＜Sorule＞ブランドアンバサダーJO1出演の新CM公開 メンバーが作詞・作曲を手掛けた書き下ろしの新曲をCM曲に採用！空中を舞うメンバーのやわらかな髪の動きにご注目

ブランドコンセプトを新たに、やわらかさから理想の髪をつくるセルフケアブランドとして生まれ変わった「Sorule（ソルレ）」。この度、「Sorule（ソルレ）」のリブランディングを記念し、3月 12 日（木）よりブランドアンバサダーのJO1が出演する新CMを公開し、順次TV放映を開始いたします。

生まれ変わったSoruleはJO1とともに新たなステージへ

“理想の髪の正体は、やわらかさでした”という気づきを起点にリブランディングする「Sorule（ソルレ）」。朝起きたときの髪のうねり、パサつきによる広がりや毎日のアイロンやドライヤーの熱、繰り返すヘアカラーによるダメージ。尽きることのない髪悩みを根本から見つめ直したとき、たどり着いた答えが「髪のやわらかさが足りていないのではないか」ということでした。誰もが無意識に髪に求めていた“触れたくなるやわらかさ”こそが、髪の悩みにアプローチし、理想の髪に近づく第一歩。そんな“髪のやわらかさ”という本質に立ち返り、日々のケアで迷わず選べて、自然に使い続けられる“やわらかさ”を追求するセルフケアブランドへと生まれ変わります。

今回の新CMは、Soruleの新コンセプト「理想の髪の正体は、やわらかさでした」を体現するように、メンバーが空中にふわりと舞い上がる映像に。JO1が重力から解き放たれたように、しなやかに、そして軽やかに舞う姿は、新しいSoruleが届ける悩みから解放されたやわらかな髪を表現しています。また、“うるおい”を空気の玉のように表現し、メンバーの手から手へと渡されながら、最後には髪へと届く演出も。そうしたシーンを通して、思わず触れたくなるような毛先までうるおいに満ちた理想のやわらかい髪へと導く、新コンセプトをより印象的に描いています。そしてCM曲には、同時解禁となる木全さん・金城さんが作詞、木全さんが作曲・編曲した書き下ろしの楽曲「Breezy Love」を採用。映像とともにやさしく包み込むようなメロディと軽やかなサウンドが、Soruleの世界観をより一層盛り上げます。国内にとどまらず世界で活躍し、日々進化をし続けていくJO1。そのJO1とともに、Soruleもまた髪の本質に向き合いながら新しいステージへと進んでいきます。

CM概要

【「Sorule」新CM概要】

■CMタイトル：「なりたい髪は、いつだって」篇

■CM本編URL：https://youtu.be/q19C-vu2fpc(https://youtu.be/q19C-vu2fpc)

■公開日：2026年3月12日（木）

■公開箇所：公式サイト、公式SNS

■楽曲情報曲名：Breezy Love／アーティスト名：JO1 ※3月12日（木）18時 配信

撮影エピソード

■“やわらかさ”をイメージしたヘアスタイリングに

生まれ変わったSoruleのブランドコンセプト“理想の髪の正体は、やわらかさでした”を体現するように、メンバーそれぞれの髪のやわらかさを最大限に引き出すようなヘアセットにしました。風を受けるたびにふわっとなびく髪は、まさにSoruleの届ける、“思わず触れたくなるようなやわらかさ”を感じる髪に。モニターに映る自分の姿をみた白岩さんは、「新しくなったSoruleにぴったりの髪の綺麗さ！この日のために仕上げてきました！」と笑顔でコメント。メンバーそれぞれが魅せる、やわらか髪にぜひご注目ください。

■空中で決める？！やわらかなポーズと表情

メンバーひとりひとりがトランポリンを使い、ジャンプした瞬間のポーズを合成するという方法で撮影。空中でやわらかなポーズと表情を同時に決めるという難易度の高い撮影でしたが、持ち前の運動神経の良さと集中力で、次々とポーズを決めていくメンバーたち。中には、難しいポーズに挑戦し、何十回も連続でジャンプを繰り返す場面も。見事OKが出た瞬間には、スタジオ中から大きな拍手が沸き起こりました。撮影の合間には、トランポリンで無邪気に遊ぶ姿も見られ、終始笑顔あふれる和やかな現場となりました。

