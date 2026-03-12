推し活ケーキ注文数が昨年比200％！「サンリオキャラクターズ エンジョイアイドルシリーズ」カスタムケーキメーカーがリニューアル！複数キャラクター選択で“箱推し”にも対応

株式会社Cake.jp

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp（ケーキジェーピー）」を運営する株式会社Cake.jp（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 優貴）は、株式会社サンリオのキャラクターと一緒に推し活を楽しめる“エンジョイアイドルシリーズ”とコラボレーションした『推しのためのカスタムケーキメーカー』をリニューアルしました。今回、複数キャラクターを選択できるようになりました。

エンジョイアイドルシリーズ“推しのためのカスタムケーキメーカー”特設サイト

https://cake.jp/event/enjoyidolcustomcakemaker/

サンリオで誕生した「推し」を楽しく応援するためのグッズシリーズ『エンジョイアイドルシリーズ』とCake.jpのコラボレーション。

今回、「1キャラクターだけでなく、複数のキャラクターを推したい！」というご要望に答えて、これまでは1ケーキあたり1キャラクターしか選択できなかったカスタムケーキを複数のキャラクターを選択できるようになりました。

推し活市場の拡大とともに、近年は一人だけでなくグループ全体や複数のキャラクターを応援する“箱推し”が主流の楽しみ方の一つとなっています。SNS上では「#箱推し」の投稿も増加傾向にあり、応援の形が多様化しています。

Cake.jpにおいても『エンジョイアイドルシリーズ』のカスタムケーキの注文数は昨年比約2倍に拡大。複数キャラクターを同時に選びたいという声が増えたことを受け、今回のリニューアルを実施いたしました。

サンリオキャラクターズと一緒に推しをお祝いしよう！

各キャラをイメージしたプリセットデザインから選んだり、1から自分でデザインやサイズ、色、飾りを選んだりして世界に一つだけのケーキを完成させましょう！

当社は今後も多様化する顧客のニーズをくみ取りながら、商品ラインナップを拡大してまいります。お届けするスイーツを通じて、誕生日や記念日のお祝いのみならず、日常の様々なシーンにおいて、お客様により多くの幸せな時間をご提供してまいります。

商品概要

サイズ：3号、4号、5号

※3号不可デザインあり

価格：4,000円（税込）～※送料別

■Cake.jp×サンリオキャラクターズ エンジョイアイドルシリーズコラボ商品一覧

https://cake.jp/entertainment/anime-character/enjoyidol/

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660159

推し色ケーキやアイシングクッキーで推しの誕生日を祝おう！

Cake.jpでは推しの色を選べる推し色ケーキを約800種類、様々な絵柄が選べるアイシングクッキーも約800種類ご用意しております。

推しカラーのケーキやクッキーで誕生日や記念日などをぜひお楽しみください。

■推し色ケーキ

https://cake.jp/category/cake/order-cake/color-cake/

■800種類から絵柄が選べる！アイシングクッキー

https://cake.jp/category/sweets/grilled-sweets/cookie/icingcookies/

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」とは

2017年1月より、ケーキ・スイーツの専門通販サイト「Cake.jp」を運営。「スイーツで心の温度を上げる」というミッションのもと、自分たちが食べたい、だれかにあげたいと本気で思えるスイーツをお届けしています。現在、会員数150万人、加盟店舗数1,700店舗以上、8,000種類のラインアップを展開。プラットフォーム以上の価値を提供できるよう、テクノロジーを活用した新商品の開発や加盟店へのブランディングサポートなども行っています。

https://cake.jp/

株式会社Cake.jpについて

会社名 : 株式会社Cake.jp

代表者 : 代表取締役 高橋優貴

本社 : 東京都新宿区西新宿6丁目24-1 西新宿三井ビル1503

設立日 : 2009年4月23日

従業員数 : 51名（パート、アルバイト含む）

決算期 : 12月

URL : https://corp.cake.jp/

商品についてのお問い合わせ先

Cake.jpカスタマーサポート

メールアドレス：support@cake.jp

※24時間受付。返答は内容を確認後、順次対応いたします。