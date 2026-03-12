ピクシーダストテクノロジーズ、リアルタイム翻訳ツール「VUEVO Display」でインバウンド対話データを可視化。石垣島での実証成果を確認

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長：落合陽一、代表取締役社長：村上泰一郎、以下「PxDT」）は、石垣市における実証成果を発表いたします 。本実証では、多言語リアルタイム翻訳ディスプレイ「VUEVO Display（ビューボ ディスプレイ）」を導入し、インバウンド客の対話ログを解析することで、従来ブラックボックスであった「旅ナカ」における旅行者の動態を定量化しました。これにより、データに基づく戦略的なインバウンド受入体制の構築に向けた有用性を確認したことを報告いたします。

サービスURL：https://vuevo.net/display

■ 実証成果：11拠点で336時間を超える対話データを収集。インバウンドの「質的」実態を解明

2025年7月から2026年1月までの実証期間において、島内主要11拠点に配備されたVUEVO Displayは、累計2,577回の会話セッションを処理し、総利用時間は336.8時間を記録しました 。対応言語は20言語以上に及び、多様な国籍の旅行者のニーズを捕捉しました。

本実証の意義は、単なる翻訳機能の提供に留まらず、以下の3点において「観光経営の高度化」に向けた示唆を得た点にあります。

成果1. 20言語以上のログを解析し、エビデンスに基づく「拠点別インバウンド戦略」の策定に貢献

対話ログの言語属性と、クルーズ船寄港等の外部要因を掛け合わせた分析により、拠点ごとのターゲット属性を明確化しました。

・「隠れた欧米需要」の特定

市街地ではアジア圏の利用が主流である一方、離島ターミナル（竹富町観光案内所）等の拠点では欧州系言語（フランス・ドイツ・スペイン語等）の利用比率が突出して高いことが判明しました。

・クルーズ船寄港時の特異需要を捕捉

5,000名規模のクルーズ船寄港日において、特定店舗でロシア語やタイ語といった空路客とは異なる言語需要が急増することをデータで検知しました 。これにより、寄港スケジュールを踏まえた人員配置や商品展開といった対応検討に活用できるデータが得られました。

成果2. ホスピタリティと「経済的合理性」の両立。より深いコミュニケーションを実現するためのコミュニケーション環境を整備

VUEVO Displayは「相手の目を見て話す」接客の本質を損なわず、同時にデジタルデータを蓄積することで現場の課題解決に貢献しました。



・サービス品質の向上

現場からは「複雑なニュアンスが正確に伝わり、自信を持って接客できた」という高い評価を得ています。

・接客の効率化と経済効果

円滑なコミュニケーションは繁忙期の回転率向上に寄与し、集客増という成果も確認されました。

成果3. 置くだけで誰でも簡単に使えるVUEVO Displayによる、再現性の高い成功モデルの構築

本実証で導入したVUEVO Displayは、複雑な設定や設置工事が不要で、置くだけで誰でも簡単に使用できるリアルタイム翻訳機です。



・リテラシー格差の克服

デジタルツールに不慣れな現場でも「接客が楽になる」という成功体験を得ることで、11拠点での継続的なデータ収集体制を構築しました 。これは、地方観光地におけるDX導入の致命的課題である「現場への定着」を解決する、再現性の高いモデルといえます。

■ 今後の展望

PxDTは、本実証で得られた知見をもとに、多言語対話データの活用可能性について引き続き検討を進めてまいります。地域DMP（データ・マネジメント・プラットフォーム）との連携を含め、各地域の実情に応じた観光の在り方を模索し、持続可能な観光地経営に資する取り組みを支援してまいります。

■ 「VUEVO Display（ビューボディスプレイ）」について

「VUEVO Display」は、「VUEVO」で培った技術と多言語翻訳機能・透明ディスプレイを組み合わせ、会話の字幕をリアルタイムで透明ディスプレイの両面に表示することができます。聴覚障がい者/難聴者との会話・外国語での会話、どちらの場面においても相手のジェスチャーや表情を見ながら、自然な対面コミュニケーションを実現できます。

■ ピクシーダストテクノロジーズ株式会社について

ピクシーダストテクノロジーズは、計算機科学（コンピュータサイエンス）と、音や光などを自在に操る独自の波動制御技術の融合により、コンピュータと非コンピュータが不可分な環境を構築し、言語や現象、アナログとデジタルといった二項対立を循環的に超えていく「デジタルネイチャー」の到来を見据えています。 私たちは、現在、波動制御技術をメカノバイオロジーや視覚・聴覚・触覚への介入・補助をする「ヘルスケア＆ダイバーシティ」領域と、メタマテリアル（材質ではなく構造で特性を生み出す技術）やオフィス・工事現場等の課題解決のために適用する「ワークスペース＆デジタルトランスフォーメーション」領域の2つの主要な領域に重点を置いて製品を展開しています。 急速に進化していくコンピュータに対して、私たち生物の身体（ハードウェア）の進化は非常に遅く、その差はますます開こうとしています。ピクシーダストテクノロジーズはこの両者の間をうまく調停し、生活に対してよりよい価値を生み出し続けます。

商号 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

会社設立 2017年5月

代表取締役 落合 陽一、村上 泰一郎

所在地 東京都中央区八重洲二丁目２番１号

URL https://pixiedusttech.com/