■Soruleのために書き下ろした、メンバー作詞作曲のタイアップ曲

今回のCM曲には、木全さん・金城さんが作詞、木全さんが作曲・編曲した書き下ろしの楽曲「Breezy Love」を採用。初のメンバー作詞作曲のタイアップ曲ということで、「自分の作った楽曲が、Soruleのリブランディングという記念のタイミングで選ばれて、素直にめちゃくちゃ嬉しいです！」と木全さん。さらに、ファンに聞いてほしいポイントを尋ねると、「全部推しポイントです（笑）メンバーの声もとても楽曲とマッチしているのと、歌詞も新しくなったSoruleのやわらかさが伝わるような歌詞にしました。特に、インストは本当に細かい部分にもこだわってつくったので、インストバージョンだけでも出したいくらいお気に入りポイントです！」と楽曲に込めた想いを明かしてくれました。Soruleの新しいステージへの一歩を印象付ける楽曲をぜひお聞きください。

CM登場アイテム AQUA LINE 商品情報

カサつきがちな地肌をしっとり保湿

水面に溶けるようなしっとり感で、

毛先までまとまる“うるやわ髪”へ

＜こんな方におすすめ＞

・地肌が乾燥しがちな方

・毛先がパサつき、乾燥しやすい方

・髪が広がってまとまりにくい方

・しっとりとまとまる仕上がりが好みの方

＜ヘアケア共通POINT＞

●スキンケア発想成分（※1）×ソフニング補修成分（※2）が髪にうるおいを与えながら、ダメージ補修し理想の髪のやわらかさに

スキンケア発想成分（※1）が、髪と頭皮の水分・油分バランスを整え、毛先までうるおいのある髪に。さらに、髪の芯・内側・表面の3層へアプローチするソフニング補修成分（※2）を配合。熱や摩擦、カラーで硬くなった髪のダメージをケアし、内側までしなやかでやわらかな髪に導きます。

※1 スクワラン、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、プラセンタエキス（すべて保湿成分）

※2 ジラウロイルグルタミン酸リシンNa・ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）・加水分解シルク・ヒドロキシエチルウレア・γ-ドコサラクトン・メドウフォーム-δ-ラクトン（すべてヘアコンディショニング成分）、セラミドNG・セラミドNP・セラミドAP・加水分解コラーゲン（すべて保湿成分）

●ミッドナイトフィグの香り

やわらかなフィグと紅茶に重厚なサンダルウッドが調和したウッディフルーティの香り。

Top：レモン、フィグ、カルダモン、ヒノキ、エレミ

Middle：ティーノート、ローズ、ジャスミン、ヘリオトロープ、ゼラニウム、パチュリ

Last：ムスク、アンバー、サンダルウッド、セダーウッド、ベチバー

【発売日】

3月12日（木） 公式オンラインストアにて、サシェの先々行販売

3月14日（土） 東京・日本橋 期間限定POPUPストアにて、先行販売

3月25日（水） 全国発売

SOFTENING AQUA SHAMPOO

地肌と髪をうるおいで包み込み

しっとりまとまる髪に

ソルレ ソフニングアクアシャンプー

400mL 1,650円（税込）

サシェ（シャンプー10mL+トリートメント10g）

220円（税込）

＜POINT＞

●デューハーバルエッセンス（※3）で、髪のパサつきを抑えてしっとりまとまる髪に

グリチルリチン酸２K（整肌成分）配合で、洗うたび、地肌と髪をすこやかにうるおいで満たします。乾燥しがちな地肌をうるおいで包み込み、やさしく整えながら洗い上げます。

※3 ドクダミエキス・カミツレ花エキス・グリチルリチン酸２K（すべて整肌成分）、アロエベラ葉エキス（保湿成分）

●とろっとしたテクスチャーが頭皮や髪をやさしく包み込み、毛先までまとまる仕上がりに

SOFTENING AQUA TREATMENT

結いてもすとんと跡がつかないような

毛先までうるおいのある髪へ

ソルレ ソフニングアクアトリートメント

300g 1,760円（税込）

サシェ（シャンプー10mL+トリートメント10g）

220円（税込）

＜POINT＞

●アクアプロテインミックス（※4）で、うるおいが包み込む、しずくのようなまとまりへ

水分を抱え込む植物由来の保湿成分と、PPT補修成分、さらに髪に吸着するヒアルロン酸を組み合わせた処方。

乾燥しがちな髪にうるおいを与えながら、やわらかさとまとまりのある質感へ整えます。

※4 キシリチルグルコシド（保湿成分）、加水分解ダイズタンパク・加水分解エラスチン・ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム（ヘアコンディショニング成分）

