john masters organics 春のギフトアンバサダーMAZZELのNAOYAさん＆TAKUTOさんの限定コンテンツが公開
ジョンマスターオーガニックは「 Let your senses bloom. - 五感を咲かせて - 」をテーマに春にふさわしいギフトコレクションを展開中。春に芽吹く花々のように美しさを開花させるボディ＆ヘアケアアイテムをご用意。
さらに、新時代のアイコンともいわれ、多彩な花を咲かせるMAZZELのNAOYAさんとTAKUTOさんをアンバサダーとして迎え、公式オンラインストアでは2026年3月12日（木）よりさまざまなコンテンツを展開します。
MAZZELのNAOYAさんとTAKUTOさん出演の限定ページはこちら＞(https://johnmastersorganics.jp/pages/mazzel2026)
「 Let your senses bloom. - 五感を咲かせて - 」春のギフトコレクション
ジョンマスターオーガニックは春に芽吹く木々や花々を思わせる香りのボディ＆ハンドケアアイテムを展開。やわらかく温かな香りが五感を咲かせるような感覚とともに、ゆらぎやすい季節のボディケアをお楽しみください。
春のギフトコレクションラインナップはこちら＞(https://johnmastersorganics.jp/collections/2026giftcollection)
【限定セット】
MAZZELのNAOYAさん＆TAKUTOさんが選ぶ限定セットが登場
MAZZELのNAOYAさん＆TAKUTOさんが選ぶSpring giftのマストアイテムを組み合わせた限定セットが2026年3月12日（木）より数量限定で登場します。NAOYAさんとTAKUTOさんそれぞれのサインが刻印されたオリジナルデザインのブラシがセットに。
2月より開始した事前予約は大変ご好評をいただき、初日に受付を終了いたしました。
この反響を受け、新たに2種のキットを追加し、全4種のラインナップで3月12日（木）より販売を開始いたします。
【直営店舗販売に関して】
2026年3月12日（木）一般販売開始
※直営店舗では、Limited setのご購入は、お1人様3点までとさせていただきます。
直営店舗の販売方法詳細はこちら＞(https://johnmastersorganics.jp/blogs/shop-news/limited-set_shop)
【公式オンラインストアの販売に関して】
2026年3月12日（木）12:00～販売開始
※予告なく変更となる場合がございます。購入方法は、3月12日（木）12時頃に公開の特設ぺージにてご確認ください。
セット内容詳細はこちら＞(https://johnmastersorganics.jp/pages/mazzel2026)
【Special present】
MAZZELのNAOYAさん＆TAKUTOさんの手書きメッセージがデザインされたバンダナをプレゼント
サイズ：約48×48cm、材質：コットン100%
限定のボディ・ハンドケアアイテム、ギフトセットを含む税込\13,000以上お買い上げの方へ、NAOYAさん＆TAKUTOさんの手書きメッセージがデザインされたバンダナを１枚プレゼントします。
配布期間：2026年3月12日（木）～4月22日（水）
※オリジナルバンダナはなくなり次第終了となります。上記期間中に終了する場合もございます。
【直営店舗販売に関して】
2026年3月12日（木）販売開始
【公式オンラインストアの販売に関して】
2026年3月12日（木）12:00～販売開始
※予告なく変更となる場合がございます。
※直営店舗と条件が異なります。対象製品の合計金額税込\13,000以上のお買い上げでオリジナルバンダナをプレゼントいたします。
※クーポンコードの入力が必要となります。3月12日（木）12時頃に公開の特設ぺージにて詳細を必ずご確認ください。
オリジナルバンダナ購入に関する詳細はこちら＞(https://johnmastersorganics.jp/blogs/online-store-news/3-12-start-mazzel-bandanapresent)
【公式Xプレゼントキャンペーン】
MAZZELのNAOYAさん＆TAKUTOさんの直筆サイン入りコンボパドルブラシを
10名様へプレゼント
ジョンマスターオーガニック公式Xではアンバサダーを務めるNAOYAさん＆TAKUTOさんの直筆サイン入りコンボパドルブラシを抽選で10名様へプレゼントするキャンペーンを開催します。
世界にひとつだけのブラシでヘアケアタイムをお楽しみください。
開催期間：2026年3月12日（木）～3月22日（日）
開催アカウント：ジョンマスターオーガニック公式Ｘアカウント
当選人数：10名様
キャンペーン詳細はこちら＞(https://johnmastersorganics.jp/blogs/shop-news/mazzel-xpresent_cp2026)
Let your senses bloom.
ambassador
MAZZEL
BMSGが打ち出す新世代ダンス＆ボーカルグループ、MAZZEL（マーゼル）。クオリティの高いパフォーマンスと、彼らだけが持つ独自の世界観を放つ新時代のアイコン。８人それぞれが持つ多種多様な個性がひとつに集結したとき、大きな化学反応を起こす！
幸福を意味する「Mazel」に迷路「Maze」と情熱「Zeal」を掛け合わせたグループ名には、迷路から抜け出すための出口に向けて情熱を燃やし、幸福をつかみとって人々に渡していくグループになるという意志が込められている。
NAOYA
2003年4月28日生まれ
兵庫県出身
TAKUTO
1998年10月28日生まれ
東京都出身