します。

安全かつリアルタイムなリモートアクセスを実現

用途に応じて送信機／受信機のいずれにも設定でき、システム構成に応じた柔軟な導入が可能です。最大4K解像度映像を、デュアル10GbE構成では非圧縮伝送で、1GbEネットワークでは圧縮により長距離伝送を実現します。伝送用SFPポートを2基搭載し、冗長構成に対応。さらにPoE＋（IEEE 802.3at）に対応し、配線管理も最適化できます。

4K極低遅延IP伝送とシームレス切り替え

4K映像を極低遅延でIP伝送でき、遠隔地からキーボード・マウスによるスムーズな操作とシームレスなスイッチングを実現します。

非圧縮・圧縮の両対応

非圧縮・圧縮の両方に対応し、用途に応じた最適な伝送を実現します。ColibriコーデックおよびJPEG-XS（別売）に対応します。

送信／受信の設定可能

送信・受信のいずれかを選択して設定できる柔軟な仕様です。

IPMX/ST2110/NMOS対応

オープン規格ベースでの相互運用を実現。将来的なシステム拡張や他社機器との連携にも柔軟に対応します。

IPシステム統合をサポートする管理・開発ツール

直感的に操作できるWeb UIで機器の設定が可能です。Matrox Unified Utilityアップデーターツールを活用すれば、複数デバイスのファームウェアを一括管理・一括更新でき、大規模環境でも効率的な運用を実現します。

さらに 、NMOSコントローラー「Matrox ConductIP」との連携による統合管理が可能です。IPネットワーク上のST 2110／IPMX機器やメディアストリームをリアルタイムで可視化し、検出・登録・ルーティング管理を一元化できます。

IPインフラ構築を支えるMatroxの関連製品群

当社では、Over IP変換・伝送機器「ConvertIPシリーズ」によるベースバンドからIPへの信号変換、IP KVMエクステンダー「Extio3シリーズ」による高信頼IP KVM環境、そして「Avio2」によるオープン規格対応の次世代IP KVMまで、用途や規模に応じたIP映像統合ソリューションを提供しています。

段階的なIP移行から大規模IPインフラ構築まで、放送・医療・防衛分野等における高度な映像運用をトータルでサポートします。

Over IP変換・伝送機器『ConvertIPシリーズ』

HDMI・SDI・HDBaseT信号をIPMX・SMPTE 2110・JPEG-XSなどに相互変換し、IP経由で送受信できます。あらゆる環境でIP伝送を実現する次世代伝送機器です。

詳細を見る :https://jmgs.jp/products/category/matrox_av_over_ip_index.html

IP KVMエクステンダー『Extio3シリーズ』

1GbEネットワーク上で4K60p 4：4：4の高画質・低遅延伝送を実現するIP KVMエクステンダー。最大4系統のHD映像同時伝送にも対応しています。

詳細を見る :https://jmgs.jp/products/matrox_extio3series.html

NMOSコントローラー『Matrox ConductIP』

IP ベースの AVインフラストラクチャを直感的に管理できるメディアサーバー / ソフトウェア。AMWA NMOS 規格に準拠し、ST 2110/IPMX 環境におけるデバイスの検出、制御、監視を一元化します。

詳細を見る :https://jmgs.jp/products/matrox_conductip.htmlMatrox（マトロックス）社について

1976年に創業し、本社はカナダ・モントリオールに所在。ストリーミング製品、KVM製品、グラフィックボード等多彩なラインナップを提供し、オフィスユースから放送、医療、金融、サイネージなど幅広い分野で採用されています。