●こっくりとしたテクスチャーがしっかりと髪に絡み、なめらかでやわらかな質感に

CM登場アイテム BREEZE LINE 商品情報

ベタつきがちな地肌をすっきり保湿

風でほどけるサラリとした指通りで、

ふわり羽のような“さらやわ髪”へ

＜こんな方におすすめ＞

・地肌のベタつきが気になる方

・髪が絡まりやすい方

・髪がぺたっとなりがちな方

・指通りのよいさらりとした仕上がりが好みの方

＜ヘアケア共通POINT＞

●スキンケア発想成分（※1）×ソフニング補修成分（※2）が髪にうるおいを与えながら、ダメージ補修し理想の髪のやわらかさに

スキンケア発想成分（※1）が、髪と頭皮の水分・油分バランスを整え、毛先までうるおいのある髪に。さらに、髪の芯・内側・表面の3層へアプローチするソフニング補修成分（※2）を配合。熱や摩擦、カラーで硬くなった髪のダメージをケアし、内側までしなやかでやわらかな髪に導きます。

※1 スクワラン、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、プラセンタエキス（すべて保湿成分）

※2 ジラウロイルグルタミン酸リシンNa・ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）・加水分解シルク・ヒドロキシエチルウレア・γ-ドコサラクトン・メドウフォーム-δ-ラクトン（すべてヘアコンディショニング成分）、セラミドNG・セラミドNP・セラミドAP・加水分解コラーゲン（すべて保湿成分）

●サンライズベルガモットの香り

さわやかなベルガモットにブラックティーと花々がやさしく調和したシトラスフローラルの香り。

Top：ベルガモット、オレンジ、アップル

Middle：ブラックティー、ミュゲ、ローズ

Last：アンバー、ムスク

【発売日】

3月12日（木） 公式オンラインストアにて、サシェの先々行販売

3月14日（土） 東京・日本橋 期間限定POPUPストアにて、サシェの先行販売

4月9日（木） 全国発売

SOFTENING BREEZE SHAMPOO

頭皮や髪のべたつきを洗い流し

軽やかな髪に整える

ソルレ ソフニングブリーズシャンプー

400mL 1,650円（税込）

サシェ（シャンプー10mL+トリートメント10g）

220円（税込）

＜POINT＞

●ハーバルフレッシュエッセンス（※3）で、頭皮や髪のベタつきを洗い流して、軽やかな髪に

植物由来の整肌成分とアゼライン酸（整肌成分）配合で地肌をやさしく整えながら、心地よく洗い上げます。

洗うたび、地肌と髪がすっと軽やかに、やわらかな清潔感が続きます。

※3 ティーツリー葉油、ユーカリ葉エキス、ハマメリス葉エキス、アゼライン酸（すべて整肌成分）

●軽やかなテクスチャーで、すっきりとふんわりとした質感に

SOFTENING BREEZE TREATMENT

絡まる髪を抑えて

風になびくようなさらさら髪へ

ソルレ ソフニングブリーズトリートメント

300g 1,760円（税込）

サシェ（シャンプー10mL+トリートメント10g）

220円（税込）

＜POINT＞

●エアリープロテインミックス（※4）で、風がすり抜け、ふわりとほどける髪へ

髪の表面から内側までなじみ、指通りのよい、やわらかな質感へ整える4種のPPT補修成分（※4）をバランスにこだわって配合。

髪の水分と油分のバランスを整えて、ごわつきや絡まりを抑えて毛先までさらさらと風になびくような手触りに。

※4 加水分解ケラチン、加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解シルク、イソステアロイル加水分解シルク（すべてヘアコンディショニング成分）

●なめらかで重すぎないテクスチャーが、髪にすっとなじんでさらさらな仕上がりに

期間限定ポップアップストア 詳細

「Sorule」のリブランディング・新商品発売を記念して、3月14日（土）より期間限定のポップアップストアを東京・日本橋にオープン。会場はブランドのコンセプトである「髪のやわらかさ」をイメージした心がほぐれるようなときめきを体験できる空間に。

会場内では新商品の先行販売を実施するほか、ここでしか手に入らないノベルティをご用意してお待ちしております。

この機会にぜひ足をお運びください！

＜開催概要＞

開催期間：3月14日（土）～3月24日（火）

営業時間：11:00～20:00

会場：0th Hub Nihonbashi（東京都中央区日本橋 2 丁目 9-10 L.Biz 日本橋 2F）

会場 Instagram：@0th_hub.nihonbashi(https://www.instagram.com/0th_hub.nihonbashi/)

※開催期間、営業時間は変更になる可能性がございます。

※建物に向かって右手にある階段より2Fまでお上がりください。エレベーターは利用できませんのでご注意ください。

■事前入場予約サイトURL

https://airrsv.net/rainmakers1/calendar(https://airrsv.net/rainmakers1/calendar)

※事前予約優先制となっております。ご予約いただいていない場合、ご予約いただいた方の優先案内後、順次ご案内となります。

なお混雑緩和のため、事前予約をおすすめしております。

●ブランドアンバサダー「JO1」の特大キービジュアル＆POPUP限定動画を放映

会場では「JO1」の特大キービジュアルの展示のほか、POPUP会場に来場した方限定のスペシャルな動画も放映。

ここでしか見ることができない特別な映像をお楽しみいただけます。

●新商品アクアラインのシャンプー＆トリートメントを先行販売！

3月25日（水）より順次全国発売する新商品、アクアラインのシャンプーとトリートメントを会場限定で先行販売いたします。

また、手軽にお試しできるブリーズラインのサシェも併せて販売。全国発売に先駆けて、一足早く新商品をお試しいただけます。

●豪華な購入者特典（※）もご用意

Sorule公式SNSをフォローでサンプルがもらえるボールキャッチゲーム、0th Hub Nihonbashi公式SNSフォローでステッカーがもらえる輪投げゲームに参加できます。さらに、アンケート回答でオリジナルマシュマロをプレゼント。

また、会場にて商品をご購入いただいた方には、オリジナルショッパーに商品を入れてお渡しいたします。加えて、ご購入金額に応じて、下記の特典をご用意しております。

【購入者特典】

サシェ2点以上のご購入：ブランドアンバサダー・JO1のビジュアルポストカード

税込2,000円以上のご購入：オリジナルクリアポーチ

税込3,500円以上のご購入：ボトルカラーに合わせた2色のオーガンジートートバック（色はランダム）

※ノベルティはお一人様1日1回限りのお渡しになります。

※特典はすべて、なくなり次第終了となります。

追加情報はブランド公式＆ポップアップ会場公式SNSにて随時お知らせしてまいりますので、ぜひチェックしてください。

JO1プロフィール

2019年、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」で、約3カ月にわたる熾烈な競争を繰り広げ、番組視聴者である“国民プロデューサー”累計約6,500万票の投票により選ばれた11人によるグローバルボーイズグループ。

2020年3月4日のデビュー以降、これまでに発売した9作のシングル全てが主要音楽チャートで1位を獲得。エンターテイメントから世界に誇る日本の魅力を国内外に届ける大型プロジェクト『HOT JAPAN with JO1』で活動を広げ続けているほか、大みそか恒例「NHK紅白歌合戦」に3年連続で出場。2年連続でTBS「輝く！日本レコード大賞」にて優秀作品賞を受賞するなど、2024年の音楽シーンを彩った。2024年11月から開催した全国4都市14公演のツアーは、2025年2月～3月にかけ、ロサンゼルス、ニューヨークを含む全6都市8公演のワールドツアーとしてスケールアップ。さらに、4月20日(日)、21日(月)の2日間、初の東京ドーム公演を開催し、計25万人を動員した。

さらに、4月28日(現地時間)にはアメリカのドジャー・スタジアムで行われたMLB公式戦「ロサンゼルス・ドジャース vs マイアミ・マーリンズ」内のイベント『Japanese Heritage Night（ジャパニーズヘリテージナイト）』にてパフォーマンスしたほか、最新曲「BE CLASSIC」が、アメリカのラジオ・エアプレイチャート「Mediabase Top100 Radio Airplay」で、日本人ボーイズグループとして初めてランクイン。世界最大級のK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』にて「FAVORITE ASIAN ARTIST」を受賞するなど、国内にとどまらず世界で活躍し続けている。

Sorule（ソルレ）について

「理想の髪の正体は、やわらかさでした」

髪の本質に立ち返り、やわらかさから理想の髪をつくるセルフケアブランド。サロン帰りのような誰もが無意識に求めている“触れたくなるやわらかさ”という髪の触感を大切にし、日々のケアで迷わず選べて、自然に使い続けられる“やわらかさ”を追求するアイテムを展開。髪と心、どちらにも寄り添いながら、毎日の中に“やわらかさ”を育んでいきます。

＜ブランド公式＞

Instagram：＠sorule_official(https://www.instagram.com/sorule_official/)

X：@sorule_official(https://twitter.com/sorule_official/)

HP・公式オンラインストア：https://sorule.com/

【取扱店】

公式サイトの SHOP LIST をご確認ください。

https://sorule.com/shop-list/

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353